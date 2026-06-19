大阪信愛学院大学（大阪市城東区・鶴見区、学長：島袋香子）は、このたび男子サッカー部のアドバイザーとして、元日本代表で現在はFCティアモ枚方のアンバサダーの二川孝広氏が就任したことをお知らせします。

本学のサッカー部は、株式会社FC TIAMO（大阪府枚方市、代表取締役：村島孝史）が運営する日本フットボールリーグ（JFL）所属クラブ「FCティアモ枚方」との連携協定に基づき、サッカーを通じて社会で活躍できる人材の育成に取り組んでいます。 二川氏は現役時代、ガンバ大阪を中心に活躍し、Jリーグ公式戦589試合に出場。AFCチャンピオンズリーグ優勝やJリーグ優勝など、クラブの数々のタイトル獲得に貢献しました。現在はFCティアモ枚方のアンバサダーを務めており、その豊富な経験と知見を生かして、本学サッカー部の競技力向上と人材育成をサポートいただきます。 今回の就任を通じて、学生たちが競技者としてだけでなく、一人の人間としても成長できる環境づくりをさらに推進してまいります。

二川孝広氏 コメント

この度、大阪信愛学院大学サッカー部アドバイザーに就任いたしました、二川孝広です。 以前からFCティアモ枚方と大阪信愛学院大学とのつながりがあり、そのご縁の中で少しでもチームの力になれればと思い、今回のオファーをお受けしました。 これまで日本代表やJリーグで培ってきた経験を伝えることはもちろんですが、選手たちとたくさんコミュニケーションを取りながら、一人ひとりの成長をサポートしていきたいと考えています。 大学サッカーでは競技力の向上だけでなく、自立心や自主性を身につけることも大切だと思います。選手たちがサッカー選手としてだけでなく、一人の人間としても成長できるよう、少しでも力になれればと思っています。 よろしくお願いいたします。

二川孝広氏 プロフィール

名前 ：二川 孝広（ふたがわ たかひろ） 生年月日：1980/6/27 出身地 ：大阪 選手歴 ：ガンバ大阪 → 東京ヴェルディ → 栃木SC → FC ティアモ枚方 指導歴 ：FCティアモ枚方 監督（2023年～2025年） 現役時代はガンバ大阪を中心に活躍し、Jリーグ公式戦589試合に出場。AFCチャンピオンズリーグ優勝、Jリーグ優勝など数々のタイトル獲得に貢献した。

関連リンク

大阪信愛学院 概要

https://www.osgu.ac.jp/ https://www.fctiamo.net/

法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子） 所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号 設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設） 設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 在籍者数：1,923名（2026年5月1日現在）

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