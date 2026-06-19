アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下当社)は、自社企画製品であるリモートアクセスインフラ「リモートPCアレイ100」※1の新モデルを発表し、2026年7月より受注開始いたします。出荷開始は2026年12月を予定しています。

※1： Atrust社と共同開発、Atrust社製造。









リモートPCアレイ100





リモートPCアレイは、1つの筐体に5/20/30台の物理PCカートリッジとネットワーク装置を搭載したリモートアクセスソリューションです。VMware等のハイパーバイザーを使用しないシンプルな構成で、低コストかつ短期間でリモートデスクトップ環境の構築が可能です。企業のリモートワークやBCP対策、RPA(Robotic Process Automation)用途、自治体三層分離環境下での端末集約等、業種問わず多くのお客様にご活用いただいております。





2026年6月18日発表のリモートPCアレイ新モデルは、現行Intel Core i3-N305モデルの上位に位置づけられる高性能モデルとして追加。CPUカートリッジに初めてAMD Ryzen(TM) Embedded V2516を搭載しました。これにより、リモートPC環境における処理性能および同時実行性能が向上し、より快適で安定したユーザー体験を実現します。









1.同時処理能力の向上によるユーザビリティの改善

AMD Ryzen(TM) Embedded V2516は、6コア12スレッド(SMT対応)構成により、Intel Core i3-N305モデル(現行モデル)と比較し約30％高い並列処理性能を実現。複数の業務アプリケーションやバックグラウンド処理が同時に実行される環境においても、安定した応答性を提供します。









2.グラフィック性能強化による業務快適性向上

内蔵GPU(Radeon(TM) Vega)により、OfficeアプリケーションやWeb会議などグラフィック処理においてスムーズな動作を実現。テレワークにおける日常業務のストレスを軽減します。









3.業務用途に適した信頼性

Embedded向けCPUとして、長期供給および安定稼働を前提とした設計を採用。ECCメモリ対応など、業務システムに求められる信頼性にも対応しています。









当社は、オリジナル製品への研究・開発を重要な戦略として掲げ、リモートPCアレイの継続的開発投資を進めております。

今後もお客様ニーズに対応した製品開発を進めてまいります。









リモートPCアレイ製品マップ

仕様





■評価機のお問い合わせ

リモートPCアレイを検証する際、アセンテックSEが日本全国どこでも訪問し、検証機の設置と半日程度のオンサイトトレーニングを無償で実施します。

https://secure-link.jp/wf/?c=wf42488912&product=%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88PC%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%A4









■リモートPCアレイとは

25年以上の仮想デスクトップ販売、構築経験に基づいた自社企画製品です。

一般的に仮想デスクトップは、セキュリティ、テレワークに優れたソリューションですが、システムの構築、運用には、高度なスキルを要するエンジニアと長期にわたる構築期間が必要でした。これらの課題に対して、安全性を担保したままPC集約率、導入コスト低減、導入期間短縮、保守運用性の向上を追求したのがリモートPCアレイです。





リモートPCアレイ利用イメージ





●特長

・ハイパーバイザー不要で設計構築期間を大幅短縮し、初期導入コストも大幅削減

・1ユーザ1カートリッジ利用のためパフォーマンス障害を低減

・シンプルな構成と管理機能で保守運用コストを削減

・同一のスペックのPCカートリッジを集約しており、RPAのシナリオ実行環境にも最適





リモートPCアレイ





リモートPCアレイの詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/solution/rpa/rpa.html









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】





*文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。