デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタの世界市場2026年、グローバル市場規模（液晶表示型、発光ダイオード表示型）・分析レポートを発表
2026年6月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界のデジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタ市場は、2024年に2476百万米ドル規模となり、2031年には3422百万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.8％です。
デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタは、ピエゾ抵抗効果を利用した高精度・高安定性の測定機器です。圧力センサー、測定回路、プロセス接続部などで構成され、高い精度、安定した測定性能、広い測定範囲を備えています。石油化学、電力、製薬など、正確な圧力管理が求められる産業分野で広く使用されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Emerson、Yokogawa、Schneider Electric、ABB、Endress + Hauser、Siemens、Fuji Electric、Azbil Corporation、Honeywell、SMARなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も示されており、競争環境を把握するための重要な情報が含まれています。
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競争環境
デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタ市場では、測定精度、安定性、耐久性、製品価格、納入実績、保守体制が競争力を左右します。
主要企業は、幅広い測定範囲への対応、デジタル表示機能、信号処理性能、過酷な産業環境での信頼性向上を通じて差別化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、部品調達、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、石油化学、電力、製造業の設備更新需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、産業自動化と安全管理への需要が成長を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、製造業、化学、電力、医薬品産業の拡大により需要増加が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、LCDとLEDに区分されています。
LCD搭載製品は、消費電力を抑えながら視認性を確保できる点が特徴です。現場での測定値確認や長時間運用に適しています。LED搭載製品は、明るい表示により、暗所や離れた位置からでも数値を確認しやすい利点があります。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されており、製品仕様ごとの需要傾向を把握できます。
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用途別市場
用途別では、石油化学産業、電力、製薬、その他に分類されています。
石油化学産業では、配管、タンク、反応装置などの圧力監視に使用され、設備の安全運転に貢献します。電力分野では、発電設備や補機設備における圧力管理に利用されます。製薬分野では、生産工程の品質管理や衛生的な運用を支える測定機器として重要です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界のデジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタ市場は、2024年に2476百万米ドル規模となり、2031年には3422百万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.8％です。
デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタは、ピエゾ抵抗効果を利用した高精度・高安定性の測定機器です。圧力センサー、測定回路、プロセス接続部などで構成され、高い精度、安定した測定性能、広い測定範囲を備えています。石油化学、電力、製薬など、正確な圧力管理が求められる産業分野で広く使用されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Emerson、Yokogawa、Schneider Electric、ABB、Endress + Hauser、Siemens、Fuji Electric、Azbil Corporation、Honeywell、SMARなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も示されており、競争環境を把握するための重要な情報が含まれています。
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競争環境
デジタル拡散型シリコン圧力トランスミッタ市場では、測定精度、安定性、耐久性、製品価格、納入実績、保守体制が競争力を左右します。
主要企業は、幅広い測定範囲への対応、デジタル表示機能、信号処理性能、過酷な産業環境での信頼性向上を通じて差別化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、部品調達、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、石油化学、電力、製造業の設備更新需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、産業自動化と安全管理への需要が成長を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、製造業、化学、電力、医薬品産業の拡大により需要増加が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、LCDとLEDに区分されています。
LCD搭載製品は、消費電力を抑えながら視認性を確保できる点が特徴です。現場での測定値確認や長時間運用に適しています。LED搭載製品は、明るい表示により、暗所や離れた位置からでも数値を確認しやすい利点があります。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されており、製品仕様ごとの需要傾向を把握できます。
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用途別市場
用途別では、石油化学産業、電力、製薬、その他に分類されています。
石油化学産業では、配管、タンク、反応装置などの圧力監視に使用され、設備の安全運転に貢献します。電力分野では、発電設備や補機設備における圧力管理に利用されます。製薬分野では、生産工程の品質管理や衛生的な運用を支える測定機器として重要です。