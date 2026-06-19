研究・分析業務の“自己流”を打破する生成AI実務定着コンサルティングサービス「Linkers生成AI実践塾」を提供開始

リンカーズ株式会社

リンカーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加福 秀亙、以下リンカーズ）は、企業の生成AI実務活用を支援する、生成AI実務定着コンサルティングサービス「Linkers生成AI実践塾」の提供を開始しました。

■ 背景

多くの企業で生成AIツールの導入が急速に進む一方、現場における活用はメール作成や要約などの「事務作業」の域に留まっており、製造業のコアである研究開発や分析といった専門業務への具体的な応用においては「自己流の限界」という大きな壁に直面しています。一般的なAI研修に多く見られる座学を中心とした「一般論」の解説では、こうした現場特有の複雑な課題を解決することは難しく、自社の実務フローに直結した「即効性」のある解決策が強く求められていました。こうした背景から、当社が強みとする製造業・研究開発部門の知見やハウスリストをベースに、部門ごと・個人ごとの実際の業務プロセスに深く踏み込んでプロンプトを個別に設計し、現場の課題解決に直結する伴走型の実践的支援を展開するに至りました。

■ 本サービスの特徴

1. 製造業の技術領域に特化した専門知見とネットワーク

当社の基盤である製造業や研究開発部門における膨大な知見、および強固なハウスリストを活用した支援を展開します。これにより、画一的な研修では困難な技術職特有の高度な業務フローや、専門的な課題に深く踏み込んだ極めて実践性の高いプログラムを実現しました。

2. 現場の課題に即応する柔軟な少人数・スモールスタート設計

大規模なコンサルティングとは一線を画し、最小1部署（5～10名）単位から迅速に導入可能な体制を構築しています。組織の規模感や直面しているボトルネックに合わせ、投資対効果を最大化する柔軟な支援プランを提供いたします。

3. 7つの専門資格を有するAIスペシャリストによる伴走支援

メイン講師には、AI関連の高度資格を保持し、上場企業を含む研修実績を有する宇佐美敏史氏（リンカーズ株式会社 パートナー）が就任します。ビジネス実務への深い洞察と最新のテクノロジーを熟知した専門家が、確実な実務定着に向けた監修を一貫して行います。

■ カリキュラム構成（全3回・各120分）

「知っている」から「実務で成果が出る」状態への引き上げを目指す3ステップです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25417/table/168_1_33fb56add84e3dcbe97b3be1fa26a8de.jpg?v=202606190252 ]■ サービス概要・プラン

サービス名 ： Linkers生成AI実践塾

対象ツール ： Microsoft Copilot、Google Gemini

提供形態 ： 全3回（各120分）、1部署単位（5～10名程度）からの個別支援

対象企業 ： すでに生成AIを導入している企業、これから導入・活用を本格化させたい中小企業・専門部門。研究開発部門のみならず、管理部門や営業部門など、あらゆる部門の業務効率化・AI定着まで柔軟に対応します。

価格 ： 個別見積もり（※企業の課題や受講人数、規模に応じて最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。



本サービスは、単なるAIツールの操作研修に留まりません 。研修を通じて顧客の業務課題やプロセスを丁寧に棚卸しし、その情報をレポート化することで、企業の根本的なDX（デジタルトランスフォーメーション）やTX（テクノロジートランスフォーメーション）の推進へと繋げる足がかりを提供してまいります。

■ 会社概要

会社名：リンカーズ株式会社

URL：https://corp.linkers.net/

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29階

代表者：加福 秀亙

設立：2011年9月

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 5131）

事業内容：ビジネスマッチング事業、リサーチ事業、他