大人も子どもも「創造は、心地よい油断から。」未来創造実験室PILABOTが手掛ける創造のための日常着「YUDANGI（ユダンギ）」より初のキッズラインが新登場

株式会社パイロットコーポレーション

株式会社パイロットコーポレーション（社長 : 藤崎文男）は、未来創造実験室『PILABOT（ピラボット）』の日常着ブランド「YUDANGI（ユダンギ）」より、新たにキッズライン「YUDANGI KIDs（ユダンギキッズ）」を発売するとともに、100%自然素材で仕立てた無染色の新色「Kinari（キナリ）」を追加し、2026年6月29日（月）より公式オンラインストア（https://www.pilabot.jp/store）にて発売します。

また、オンラインストアでの発売に合わせて、誠品生活日本橋(コレド室町テラス2F)にて、2026年6月29日（月）よりポップアップストアを期間限定で開催します。

■製品特徴

子どもの毎日にも心地よい「油断」を届ける「YUDANGI KIDs」は、 “創造は心地よい油断から生まれる”をコンセプトに生まれた衣服「YUDANGI」のキッズラインです。大人だけでなく「創造的に生きる子どもたちの毎日にも、心地よい油断を届けたい」という思いから誕生しました。思わず「油断」してしまうほど着心地が良いのに、学校やお家での時間など普段の生活から、きちんと感が必要な習い事やおでかけの場所まで、生活の様々な場面に馴染む「しっかり感」と「着回しの良さ」を目指しました。子どもたちの自由な行動を狭めず、毎日の生活に寄り添います。

●ウール100％を原材料としたパイロットオリジナルスムース生地を採用

当社オリジナルのSUPER120※の生地を使用しています。上質な柔らかさ、なめらかな肌触り、ウールが持つ優れた体温・湿度調節機能により、一年を通して快適に着用できる素材です。また、防臭性、防汚性を備え、しわになりにくい点も特長です。

〈※SUPER120とは〉

メリノウールの品質を示す指標の一つで、羊毛繊維の直径が17.5ミクロン（1ミクロンは1/1000ミリメートル）前後の極細メリノウールを使用した生地

●サステナブルな無染色アイテム「Kinari（キナリ）」

新たに追加したカラー「Kinari」は、土に還るサステナブルな素材であるオリジナルスムース生地を、染色を施さず生成りのまま製品化したラインナップです。ウールが持つ体温・湿度調整機能や防臭性、防汚性により、日常の中で快適に長く着用できるだけでなく、洗濯回数の低減にもつながります。また、国内生産や端材の有効活用など、つくられる過程においても環境負荷の低減に配慮。元々YUDANGIシリーズでは洗濯タグ、ブランドネームタグをコットン100％にしていますが、Kinariでは化学繊維が使われがちな縫製糸もコットン100％にこだわり、さらなる循環性の向上を図りました。目指したのは、「捨てるのではなく土に還す」循環型衣服です。現在、100％自然素材としての力を活かし、「肥料」としての再利用の可能性についても検討を進めています。

・作るとき

国内生産による輸送距離の短縮や、生地を無駄なく使う設計、端材の有効活用など、製造過程でも環境負荷の低減に配慮しています。

・着るとき

ウールの体温・湿度調整機能や防臭性、防汚性により、快適に長く着用でき、洗濯回数の低減にもつながります。

・還るとき

洗濯タグ、ブランドネームタグ、縫製糸にもコットン100％素材を使用し、100％自然素材としての循環性を向上。現在、100％自然素材としての力を活かし、「肥料」としての再利用の可能性についても検討を進めています。

■製品概要

1.初のキッズライン「YUDANGI KIDs」

「YUDANGI KIDs」は、“創造は心地よい油断から生まれる”という「YUDANGI」の思想を、子どもの日常に向けて展開する初のキッズラインです。大人向けのYUDANGIで培ってきた、やわらかな着心地ときちんと感を両立する設計はそのままに、学校やお家での時間、習い事、おでかけなど、子どもたちの毎日に自然となじむアイテムをラインアップしました。育ち盛りの子どもにも長く着用いただけるよう、全体にゆとりを持たせたサイズ設計を採用。ゆったりとして動きやすく、締め付け感が少ないため、1日を通して快適に過ごせます。

