ヤングオイスターのほのぼのとしたゆるいアートがキュートな新コレクションをディズニーストアで6月26日（金）より順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場するヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションを、ディズニーストア店舗で6月26日（金）より、ディズニーストア一部店舗※とディズニー公式オンラインストアでは先行して6月23日（火）より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

※ ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

特集ページ :http://disneystore.jp/baby-oysters-2026/

(C) Disney

［画像掲載商品］

ぬいぐるみキーチェーン 各2,400円/ ポーチ 2,900円/ ヘアポニーセット 2,800円/ シークレットポーチ 各900円/

ぬいぐるみポーチ 2,200円/ キーチェーン 1,800円

ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』のヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションが登場します。笑ったり照れたりと表情豊かなヤングオイスターや、おばあさんカキをゆるっとしたタッチで描いた愛らしい描き起こしアートがポイント。ヤングオイスターが仲良くおしゃべりを楽しんでいるような、ほのぼのとした世界観に癒やされるコレクションです。

ぬいぐるみキーチェーンには、照れた様子や、まん丸の目がキュートなヤングオイスターがラインナップ。それぞれの個性があふれる仕草や表情がポイントです。また、立体的なキャラクターモチーフが目を引くトートバッグに加え、パールビーズを飾ったやわらかな素材のポーチ、優しい淡色のウォーターボトルなど、夏のおでかけにもおすすめのアイテムを展開。そのほか、コレクションやお友達同士での交換も楽しいぷっくりとしたフォルムのステッカーや、ビーズとヤングオイスターのチャームを組み合わせたスマートフォンストラップ、ヘアポニーといった雑貨も豊富に揃います。シークレットコレクションからは、バッグへ付けても楽しめる全6種のポーチが登場します。

［商品一部抜粋］

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