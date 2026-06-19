Canva Japan初の全編アニメ新TVCM公開！声優・前田佳織里が主人公を熱演Hump Back「拝啓、少年よ」が彩る女子バンドの地方創生と青春のストーリー

Canva Japan株式会社

誰でも簡単に使えるデザインツールを提供するCanva(キャンバ)(https://www.canva.com/ja_jp)の日本法人であるCanva Japanは、声優・前田佳織里さんとHump Backの代表曲「拝啓、少年よ」を起用した、初の全編アニメーション新CM「伝えたい想いのそばに 碧い海商店街」篇を、2026年6月16日から全国で放映します。今回は、TVCM30秒のほか、アニメーションMV仕様のWEB限定FULL Ver.（3分）の2パターンを展開します。

本CMは、夏に故郷の海の街に帰ってきた主人公の少女・夏希（ナツキ）が、親友との思い出の店や寂れてしまった街を救うため、音楽とデザインの力で再び活気を取り戻そうと立ち上がる青春ストーリーです。

主人公・夏希の声とナレーションを務めるのは、人気声優の前田佳織里さん。夢に向かって奮闘する少女の葛藤と情熱を、瑞々しく力強い演技で表現しています。主題歌には、痛快なメロディで背中を押してくれるHump Backの代表曲「拝啓、少年よ」を起用。名曲のメロディと融合させ、ドラマの全貌をたっぷり詰め込んだ3分間のFULL Ver.でより深く物語を彩ります。

地方の小さな港町で、閉塞感を抱えながら生きる若者たちが、Canvaを使ってフライヤーや動画、プレゼン資料を作成し、SNSや大人たちを巻き込んで大きなムーブメントを起こしていく姿は、すべての「何かを伝えたい」と願う人々の背中を押すメッセージとなっています。

■新CMのストーリー

青い海を渡るフェリーのデッキ。ギターケースを抱え、どこか物憂げな表情で風に吹かれる夏希（ナツキ）。かつて夢を諦めた彼女が故郷の港町へ戻ると、そこにはシャッターの目立つ「碧い海商店街」と、幼馴染の美波（ミナミ）の姿がありました。

商店街が都市開発の波にのまれそうになっていることを知った夏希は、自分たちの音楽の力で街を復興させようと提案します。二人はさっそくCanvaを開き、メンバー募集のチラシを作成。そこで出会ったのが、破天荒な釣り系ユーチューバーのミサキでした。

3人になった彼女たちは、バンドを結成。Canvaで作った鮮やかなフライヤーを街中に配り、役場の大人たちの前で「音楽で街を盛り上げたい！」と熱いプレゼンを行います。さらに、練習風景を収めた動画をSNSにアップすると、瞬く間に「50万回再生」を突破。街全体が彼女たちの熱意に動かされ、ついに復興フェスが開催されます。

大盛況のライブを終え、新たな未来へと向かう夏希。フェリーで見送る仲間たち。別れの寂しさを抱えつつも、夏希の手には、美波がCanvaで想いを込めて作った手紙が握られていました。「伝えたい想いのそばに、Canva」のメッセージと共に、彼女たちの未来が青空へ広がっていきます。

■CMのみどころ

1. 楽曲とアニメの完璧なシンクロが生み出す圧倒的なエモさ

2. 物語の行く末をエモーショナルに描く「TVCM」（30秒）と「WEB限定 FULL Ver.」（3分）

3. 誰もが「自分も作ってみたい」と思えるリアルなCanva体験

■コメント

前田佳織里（夏希 声、ナレーション）

CanvaさんのCMにて夏希ちゃんの声とナレーションを担当させていただきました！

青春を思い出すような、とっても素敵な映像です。

Canvaさんは、情熱がある人、何かを届けたい！という人たちの味方だと思います。

夏希ちゃんたちの物語を私もまた観たいので、皆さんにたくさん盛り上げてもらえ

たら嬉しいです！

篠田 利隆（監督）

東京でのバンドが上手く行かなかったり、色々思うように行かないそんな悶々とし

た気持ちを抱かえた夏希……。高校の夏休みに幼少期以来の生まれ育った海の街に

帰ってくる、そんな感傷的なところからストーリーは始まります。

帰ってみると、思い出の場所がシャッター商店街に……。そんな状態に一念発起、

Canvaを使って夏希は熱い思いをのせ、幼馴染みの美波とバンドを復活させるの

だが……。そんな少女たちのひと夏の青春バンドストーリー。是非楽しんでください。

■オリジナルキャラクターについて

夏希（ナツキ） / Vocal & Guitar

トレードマークは黒髪ロングに鮮やかな青のメッシュ。一度は音楽の夢を諦めかけたが、故郷の危機と美波の熱意に動かされ、再びギターを手にする。芯のある歌声で街の人々の心を震わせる。

美波（ミナミ） / Bass

メガネにお団子ヘア、エプロン姿が似合う夏希の幼馴染。商店街を愛する行動派

で、Canvaを使いこなしてフライヤー作成や大人たちへのプレゼン、SNS発信を

裏から支えるバンドのリーダー的存在。

ミサキ / Drums

派手なインナーカラーにサングラス、レインボーのタイツを履いた破天荒な

「釣り系ユーチューバー」。なっちゃんたちがCanvaで作ったメンバー募集

チラシをきっかけに加入。抜群のドラムテクニックと発信力でバンドを牽

引する。

■新CMの概要

タイトル ：「伝えたい想いのそばに 碧い海商店街」

放映開始日：2026年6月16日（火）

放映 ：テレビ、WEB

TVCM URL ：30秒 https://youtu.be/G5YmxIUQk7s

WEB限定（FULL ver） URL ：3分 https://youtu.be/50H9MeK8hk0

■Canvaについて

2013年創業のCanva（キャンバ）は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。

デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイデアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

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