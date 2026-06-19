Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」でグループ化辞典待望の「用例・成句検索」に対応する辞典の追加を完了
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ロゴヴィスタ株式会社は、Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」において、グループ化した複数辞典を横断して「用例・成句検索」を行うことのできる辞典の追加を完了いたしました。
【国語・日本語】
◆新選国語辞典 第十版
愛され続けて60年。中学生から社会人まで幅広く使える国語辞典
『新選国語辞典 第十版』は、愛され続けて60年。中学生から社会人まで幅広く使える国語辞典が11年ぶりに全面改訂されました。収録語数約9万4000語は小型国語辞典で最大級です。また、ビジュアルで言葉を理解できる図版や、関連知識を知ることができる表を約600点収録しております。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSKOKU10
◆明鏡国語辞典 第三版 品格語／無礼語辞典付き
語彙を豊かに、語感を磨く辞典セット
『明鏡国語辞典 第三版 品格語／無礼語辞典付き』は、言葉の意味だけでなく使い方や誤用もわかる「明鏡国語辞典 第三版」、普段遣いの言葉から品格ある大人の言葉が探せる「品格語辞典」、使い方や相手によって失礼になる言葉を配慮ある表現に言いかえる「無礼語辞典」をセットにした、語彙を豊かに語感を磨く製品です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.MEIKYOU3SET
【英語・外国語】
◆英語の数量表現辞典
英語の数量表現をトピックで知る・和英で引く
「英語の数量表現辞典」は研究社「英語の数量表現辞典 増補改訂版」を収録した製品です。
第1部「トピック別編」は64の章立てで基本の数字の読み方・書き表わし方から日常・社会のさまざまな場面での数量や「多少・増減」などの概念にまつわる表現、さらに数式の読み方・自然科学分野まで幅広くカバー。
第2部「和英編」には約1500の日本語見出しを収録、単独で辞書として使用する以外に第1部のトピックの索引としての利用も可能です。英語の数量表現を扱うものとして他に類をみない総合事典で、数字にも強くなりたい英語学習者、実務で英語を使う機会の多い社会人にとっては必携です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQESHYO
◆コンパスローズ和英ライティング辞典
英単語・実用例文とテンプレートを連動
『コンパスローズ和英ライティング辞典』は、一般的な英作文から実用ライティングまで対応できる和英活用辞典です。ビジネス文書・論文・レポートなどの実用ライティングにそのまま使える豊富な例文とテンプレートを連動させた約1000項目を収録。より具体的・実践的な使い方が確認することができます。また、文型やコロケーションなどライティングに必要な運用情報も充実させ、作文する際の「英和辞典の引き直し」の煩わしさを解消しました。電子版では大幅に語彙を補充し、合わせて約20,000項目の検索が可能です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQCRJEWR
◆研究社新英和大辞典第6版
最大級の語義・用例を収録した、これが「真の大英和」
一般語はもとよりIT・マルチメディア・通信・経済・ビジネス・医療・バイオテクノロジー・環境問題など最先端の分野の専門語や百科的情報も積極的に取り入れ、時事用語・固有名詞・商標・略語・記号・外来語句なども多数取り入れました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQNEWEJ6
◆リーダーズスペシャル for Android
47万語収録の最強英語辞典セット！
『リーダーズスペシャル for Android』は、英語上級者必携の辞典『リーダーズ英和辞典 第3版』と『リーダーズ・プラス』をセットにした究極の英語辞典です。英語・日本語のキーワードから日本語の解説文等も検索できるので、英文読解や文書作成にも威力を発揮します。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.RDRSP2
◆リーダーズ・プラス
英語のプロ必携の英和辞典！
『研究社 リーダーズ・プラス』は、『リーダーズ英和辞典』 を補強する、別冊英和辞典です。一般の英和ではカバーしきれない語彙を、約19万語収録しています。新語・俗語・固有名・専門語を多方面から採録し、科学・技術の英語も一層充実しています。口語、俗語、卑語、婉曲表現を収録しています。日本最大の英語俗語辞典ともいえる、圧倒的な収録語数です。地域英語、英語に入った外来語など、世界の英語を収録しています。実在・架空・地域・分野を問わずに人名を収録しています。歴史上から現代の人物まで、作品中の人物、神話・伝説上の人物も豊富です。世界各地の地名に加え、文化的・歴史的に重要な地誌的情報を収録しています。作品タイトルも多数収録しています。文学、美術、音楽、映画、TV、ラジオ、演劇、漫画など、こちらも分野を問いません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.RPLUSREV
◆リーダーズ英和辞典 第3版
全面改訂版！収録項目数 28万。最強の英和辞典
『リーダーズ英和辞典 第3版』は、収録項目数28万（見出し語、派生語、準見出し、イディオムを含む）、現代英語の語彙・用法を的確に反映し、口語・俗語から多様な分野の専門語まで幅広く採録しています。英語を学ぶ学生・社会人一般や、英語を使う実務家・翻訳家に必携の英和辞典です。音声データも、ネイティブスピーカーによる約15,000語を収録しました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.READERS3
◆研究社新英和（第7版）・和英（第5版）中辞典-音声付き
オールラウンドでスタンダードな英和和英辞典アプリ！
『研究社 新英和(第７版)・和英(第５版)中辞典』は、日常接する英語の調べものにも、学習用にも幅広く対応した英和辞典・和英辞典のセットです。/英和辞典では10万語以上を収録。６回の改訂と、累計1200万部が物語る実績と信頼性を誇ります。学習辞典の枠を越え、情報技術用語を中心とする新語や専門語も増強して、より実用性を増しました。類義語・語源なども再検討し、発音表記も刷新しています。用例はすべてネイティブスピーカーが校閲しています。ネイティブスピーカーによる発音データも、約15,000語を収録しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KENE7J5
