「紙用二酸化チタンの世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均4.1%で成長する見込み
2026年6月19日
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「紙用二酸化チタンの世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均4.1%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の紙用二酸化チタン市場」調査レポートを発行・販売します。紙用二酸化チタンの世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Titanium Dioxide for Paper Market 2026）は、紙用二酸化チタン市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の紙用二酸化チタン市場を調査しています。また、紙用二酸化チタンの成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の紙用二酸化チタン市場規模は2025年に約2,494.5億円であり、今後5年間で年平均4.1%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
紙用二酸化チタン市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
紙用二酸化チタン市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は紙用二酸化チタン市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、紙用二酸化チタンが直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、紙用二酸化チタン市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
紙用二酸化チタン市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
硫酸塩法、塩化法
【用途別市場セグメント】
コート紙、カーボンレス複写紙、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・紙用二酸化チタンの定義、市場概要を紹介
・世界の紙用二酸化チタン市場規模
・紙用二酸化チタンメーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・紙用二酸化チタン市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・紙用二酸化チタン市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の紙用二酸化チタンの地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-titanium-dioxide-paper-hncgr-2277
・タイトル：世界の紙用二酸化チタン市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-2277
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：硫酸塩法、塩化法
・用途別セグメント：コート紙、カーボンレス複写紙、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【紙用二酸化チタンについて】
紙用二酸化チタンは、製紙工程において紙の白色度、不透明度、印刷適性を向上させるために使用される無機顔料です。二酸化チタン（TiO?）は非常に高い屈折率を持つ白色粉末であり、光を効率的に散乱する特性を有しています。そのため、紙製品に配合することで優れた白色性と隠ぺい性を付与することができます。印刷用紙、情報用紙、特殊紙、高級包装紙など幅広い紙製品の品質向上に利用されており、製紙産業における重要な機能性材料の一つとして位置付けられています。
紙用二酸化チタンの最大の特徴は、高い白色度と不透明度を実現できることです。紙に添加されることで光の透過を抑制し、裏面の印刷や文字が透けて見える現象を軽減します。また、優れた光散乱効果によって紙表面をより明るく見せることができるため、高品質な印刷物の製造に適しています。さらに、紙表面の均一性を向上させることで印刷インキの発色性や画像再現性を高める効果もあります。
紙用二酸化チタンには主にルチル型とアナターゼ型の二種類があります。ルチル型二酸化チタンは屈折率が高く、優れた隠ぺい力と耐候性を持つことから、高級紙や特殊紙向けに使用されることが多いです。一方、アナターゼ型二酸化チタンは白色度や光散乱性に優れており、印刷用紙や装飾紙などの用途で広く利用されています。用途や求められる性能に応じて両者が使い分けられており、場合によっては混合して使用されることもあります。
製紙工程における使用方法としては、主に内添法と塗工法があります。内添法ではパルプスラリーに二酸化チタンを直接添加し、紙の内部に均一に分散させます。この方法は紙全体に不透明性や白色度を付与できることが特徴です。一方、塗工法では紙表面に顔料コーティングとして塗布され、より高い表面白色度や印刷適性を実現します。特に高級印刷紙やアート紙では塗工用顔料として重要な役割を果たしています。
用途は非常に幅広く、コピー用紙、インクジェット用紙、雑誌用紙、カタログ用紙、包装紙、ラベル紙、装飾紙などに利用されています。印刷・出版分野では高品質な画像再現を実現するために使用されており、商業印刷物や広告媒体に欠かせない材料です。また、食品包装や医薬品包装向けの高級パッケージング用途では、美観向上と内容物保護の観点から採用されています。さらに、セキュリティペーパーや証券用紙など特殊用途紙においても利用されています。
近年はデジタル印刷技術の発展に伴い、インクの定着性や発色性を向上させる高機能紙への需要が増加しています。そのため、粒子径や表面処理技術を最適化した高性能二酸化チタン製品の開発が進められています。また、軽量化と高白色度を両立するために、他の顔料や充填剤との組み合わせ技術も進展しています。
環境面では、資源利用効率の向上や製造工程におけるエネルギー削減が重視されています。製紙業界全体で持続可能性への取り組みが進む中、二酸化チタンの使用量最適化やリサイクル紙との適合性向上も重要な研究テーマとなっています。また、より高い光散乱性能を持つ製品の開発により、少ない添加量で同等以上の性能を実現する技術開発も進められています。
このように、紙用二酸化チタンは紙製品の白色度、不透明度、印刷品質を向上させる重要な機能性顔料です。優れた光散乱性能と高い白色性を活かして幅広い紙製品に利用されており、製紙産業の品質向上に大きく貢献しています。今後も高機能紙への需要拡大や環境対応技術の進展に伴い、その重要性はさらに高まることが期待されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
インク用二酸化チタンの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-titanium-dioxide-ink-hncgr-2276
ロボットケーブルの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-robotic-cable-hncgr-1967
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.marketreport.biz
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352967/images/bodyimage1】
配信元企業：H&Iグローバルリサーチ株式会社
