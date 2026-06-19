淡路島の最高ランクの美味を贅沢に集結。淡路島最高峰の山海の恵みを食べ尽くす 「極上プレミアムBBQ」を夏季限定販売 兵庫県淡路島「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 6月19日（金）より予約受付

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