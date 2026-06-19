AndroidやChrome BookもLogoVista電子辞典！ロゴヴィスタ辞典アプリ「その他・専門」「辞典セット」のご紹介
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Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「「その他・専門」「辞典セット」アプリをご紹介いたします。
【その他・専門】
◆最新 地学事典
地球科学の最新の成果を取り入れた28年ぶりの改訂版
『最新 地学事典』は、新規増補項目約3,000、修正項目4,000、総項目数約22,000。
環境問題、地震や噴火の事前予知など、ここ30年の研究成果を反映した最新地学事典です。
私たちの生活に密着した環境問題や、自然災害（台風・水害、地震・火山噴火など）、地下資源（油田、金属など）、また応用地質（基礎地盤、地下水、災害などの調査・研究・応用）に関する用語を第一線の研究者が解説しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HBGEOLOG
◆岩波 仏教辞典 第三版
定評ある仏教辞典の最新版
『岩波 仏教辞典 第三版』は、第二版の記述を全面的に見直し最新の研究成果を盛り込むとともに、近現代に重点をおいて約200項目を増補。仏教用語を中心に経典・人名・寺名のほか文学・美術など関連分野にも目配りし、総項目数約5000を収録。現代に生きる宗教・思想としての仏教を理解するための定評ある仏教辞典の最新版です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.BUDDHIS3
◆有斐閣 法律学小辞典 第6版
◇最高の編集・執筆陣による信頼と充実の辞典。
◇学習・実務に必要な概念・用語等を網羅。
◇解説の根拠となる法令や学説・判例を丁寧に引用。
◇条文理解の基礎となる「基本法令用語」を収録。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HOUGAKU6
◆岩波 生物学辞典 第5版
生物学に携わるすべての人へ
『岩波 生物学辞典 第5版』は、1996年の第4版刊行以降の、ヒトゲノム解読をはじめとする生物学の大変革を反映した岩波生物学辞典の最新版です。新たな編者陣のもと、400名を超える専門家が全項目を校閲し、1000を超える新項目を追加。生物学とその周辺分野を網羅した総合生物学辞典です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.IBIO5
◆岩波理化学辞典第５版
絶大な信頼の理工系辞典
初版以来60余年。絶大な信頼のもとに多数の読者に迎えられてきた理工系辞典です。約22,000項目数は、物理と化学を中心に、天文学・地球物理学・地質学・鉱物学・気象学・海洋学・数学・情報科学・生物学・薬学・工学まで、幅広い分野を網羅しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.IPHYCHE5
◆岩波日本史辞典
400名をこえる研究者による、10年の歳月をかけた日本史辞典！
各分野の専門家の協議によって周到な項目選定をおこない、400名をこえる第一線の研究者が総力をあげて執筆。小項目を中心としつつ、重要な項目には十分な字数をさいて1万9000項目を収録。 さらに人名や事項など1万3000項目を準項目索引として収録しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NIHONSHI
◆研究社 英米法律語辞典
英米の法・法制度を理解する上で必携！
『研究社 英米法律語辞典』は、最新の英米法辞典です。英米法の領域で用いられる用語・術語を、ローマ法・ヨーロッパ大陸法・アングロサクソン法関係を含めて、幅広く採録。見出し項目は約35,000（成句・法格言・派生語・略語・固有名〔判例名・法令名・人名等〕を含む）。法律専門語のみならず、法律関係の文献や報道記事を読む上で有用な一般語・日常語・俗語も広範囲に採録しています。引きやすい小項目主義で、適訳・定訳を完備し、発音・用例・語法上の注記など、法律語の語学的側面にも配慮。法学研究者・法実務家・法学生はもとより、社会科学一般の研究者、さらには英米の歴史・社会・文学・文化全般に関心をもつ読書人や翻訳家にとっても、きわめて有益な辞典です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQEBHOU
◆図解による法律用語辞典(補訂４版追補)
学習に・実務に・日常生活に必要な基本法律用語をわかりやすく解説！
『図解による法律用語辞典（補訂4版追補）』は、特に重要な法律用語の急所を図解＝視覚（ビジュアル）化することにより、一般の方々にとって難しい法解釈理論・法的手段の意味をわかりやすく、具体的に理解できる辞典です。また、法改正のフォローをはじめ、事件・判例、法学理論用語、法令用語、法律話題学なども収録し、いろいろな角度から「生きた法律」「変わりゆく法律」を知ることができます。（法令の「基準日」：2011年1月1日[民法のみ2013年11月1日]）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ZUKAIHO4
◆有斐閣 経済辞典 第5版
激変の時代に応える 第5版
『有斐閣 経済辞典 第5版』は、経済を中心に広大な分野を網羅した総合的経済用語辞典です。約2万項目の、経済・経営分野を中心とした多岐にわたる専門用語などを収録し、日本の経済用語辞典として、最高の項目数を誇っています。経済関連の学術用語はもとより、時事用語・技術用語・人名まで広い範囲をカバーしています。また、詳細な欧文索引は収録項目をほぼカバーし、経済用語の英和・和英辞典としても十分な機能を果たします。
