中空ガラス微小球産業洞察：市場現状＋発展見通し（2026年版）- 年平均成長率（CAGR）5.24％で成長（2026～2032年）
LP Informationの最新分析によれば、世界の中空ガラス微小球市場は2025年に6.35億米ドル規模へ到達した。
2032年には市場規模が9.05億米ドルまで拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は5.24%で推移する見通しである。
需要拡大を支えているのは、軽量化、断熱性、加工性を重視する複合材料用途の広がりである。
市場は一定の集中傾向を持ちながらも寡占には至っておらず、欧米系企業と中国メーカーの競争が続いている。
中空ガラス微小球は特殊な加工を施したガラス微小球である。主な特徴は通常のガラス微小球より密度が低く、熱伝導性が劣ることである。
本素材は 20 世紀 50～60 年代に開発されたミクロン級の新規軽量材料であり、主成分はホウケイ酸塩である。一般的な粒子径は 10～250μm、肉厚は 1～2μm となる。中空ガラス微小球は耐圧強度、融点、抵抗率が高く、熱伝導率と熱収縮率が小さいといった特性を備え、21 世紀の「宇宙時代材料」と呼ばれている。
中空ガラス微小球は顕著な軽量化、遮音及び断熱効果を発揮し、製品に優れた耐亀裂性と再加工性を付与する。そのため、エンジニアリングプラスチック、防食断熱材、ゴム、浮力材、FRP、人造大理石、人造瑪瑙、代替木材などの複合材料、並びに石油産業、航空宇宙、5G 通信、新型高速列車、自動車・船舶、断熱塗料、接着剤などの分野で広く活用され、我が国の科学技術事業の発展に大きく貢献している。
市場規模と今後5年予測：軽量化需要と高機能化が牽引
中空ガラス微小球市場は、汎用充填材から高機能材料へと用途領域が広がる成長段階に入っている。LP Information調査チームの最新レポート「世界中空ガラス微小球市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589277/hollow-glass-microspheres）によれば、世界市場規模は2021年の5.31億米ドルから2025年には6.35億米ドルへ拡大した。2026年以降も拡大基調が続き、2032年には9.05億米ドルに達すると予測されている。
成長率を見ると、2021～2025年のCAGRは4.7%であったのに対し、2026～2032年は5.3%へ上昇する見通しであり、需要拡大が構造的な段階へ移行しつつあることがうかがえる。背景には、自動車や輸送機器分野における軽量化要求の高まりに加え、断熱・遮音性能を重視する建材用途の拡大がある。
さらに、5G通信関連部材や高機能複合材料分野では、従来以上に粒径制御や耐圧性能などへの要求が高まっている。高性能化への需要は製品単価の上昇にもつながりやすく、単なる数量拡大型ではなく、機能付加価値型の成長市場としての性格を強めている。
図. 中空ガラス微小球世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352854/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352854/images/bodyimage2】
図. 世界の中空ガラス微小球市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業主導も分散構造残る
LP Informationの分析によると、中空ガラス微小球市場では3M、Potters Industries、Sinosteel Corporation、Trelleborgなどが主要企業として位置づけられている。このほか、中国系メーカーであるZhengzhou Hollowlite Materials、Zhongke Huaxing New material、Anhui Triumph Base Material Technologyなども存在感を高めている。
2025年時点で上位5社の市場シェアは約39%であり、市場は一定の集中傾向を示しているものの、極端な寡占状態には至っていない。欧米大手が高性能分野で優位性を維持する一方、中国メーカーは量産対応力や価格競争力を背景にシェアを拡大している。
2032年には市場規模が9.05億米ドルまで拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は5.24%で推移する見通しである。
需要拡大を支えているのは、軽量化、断熱性、加工性を重視する複合材料用途の広がりである。
市場は一定の集中傾向を持ちながらも寡占には至っておらず、欧米系企業と中国メーカーの競争が続いている。
中空ガラス微小球は特殊な加工を施したガラス微小球である。主な特徴は通常のガラス微小球より密度が低く、熱伝導性が劣ることである。
本素材は 20 世紀 50～60 年代に開発されたミクロン級の新規軽量材料であり、主成分はホウケイ酸塩である。一般的な粒子径は 10～250μm、肉厚は 1～2μm となる。中空ガラス微小球は耐圧強度、融点、抵抗率が高く、熱伝導率と熱収縮率が小さいといった特性を備え、21 世紀の「宇宙時代材料」と呼ばれている。
中空ガラス微小球は顕著な軽量化、遮音及び断熱効果を発揮し、製品に優れた耐亀裂性と再加工性を付与する。そのため、エンジニアリングプラスチック、防食断熱材、ゴム、浮力材、FRP、人造大理石、人造瑪瑙、代替木材などの複合材料、並びに石油産業、航空宇宙、5G 通信、新型高速列車、自動車・船舶、断熱塗料、接着剤などの分野で広く活用され、我が国の科学技術事業の発展に大きく貢献している。
市場規模と今後5年予測：軽量化需要と高機能化が牽引
中空ガラス微小球市場は、汎用充填材から高機能材料へと用途領域が広がる成長段階に入っている。LP Information調査チームの最新レポート「世界中空ガラス微小球市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589277/hollow-glass-microspheres）によれば、世界市場規模は2021年の5.31億米ドルから2025年には6.35億米ドルへ拡大した。2026年以降も拡大基調が続き、2032年には9.05億米ドルに達すると予測されている。
成長率を見ると、2021～2025年のCAGRは4.7%であったのに対し、2026～2032年は5.3%へ上昇する見通しであり、需要拡大が構造的な段階へ移行しつつあることがうかがえる。背景には、自動車や輸送機器分野における軽量化要求の高まりに加え、断熱・遮音性能を重視する建材用途の拡大がある。
さらに、5G通信関連部材や高機能複合材料分野では、従来以上に粒径制御や耐圧性能などへの要求が高まっている。高性能化への需要は製品単価の上昇にもつながりやすく、単なる数量拡大型ではなく、機能付加価値型の成長市場としての性格を強めている。
図. 中空ガラス微小球世界総市場規模
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図. 世界の中空ガラス微小球市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業主導も分散構造残る
LP Informationの分析によると、中空ガラス微小球市場では3M、Potters Industries、Sinosteel Corporation、Trelleborgなどが主要企業として位置づけられている。このほか、中国系メーカーであるZhengzhou Hollowlite Materials、Zhongke Huaxing New material、Anhui Triumph Base Material Technologyなども存在感を高めている。
2025年時点で上位5社の市場シェアは約39%であり、市場は一定の集中傾向を示しているものの、極端な寡占状態には至っていない。欧米大手が高性能分野で優位性を維持する一方、中国メーカーは量産対応力や価格競争力を背景にシェアを拡大している。