芝浦工業大学(東京都江東区／学長 山田純)は、第11回芝浦ビジネスモデルコンペティション(以下、SBMC)を開催します。





SBMCはアントレプレナーシップの醸成、起業や新規事業の創出を目的としたビジネスモデルコンペティションです。2025年度にはSBMCに参加した学生による3社の起業が実現するなど、具体的な成果を生み出しています。また、過去10回の開催において、参加者の約9割が「進路選択や就活に役立った」と回答しており、将来につながるキャリア形成支援の機会として大変高い評価を得ています。

第11回では、課題を発見し解決策を考える経験をより多くの学生・生徒に提供するため、「ビジネスアイデア部門」を新設。ひらめきや着想を重視し、アイデア創出やブラッシュアップにおける生成AIの活用も歓迎しています。また、第10回に引き続き「研究室奨励賞」を設け、研究室の研究成果や研究シーズを起点とした提案を評価することで、研究を社会実装へ橋渡しする発想を後押しします。

例年同様、多くの企業・団体の協賛・後援のもと開催し、ファイナルステージで高評価を得たチームには、試作・検証や起業準備等に活用できる支援金を用意しています。最優秀賞50万円、優秀賞20万円のほか、協賛企業による企業賞などを授与予定です。

応募受付は2026年6月19日(金)から開始します。2026年9月27日(日)には、ビジネスアイデア部門発表会、2026年12月13日(日)にはビジネスモデル部門のファイナルステージを開催し、書類選考等を通過したチームによるプレゼンテーションおよび最終審査を行います。





第11回SBMC キービジュアル





■イベント概要

●第11回芝浦ビジネスモデルコンペティション

第11回SBMC ポスター





1.テーマ：「アイデアとテクノロジーでより良い社会に貢献しよう」





2.対象 ：芝浦工業大学(中高含む)、および他校(中高含む)の学生1～6名のチーム(社会人も参加可能、但し代表者およびチームの半数以上が学生であること)





3.表彰 ：最優秀賞(50万円・表彰状・盾)、優秀賞(20万円・表彰状・盾)、協賛各社より企業賞(10万円)、奨励賞(5万円)、敢闘賞、ビジネスアイデア特別賞、研究室奨励賞、ジュニアイノベーター賞





4.スケジュール：

受付開始 6月19日(金)





【ビジネスアイデア部門】

応募書類提出締切：8月31日(月)

発表会 ：9月27日(日)





【ビジネスモデル部門】

応募書類提出締切：11月15日(日)

セミファイナル ：11月28日(土)

ファイナル ：12月13日(日) (本学豊洲キャンパスにて対面実施予定)





5.パートナー(協賛企業、後援企業・団体)：





協賛企業、後援企業・団体一覧(2026年6月19日時点)





6.特設ウェブサイト： https://sbmc.shibaura-it.ac.jp/









■SBMCから起業へ―事業化まで導く伴走支援

SBMC出場後の学生支援にも力を入れており、学生が考案したビジネスアイデアを基にして、起業や新規事業を創出し、実社会での実装・展開を実現できるように、ビジネスモデルのブラッシュアップや実証のフォローアップといった伴走型の個別支援を行っています。こうした支援の成果として、SBMCをきっかけに生まれたアイデアを事業化し、実際に起業やサービス展開へと発展させた事例も生まれています。









【主な事業化事例】

・合同会社HINACO

コーヒースタンドの運営・関連商品の販売

・株式会社リボンアーキテクツ https://www.ribbon-architects.com/

「広場恐怖症」治療のためのVR曝露療法アプリケーションの開発・運営など

・株式会社Oscillo Vision https://oscillovision.com/

VR科学教育アプリの開発・販売など









■芝浦工業大学とは

工学部／システム理工学部／デザイン工学部／建築学部／大学院理工学研究科

https://www.shibaura-it.ac.jp/

理工系大学として日本屈指の学生海外派遣数を誇るグローバル教育と､多くの学生が参画する産学連携の研究活動が特長の大学です。東京都(豊洲)と埼玉県(大宮)に2つのキャンパス、4学部1研究科を有し、約10,000人の学生と約300人の専任教員が所属。2024年には工学部が学科制から課程制に移行。2025年にデザイン工学部、2026年にはシステム理工学部で教育体制を再編し、新しい理工学教育のあり方を追求していきます。創立100周年を迎える2027年にはアジア工科系大学トップ10を目指し、教育・研究・社会貢献に取り組んでいます。