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
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■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」において、グループ化した複数辞典を横断して「用例・成句検索」を行うことのできる辞典の追加を完了いたしました。
【国語・日本語】
◆新選国語辞典 第十版
愛され続けて60年。中学生から社会人まで幅広く使える国語辞典
『新選国語辞典 第十版』は、愛され続けて60年。中学生から社会人まで幅広く使える国語辞典が11年ぶりに全面改訂されました。収録語数約9万4000語は小型国語辞典で最大級です。また、ビジュアルで言葉を理解できる図版や、関連知識を知ることができる表を約600点収録しております。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SSKOKU10
◆明鏡国語辞典 第三版 品格語／無礼語辞典付き
語彙を豊かに、語感を磨く辞典セット
『明鏡国語辞典 第三版 品格語／無礼語辞典付き』は、言葉の意味だけでなく使い方や誤用もわかる「明鏡国語辞典 第三版」、普段遣いの言葉から品格ある大人の言葉が探せる「品格語辞典」、使い方や相手によって失礼になる言葉を配慮ある表現に言いかえる「無礼語辞典」をセットにした、語彙を豊かに語感を磨く製品です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.MEIKYOU3SET
◆英語の数量表現辞典
英語の数量表現をトピックで知る・和英で引く
「英語の数量表現辞典」は研究社「英語の数量表現辞典 増補改訂版」を収録した製品です。
第1部「トピック別編」は64の章立てで基本の数字の読み方・書き表わし方から日常・社会のさまざまな場面での数量や「多少・増減」などの概念にまつわる表現、さらに数式の読み方・自然科学分野まで幅広くカバー。
第2部「和英編」には約1500の日本語見出しを収録、単独で辞書として使用する以外に第1部のトピックの索引としての利用も可能です。英語の数量表現を扱うものとして他に類をみない総合事典で、数字にも強くなりたい英語学習者、実務で英語を使う機会の多い社会人にとっては必携です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQESHYO
◆コンパスローズ和英ライティング辞典
英単語・実用例文とテンプレートを連動
『コンパスローズ和英ライティング辞典』は、一般的な英作文から実用ライティングまで対応できる和英活用辞典です。ビジネス文書・論文・レポートなどの実用ライティングにそのまま使える豊富な例文とテンプレートを連動させた約1000項目を収録。より具体的・実践的な使い方が確認することができます。また、文型やコロケーションなどライティングに必要な運用情報も充実させ、作文する際の「英和辞典の引き直し」の煩わしさを解消しました。電子版では大幅に語彙を補充し、合わせて約20,000項目の検索が可能です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQCRJEWR
◆研究社新英和大辞典第6版
最大級の語義・用例を収録した、これが「真の大英和」
一般語はもとよりIT・マルチメディア・通信・経済・ビジネス・医療・バイオテクノロジー・環境問題など最先端の分野の専門語や百科的情報も積極的に取り入れ、時事用語・固有名詞・商標・略語・記号・外来語句なども多数取り入れました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.KQNEWEJ6
◆リーダーズスペシャル for Android
47万語収録の最強英語辞典セット！
『リーダーズスペシャル for Android』は、英語上級者必携の辞典『リーダーズ英和辞典 第3版』と『リーダーズ・プラス』をセットにした究極の英語辞典です。英語・日本語のキーワードから日本語の解説文等も検索できるので、英文読解や文書作成にも威力を発揮します。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.RDRSP2
◆リーダーズ・プラス
英語のプロ必携の英和辞典！
『研究社 リーダーズ・プラス』は、『リーダーズ英和辞典』 を補強する、別冊英和辞典です。一般の英和ではカバーしきれない語彙を、約19万語収録しています。新語・俗語・固有名・専門語を多方面から採録し、科学・技術の英語も一層充実しています。口語、俗語、卑語、婉曲表現を収録しています。日本最大の英語俗語辞典ともいえる、圧倒的な収録語数です。地域英語、英語に入った外来語など、世界の英語を収録しています。実在・架空・地域・分野を問わずに人名を収録しています。歴史上から現代の人物まで、作品中の人物、神話・伝説上の人物も豊富です。世界各地の地名に加え、文化的・歴史的に重要な地誌的情報を収録しています。作品タイトルも多数収録しています。文学、美術、音楽、映画、TV、ラジオ、演劇、漫画など、こちらも分野を問いません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.RPLUSREV
◆リーダーズ英和辞典 第3版
全面改訂版！収録項目数 28万。最強の英和辞典
『リーダーズ英和辞典 第3版』は、収録項目数28万（見出し語、派生語、準見出し、イディオムを含む）、現代英語の語彙・用法を的確に反映し、口語・俗語から多様な分野の専門語まで幅広く採録しています。英語を学ぶ学生・社会人一般や、英語を使う実務家・翻訳家に必携の英和辞典です。音声データも、ネイティブスピーカーによる約15,000語を収録しました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.READERS3
◆研究社新英和（第7版）・和英（第5版）中辞典-音声付き
オールラウンドでスタンダードな英和和英辞典アプリ！
『研究社 新英和(第７版)・和英(第５版)中辞典』は、日常接する英語の調べものにも、学習用にも幅広く対応した英和辞典・和英辞典のセットです。/英和辞典では10万語以上を収録。６回の改訂と、累計1200万部が物語る実績と信頼性を誇ります。学習辞典の枠を越え、情報技術用語を中心とする新語や専門語も増強して、より実用性を増しました。類義語・語源なども再検討し、発音表記も刷新しています。用例はすべてネイティブスピーカーが校閲しています。ネイティブスピーカーによる発音データも、約15,000語を収録しています。
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※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
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■製品に関するお問い合わせ先
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