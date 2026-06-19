株式会社エスケイジャパン(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：八百 博徳)は、競走馬をモチーフにした「サラブレッドコレクション(※1)」より『MEGA BIG ぬいぐるみ』第4弾を2026年6月19日(金)13時より、ECサイト「きゃらマルシェ」限定で受注販売いたします。





受注販売サイト： きゃらマルシェ

URL ： https://sk-charamarche.jp/collections/thoroughbred-megabig4

受注期間 ： 2026年6月19日(金)13時～7月13日(月)15時





【サラブレッドコレクション】MEGA BIGぬいぐるみ第4弾





＜あの名馬たちが全長70cm越えのMEGAサイズぬいぐるみに！＞

歴代の名馬たちをモチーフに可愛いらしいデザインで老若男女に大人気の「サラブレッドコレクション」のなかでも、最大級のサイズを誇る『MEGA BIG ぬいぐるみ』シリーズ。

大好きな名馬と「おうち時間を過ごす」アイテムとして、競馬ファンを中心に大きな反響をいただいております。

この度、待望の第4弾として名馬「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」が新登場いたします。









■初の「ねそべりポーズ」とこだわりの再現度に注目！

第4弾は過去のシリーズと異なり、リラックスした姿をイメージした「ねそべりポーズ」となっています。名馬たちのディティールも忠実に再現しつつ、これまでのシリーズでも好評いただいた、優勝レイも付属しております。









■サイレンススズカ

トレードマークである黄色と緑のポンポンやメンコ(耳覆い)を鮮やかに再現しております。





サラブレッドコレクション MEGA BIGぬいぐるみ(サイレンススズカ)【正面】





サラブレッドコレクション MEGA BIGぬいぐるみ(サイレンススズカ)【横向き】





全長70cm越えのボリューム





トレードマークのポンポンも再現





■オジュウチョウサン

お馴染みの青いメンコや、バンテージの縞模様まで丁寧に作り込みました。





サラブレッドコレクション MEGA BIGぬいぐるみ(オジュウチョウサン)【正面】





サラブレッドコレクション MEGA BIGぬいぐるみ(オジュウチョウサン)【横向き】





お馴染みの青いメンコ





ねそべりポーズがかわいい





＜商品概要＞

商品名 ： サラブレッドコレクション MEGA BIG ぬいぐるみ

(サイレンススズカ) / (オジュウチョウサン)

サイズ ： 約H43×W38×D78(cm)

価格 ： 27,500円(税込)

販売サイト ： きゃらマルシェ 限定販売

受注期間 ： 2026年6月19日(金)13時～7月13日(月)15時

予約ページ ： https://sk-charamarche.jp/collections/thoroughbred-megabig4

お届け予定日： 2026年11月









＜お知らせ・最新情報のご案内＞

最新情報のお知らせは各種SNSでお知らせいたします。









■きゃらマルシェ

公式サイト： https://www.sk-japan.co.jp/character-fancy

X ： https://x.com/charamarche

Instagram ： https://www.instagram.com/charamarche









■サラブレッドコレクション

X ： https://x.com/sarakore_info

Instagram： https://www.instagram.com/sarakore_infomation/









※1 サラブレッドコレクション とは

歴代の名馬をモチーフに独自のデフォルメデザインと馬ごとの特徴を忠実に再現し、2021年7月にアミューズメント専用景品として展開を開始。新旧の名馬だけでなく、競馬ファンも納得の豊富なラインナップも実現し、異例の大ヒットとなりました。

現在ではカプセルトイや一般流通など幅広い商品の展開を行っております。





※“サラブレッドコレクション”は株式会社エスケイジャパンの登録商標です。