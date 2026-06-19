TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリント第1弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、6月19日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のコンテンツプリント第1弾がランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352857/images/bodyimage1】
TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はKVやキャラクターイラストを使用した全6種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』」
販売方法：ランダム式(全6種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/6/19(金)～2026/9/18(金)
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/kujima_anime
■TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』
ある日突然、家にやってきたのは、
鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。
しゃべる。歌う。鳴く。
ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。
その存在は、ただそこにいるだけで、
家族の時間を、そっと塗り替えていった。
小さな“謎”が紡いだ、
儚くもあたたかな家族の物語。
【OFFICIAL SITE】https://kujima-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/kujima_anime
TOKYO MX、MBS、BS-TBS、三重テレビ放送、AT-Xにて絶賛放送中！
(C)紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352857/images/bodyimage1】
TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はKVやキャラクターイラストを使用した全6種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』」
販売方法：ランダム式(全6種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/6/19(金)～2026/9/18(金)
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/kujima_anime
■TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』
ある日突然、家にやってきたのは、
鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。
しゃべる。歌う。鳴く。
ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。
その存在は、ただそこにいるだけで、
家族の時間を、そっと塗り替えていった。
小さな“謎”が紡いだ、
儚くもあたたかな家族の物語。
【OFFICIAL SITE】https://kujima-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/kujima_anime
TOKYO MX、MBS、BS-TBS、三重テレビ放送、AT-Xにて絶賛放送中！
(C)紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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