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「紙用二酸化チタンの世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均4.1%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の紙用二酸化チタン市場」調査レポートを発行・販売します。紙用二酸化チタンの世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Titanium Dioxide for Paper Market 2026）は、紙用二酸化チタン市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の紙用二酸化チタン市場を調査しています。また、紙用二酸化チタンの成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の紙用二酸化チタン市場規模は2025年に約2,494.5億円であり、今後5年間で年平均4.1%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
紙用二酸化チタン市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
紙用二酸化チタン市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は紙用二酸化チタン市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、紙用二酸化チタン市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、紙用二酸化チタンが直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、紙用二酸化チタン市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
紙用二酸化チタン市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
硫酸塩法、塩化法
【用途別市場セグメント】
コート紙、カーボンレス複写紙、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・紙用二酸化チタンの定義、市場概要を紹介
・世界の紙用二酸化チタン市場規模
・紙用二酸化チタンメーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・紙用二酸化チタン市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・紙用二酸化チタン市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の紙用二酸化チタンの地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-titanium-dioxide-paper-hncgr-2277
・タイトル：世界の紙用二酸化チタン市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-2277
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：硫酸塩法、塩化法
・用途別セグメント：コート紙、カーボンレス複写紙、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【紙用二酸化チタンについて】
紙用二酸化チタンは、製紙工程において紙の白色度、不透明度、印刷適性を向上させるために使用される無機顔料です。二酸化チタン（TiO?）は非常に高い屈折率を持つ白色粉末であり、光を効率的に散乱する特性を有しています。そのため、紙製品に配合することで優れた白色性と隠ぺい性を付与することができます。印刷用紙、情報用紙、特殊紙、高級包装紙など幅広い紙製品の品質向上に利用されており、製紙産業における重要な機能性材料の一つとして位置付けられています。
紙用二酸化チタンの最大の特徴は、高い白色度と不透明度を実現できることです。紙に添加されることで光の透過を抑制し、裏面の印刷や文字が透けて見える現象を軽減します。また、優れた光散乱効果によって紙表面をより明るく見せることができるため、高品質な印刷物の製造に適しています。さらに、紙表面の均一性を向上させることで印刷インキの発色性や画像再現性を高める効果もあります。
紙用二酸化チタンには主にルチル型とアナターゼ型の二種類があります。ルチル型二酸化チタンは屈折率が高く、優れた隠ぺい力と耐候性を持つことから、高級紙や特殊紙向けに使用されることが多いです。一方、アナターゼ型二酸化チタンは白色度や光散乱性に優れており、印刷用紙や装飾紙などの用途で広く利用されています。用途や求められる性能に応じて両者が使い分けられており、場合によっては混合して使用されることもあります。
製紙工程における使用方法としては、主に内添法と塗工法があります。内添法ではパルプスラリーに二酸化チタンを直接添加し、紙の内部に均一に分散させます。この方法は紙全体に不透明性や白色度を付与できることが特徴です。一方、塗工法では紙表面に顔料コーティングとして塗布され、より高い表面白色度や印刷適性を実現します。特に高級印刷紙やアート紙では塗工用顔料として重要な役割を果たしています。
用途は非常に幅広く、コピー用紙、インクジェット用紙、雑誌用紙、カタログ用紙、包装紙、ラベル紙、装飾紙などに利用されています。印刷・出版分野では高品質な画像再現を実現するために使用されており、商業印刷物や広告媒体に欠かせない材料です。また、食品包装や医薬品包装向けの高級パッケージング用途では、美観向上と内容物保護の観点から採用されています。さらに、セキュリティペーパーや証券用紙など特殊用途紙においても利用されています。
近年はデジタル印刷技術の発展に伴い、インクの定着性や発色性を向上させる高機能紙への需要が増加しています。そのため、粒子径や表面処理技術を最適化した高性能二酸化チタン製品の開発が進められています。また、軽量化と高白色度を両立するために、他の顔料や充填剤との組み合わせ技術も進展しています。
環境面では、資源利用効率の向上や製造工程におけるエネルギー削減が重視されています。製紙業界全体で持続可能性への取り組みが進む中、二酸化チタンの使用量最適化やリサイクル紙との適合性向上も重要な研究テーマとなっています。また、より高い光散乱性能を持つ製品の開発により、少ない添加量で同等以上の性能を実現する技術開発も進められています。
このように、紙用二酸化チタンは紙製品の白色度、不透明度、印刷品質を向上させる重要な機能性顔料です。優れた光散乱性能と高い白色性を活かして幅広い紙製品に利用されており、製紙産業の品質向上に大きく貢献しています。今後も高機能紙への需要拡大や環境対応技術の進展に伴い、その重要性はさらに高まることが期待されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
インク用二酸化チタンの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-titanium-dioxide-ink-hncgr-2276
ロボットケーブルの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-robotic-cable-hncgr-1967
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.marketreport.biz
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352967/images/bodyimage1】
配信元企業：H&Iグローバルリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