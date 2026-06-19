【最大60％OFF！】ベルトラ、6月19日よりスーパーサマーセール第1弾を開催

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉)は、2026年6月19日（金）から8月11日（火）までサマーセールを実施します。

本日よりスタートする第1弾では、対象となる国内外250種類以上のツアー・アクティビティが最大60％オフとなるほか、週末限定の特別クーポンを配布いたします。さらに、7月1日（水）から始まる第2弾、7月22日（水）から始まる第3弾と、セール期間が続くにつれて新たなキャンペーンが追加されます。ますます見逃せないベルトラの夏セールで、お得な旅行をお楽しみください。

セール概要

セール名：ベルトラ2026 SUPER SUMMER SALE

開催期間：2026年6月19日（金）～8月11（火）

【第1弾】6月19日（金）～6月30日（火）

【第2弾】7月1日（水）～7月21日（火）

【第3弾】7月22日（水）～8月11日（火）

対象エリア：日本国内・海外（ハワイ、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アメリカ、中南米、中東、アフリカ）

特設ページURL：https://www.veltra.com/jp/promotion/2026summer/(https://www.veltra.com/jp/promotion/2026summer/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026&sid=1526&cid=summer_sale_2026)

※ツアーによって、対象旅行期間中でも対象とならない日程もございますことをご了承ください。

商品一例

【スペイン】バルセロナ旧市街 ゴシック地区ウォーキングツアー＜2～3時間／日本語＞

バルセロナ旧市街の中でも特に古い、ゴシック地区を日本語ガイドと歩くウォーキングツアー。ローマ時代の遺跡からインスタ映えスポットまで、見どころを2時間で効率よくご案内します。少人数制なので、ガイドと会話がしやすく理解がより深まります。

費用：【50％オフ】通常5,806円→セール期間中は2,903円

詳細： https://www.veltra.com/jp/europe/spain/barcelona/a/179140(https://www.veltra.com/jp/europe/spain/barcelona/a/179140?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026_ac1&sid=1526&cid=summer_sale_2026_ac1)

【アメリカ】【日本語音声ガイド付き】ヨセミテ国立公園 日帰り観光ツアー＜英語ガイド＞

1名からでもお申込み可能なヨセミテ国立公園への日帰りツアー。ヨセミテのパノラマが広がる代表的スポット、トンネルビューでの下車や、定番のハーフドーム、エル・キャピタン、ヨセミテ滝、さらに夏季の天候が良い時はジャイアントセコイアの群生地にもご案内します。

費用：【15％オフ】通常\36,980円→セール期間中は31,433円

詳細： https://www.veltra.com/jp/north_america/san_francisco/a/14179(https://www.veltra.com/jp/north_america/san_francisco/a/14179?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026_ac2&sid=1526&cid=summer_sale_2026_ac2)

【フィリピン】セブ島 ジンベイザメシュノーケリングツアー＜日本語ガイド／送迎＞

90%以上の確率でジンベエザメに遭遇できることから、口コミで人気のジンベイザメシュノーケリング。早朝出発なので渋滞もなくスムーズにポイントに到着でき、お帰りも早いので午後を有効に使えます。

費用：【40％オフ】通常\23,045円→セール期間中は13,867円

詳細： https://www.veltra.com/jp/asia/philippines/cebu/a/159070(https://www.veltra.com/jp/asia/philippines/cebu/a/159070?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026_ac3&sid=1526&cid=summer_sale_2026_ac3)

【タイ】アユタヤ観光1日ツアー＜1日／英語or日本語ガイド＞

タイ旅行では見逃せないアユタヤ遺跡を巡る1日ツアーです。写真映えするバンパイン宮殿からスタートし、アユタヤの定番寺院を巡ります。タイの新名所「ジョッドフェアーズ」のスタイリッシュなナイトマーケットにも立ち寄るので、グルメやショッピングをお楽しみいただけます。

費用：【40％オフ】通常6,091円→セール期間中は3,655円

詳細： https://www.veltra.com/jp/asia/thailand/bangkok/a/186770(https://www.veltra.com/jp/asia/thailand/bangkok/a/186770?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026_ac4&sid=1526&cid=summer_sale_2026_ac4)

【北海道】札幌発 富良野・美瑛 日帰りバスツアー ファーム富田＋青い池＋ニングルテラスなど

札幌から富良野・美瑛の見どころを1日で巡る日帰りバスツアーです。7月中旬～下旬にラベンダーの見頃を迎えるファーム富田や幻想的な青い池をはじめ、昼食は地元食材にこだわったご当地グルメをお楽しみいただけます。

費用：【30％オフ】通常9,900円→セール期間中6,930円

詳細：https://www.veltra.com/jp/japan/hokkaido/sapporo/a/184130(https://www.veltra.com/jp/japan/hokkaido/sapporo/a/184130?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026_ac5&sid=1526&cid=summer_sale_2026_ac5)

※掲載ツアー料金の価格は6/18現在

週末限定！指定ツアー・アクティビティが100円に！数量限定特別クーポン

セール期間中の土日に週替わりで指定ツアー・アクティビティが約100円で購入できるクーポンを数量限定で配布いたします。

詳細はこちら：https://www.veltra.com/jp/promotion/2026summer/(https://www.veltra.com/jp/promotion/2026summer/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026&sid=1526&cid=summer_sale_2026)

■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約23,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約9,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約285万人 / 参加体験談：約610,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_sale_2026_top&sid=1526&cid=summer_sale_2026_top)