●製品ラインナップ

製品名：ベーシックTシャツ

価格：9,350円（税込）

カラー展開：5色（Kinari、Black、Navy、Moss gray、Mocha）

発売日 ：2026年6月29日（月）

販売場所 ：公式オンラインストア、誠品生活日本橋(コレド室町テラス2F)ポップアップストア

素材 ：ウール100％ オリジナルスムース生地

サイズ展開 ：120/130/140

コーディネートしやすい、シンプルなベーシックTシャツ。ステッチが表にあまり見えない天地始末により、カジュアルさを抑え、日常着でありながら上品な印象に仕上げました。

製品名 ：ラウンドヘムロングTシャツ

価格 ：12,100円（税込）

カラー展開 ：5色（Kinari、Black、Navy、Moss gray、Mocha）

発売日 ：2026年6月29日（月）

販売場所 ：公式オンラインストア、誠品生活日本橋(コレド室町テラス2F)ポップアップストア

素材 ：ウール100％ オリジナルスムース生地

サイズ展開 ：120/130/140

背中にタックを入れることで、スタイリッシュな印象と動きやすさを両立したロングTシャツ。タックが自然に広がることで可動域を確保し、子どもたちの自由な動きに寄り添います。

2. 無染色の新色「Kinari（キナリ）」

「Kinari」は、YUDANGIのオリジナルスムース生地を染色せず、素材本来の生成りの色合いを活かした新色です。染色工程を加えないことで、ウールが持つ自然な風合いをそのまま楽しめるほか、つくる過程においても環境負荷の低減に配慮しました。

また、YUDANGIシリーズでは洗濯タグやブランドネームタグにコットン100％素材を採用していますが、「Kinari」では化学繊維が使われがちな縫製糸にもコットン100％を使用。着るときの心地よさ、つくられる過程での配慮、そして役目を終えた後に土へ還すことまでを見据えた、循環型の衣服を目指しています。

展開アイテム ：「ベーシックTシャツ」（子ども用）、「ラウンドヘムロングTシャツ」（子ども用）

発売日 ：2026年6月29日（月）

販売場所 ：公式オンラインストア、誠品生活日本橋(コレド室町テラス2F)ポップアップストア

■誠品生活日本橋(コレド室町テラス2F)ポップアップストア

「YUDANGI（ユダンギ）」は、2026年6月29日（月）より、コレド室町テラス『誠品生活日本橋』にて、期間限定のポップアップストアを開催いたします。

会場では、初のキッズライン「YUDANGI KIDs」をはじめ、100％自然素材で仕立てた無染色の新色「Kinari」など、YUDANGIの新作アイテムを実際に手に取ってご覧いただけます。着心地や素材の風合い、日常に自然となじむデザインを、店頭にて体感いただける機会となります。

開催期間：2026年6月29日（月）～8月29日(土)

会場：誠品生活日本橋(コレド室町テラス2F)

所在地：東京都中央区日本橋室町3丁目2－1 COREDO室町テラス 2F

営業時間：平日 11:00～20:00／土日祝 10:00～20:00

展開商品：「YUDANGI KIDs」、新色「Kinari」ほか

内容：YUDANGI新作および既存アイテムの展示・販売

アクセス：JR総武線快速「新日本橋」駅、東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅よりアクセス可能

■創造のための日常着「YUDANGI（ユダンギ）」

「YUDANGI（ユダンギ）」は、未来創造実験室『PILABOT』の第1弾として誕生した、「創造のための日常着」をコンセプトにする衣服ブランドです。「オンとオフが混ざる日常をシームレスにつなぎ、油断してしまうくらい着心地がいい衣服がつくれたら」という思いから開発され、シンプルで確かな品質にこだわりました。

思考の邪魔をしない、行動の幅を狭めない、そんなやさしい「油断」を衣服で表現したいと考え、ペンという身近な道具と向き合ってきた当社ならではの視点で誕生したプロダクトです。

オンラインストアURL：https://www.pilabot.jp/project/yudangi

■未来創造実験室『PILABOT（ピラボット）』

WEBサイト『PILABOT』は、当社の次世代の事業展開を模索する実験的なサイトです。企業パーパス「人と創造力をつなぐ。」の下、「創造ってなんだっけ？」をキーワードに、多くの人が創造力を発揮できるモノ・コト・場を提案し、サイトを通して各種の実験的な試みをすることにより、当社の既存事業に続く、または既存事業を後押しする新規事業の創出を図ります。『PILABOT』は、PILOTの中にある創造の実験室（LAB=Laboratory）という意味を込めて名付けました。

URL：https://www.pilabot.jp/