第5版では、経済・社会の変動を踏まえ、収録項目の見直しを行い、内容の全面的な充実とアップデートを図っています。一項目につき、平均100字で簡潔・的確に解説し、用語の意味や用法などが即座にわかります。学習上有用な参考書としてはもとより、新聞・テレビ・ウェブにおける経済報道の理解まで、幅広く活用できます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.YUECONO5
◆有斐閣 認知心理学ハンドブック
認知心理学の広がりと深み
『認知心理学ハンドブック』は、学会の総力を結集し、認知心理学の全体像を173項目でカバーした手引書・事典です。各項目を、基本的な概念や理論から新しい重要な概念や理論まで、最も適切な執筆者が明解に解説しています。常に手元にある事典として、レポート・論文作成のための基礎資料として、さまざまにご利用頂けます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.YUCOGPSY
【辞典セット】
◆日本語表現辞典セット
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かに！
一般の国語辞典ではなかなか引くことができないコロケーション（語と語の慣用的な結びつき）に着眼した 画期的な日本語辞典『研究社 日本語コロケーション辞典』、日常の〈話し言葉〉や〈慣用句〉を理解して使いこなすための辞典『研究社 日本語口語表現辞典 第2版』、意味の類似に従って言葉を分類した最強の「言葉探し」辞典『日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版』を収録しています。
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かにする辞典をセットにした製品です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.LVEDJPNEXPSET
◆南山堂医学辞典セット
『南山堂医学英和大辞典12版』と『南山堂医学大辞典20版』のセットです！
『南山堂医学辞典セット』は、医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂医学英和大辞典第12版」と、日本人の手による初の本格的な医学専門辞典として1954年に発刊され、以来60年以上にわたり医学・医療関係者に広く信頼を得る、わが国で最も定評のある総合医学辞典「南山堂医学大辞典第20版 」をセットにした辞典です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NANMEDSET
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ｜英和辞書＆音声付き」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「「その他・専門」「辞典セット」アプリをご紹介いたします。
◆最新 地学事典
地球科学の最新の成果を取り入れた28年ぶりの改訂版
『最新 地学事典』は、新規増補項目約3,000、修正項目4,000、総項目数約22,000。
環境問題、地震や噴火の事前予知など、ここ30年の研究成果を反映した最新地学事典です。
私たちの生活に密着した環境問題や、自然災害（台風・水害、地震・火山噴火など）、地下資源（油田、金属など）、また応用地質（基礎地盤、地下水、災害などの調査・研究・応用）に関する用語を第一線の研究者が解説しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HBGEOLOG
◆岩波 仏教辞典 第三版
定評ある仏教辞典の最新版
『岩波 仏教辞典 第三版』は、第二版の記述を全面的に見直し最新の研究成果を盛り込むとともに、近現代に重点をおいて約200項目を増補。仏教用語を中心に経典・人名・寺名のほか文学・美術など関連分野にも目配りし、総項目数約5000を収録。現代に生きる宗教・思想としての仏教を理解するための定評ある仏教辞典の最新版です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.BUDDHIS3
◆有斐閣 法律学小辞典 第6版
◇最高の編集・執筆陣による信頼と充実の辞典。
◇学習・実務に必要な概念・用語等を網羅。
◇解説の根拠となる法令や学説・判例を丁寧に引用。
◇条文理解の基礎となる「基本法令用語」を収録。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HOUGAKU6
◆岩波 生物学辞典 第5版
生物学に携わるすべての人へ
『岩波 生物学辞典 第5版』は、1996年の第4版刊行以降の、ヒトゲノム解読をはじめとする生物学の大変革を反映した岩波生物学辞典の最新版です。新たな編者陣のもと、400名を超える専門家が全項目を校閲し、1000を超える新項目を追加。生物学とその周辺分野を網羅した総合生物学辞典です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.IBIO5
◆岩波理化学辞典第５版
絶大な信頼の理工系辞典
初版以来60余年。絶大な信頼のもとに多数の読者に迎えられてきた理工系辞典です。約22,000項目数は、物理と化学を中心に、天文学・地球物理学・地質学・鉱物学・気象学・海洋学・数学・情報科学・生物学・薬学・工学まで、幅広い分野を網羅しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.IPHYCHE5
◆岩波日本史辞典
400名をこえる研究者による、10年の歳月をかけた日本史辞典！
