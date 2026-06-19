世界初のパワー系アクション俳優・大東賢氏――実戦武道とパワーを融合した独自のアクションスタイルに注目
映画やドラマのアクションシーンは、イケメン俳優やアイドル俳優による華麗な動きが注目されることが多い。しかし、その一方で、実戦武道の経験と圧倒的なパワーを融合させた「重量感のあるアクション」という独自のジャンルを切り開いてきた人物がいる。アクション映画監督・パワー系アクション俳優・大東賢氏である。
アクション俳優・大東賢氏は、正統少林寺拳法や空手などの武道経験を積み、アームレスリング大会でも優勝経験を持つなど、実戦に裏付けられた身体能力を培ってきた。その経験を生かし、単なる見せるためのアクションではなく、「本当にぶつかり合う迫力」「相手を圧倒する重厚感」「格闘家とも渡り合える説得力」を追求した独自のアクションスタイルを確立している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352943/images/bodyimage1】
また、丹波国際映画祭でグランプリ賞に輝いたアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、パワーと重量感を前面に押し出したアクションを披露。さらに、倉田保昭氏、サモ・ハン・キンポー氏、藤岡弘、氏、堀田眞三氏、染野行雄氏、らとの共演経験を持ち、日本と香港のアクション文化の影響を受けながら、独自の「パワー系アクション」というジャンルを追求している。
CGやワイヤーアクションでは表現できない肉体の説得力、そして実戦経験に裏付けられた重厚感あるアクション――。
世界初の「パワー系アクション俳優」という独自のポジションを掲げる大東賢氏の挑戦に、今後も注目が集まりそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352943/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352943/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352943/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢氏は、正統少林寺拳法や空手などの武道経験を積み、アームレスリング大会でも優勝経験を持つなど、実戦に裏付けられた身体能力を培ってきた。その経験を生かし、単なる見せるためのアクションではなく、「本当にぶつかり合う迫力」「相手を圧倒する重厚感」「格闘家とも渡り合える説得力」を追求した独自のアクションスタイルを確立している。
また、丹波国際映画祭でグランプリ賞に輝いたアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、パワーと重量感を前面に押し出したアクションを披露。さらに、倉田保昭氏、サモ・ハン・キンポー氏、藤岡弘、氏、堀田眞三氏、染野行雄氏、らとの共演経験を持ち、日本と香港のアクション文化の影響を受けながら、独自の「パワー系アクション」というジャンルを追求している。
CGやワイヤーアクションでは表現できない肉体の説得力、そして実戦経験に裏付けられた重厚感あるアクション――。
世界初の「パワー系アクション俳優」という独自のポジションを掲げる大東賢氏の挑戦に、今後も注目が集まりそうだ。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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