各分野の専門家の協議によって周到な項目選定をおこない、400名をこえる第一線の研究者が総力をあげて執筆。小項目を中心としつつ、重要な項目には十分な字数をさいて1万9000項目を収録。 さらに人名や事項など1万3000項目を準項目索引として収録しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NIHONSHI
◆研究社 英米法律語辞典
英米の法・法制度を理解する上で必携！
『研究社 英米法律語辞典』は、最新の英米法辞典です。英米法の領域で用いられる用語・術語を、ローマ法・ヨーロッパ大陸法・アングロサクソン法関係を含めて、幅広く採録。見出し項目は約35,000（成句・法格言・派生語・略語・固有名〔判例名・法令名・人名等〕を含む）。法律専門語のみならず、法律関係の文献や報道記事を読む上で有用な一般語・日常語・俗語も広範囲に採録しています。引きやすい小項目主義で、適訳・定訳を完備し、発音・用例・語法上の注記など、法律語の語学的側面にも配慮。法学研究者・法実務家・法学生はもとより、社会科学一般の研究者、さらには英米の歴史・社会・文学・文化全般に関心をもつ読書人や翻訳家にとっても、きわめて有益な辞典です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQEBHOU
◆図解による法律用語辞典(補訂４版追補)
学習に・実務に・日常生活に必要な基本法律用語をわかりやすく解説！
『図解による法律用語辞典（補訂4版追補）』は、特に重要な法律用語の急所を図解＝視覚（ビジュアル）化することにより、一般の方々にとって難しい法解釈理論・法的手段の意味をわかりやすく、具体的に理解できる辞典です。また、法改正のフォローをはじめ、事件・判例、法学理論用語、法令用語、法律話題学なども収録し、いろいろな角度から「生きた法律」「変わりゆく法律」を知ることができます。（法令の「基準日」：2011年1月1日[民法のみ2013年11月1日]）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ZUKAIHO4
◆有斐閣 経済辞典 第5版
激変の時代に応える 第5版
『有斐閣 経済辞典 第5版』は、経済を中心に広大な分野を網羅した総合的経済用語辞典です。約2万項目の、経済・経営分野を中心とした多岐にわたる専門用語などを収録し、日本の経済用語辞典として、最高の項目数を誇っています。経済関連の学術用語はもとより、時事用語・技術用語・人名まで広い範囲をカバーしています。また、詳細な欧文索引は収録項目をほぼカバーし、経済用語の英和・和英辞典としても十分な機能を果たします。
第5版では、経済・社会の変動を踏まえ、収録項目の見直しを行い、内容の全面的な充実とアップデートを図っています。一項目につき、平均100字で簡潔・的確に解説し、用語の意味や用法などが即座にわかります。学習上有用な参考書としてはもとより、新聞・テレビ・ウェブにおける経済報道の理解まで、幅広く活用できます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.YUECONO5
◆有斐閣 認知心理学ハンドブック
認知心理学の広がりと深み
『認知心理学ハンドブック』は、学会の総力を結集し、認知心理学の全体像を173項目でカバーした手引書・事典です。各項目を、基本的な概念や理論から新しい重要な概念や理論まで、最も適切な執筆者が明解に解説しています。常に手元にある事典として、レポート・論文作成のための基礎資料として、さまざまにご利用頂けます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.YUCOGPSY
【辞典セット】
◆日本語表現辞典セット
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かに！
一般の国語辞典ではなかなか引くことができないコロケーション（語と語の慣用的な結びつき）に着眼した 画期的な日本語辞典『研究社 日本語コロケーション辞典』、日常の〈話し言葉〉や〈慣用句〉を理解して使いこなすための辞典『研究社 日本語口語表現辞典 第2版』、意味の類似に従って言葉を分類した最強の「言葉探し」辞典『日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版』を収録しています。
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かにする辞典をセットにした製品です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.LVEDJPNEXPSET
◆南山堂医学辞典セット
『南山堂医学英和大辞典12版』と『南山堂医学大辞典20版』のセットです！
『南山堂医学辞典セット』は、医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂医学英和大辞典第12版」と、日本人の手による初の本格的な医学専門辞典として1954年に発刊され、以来60年以上にわたり医学・医療関係者に広く信頼を得る、わが国で最も定評のある総合医学辞典「南山堂医学大辞典第20版 」をセットにした辞典です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NANMEDSET
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ｜英和辞書＆音声付き」が必要です。
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■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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