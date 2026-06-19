【サザンビーチホテル＆リゾート沖縄】沖縄本島最南端・糸満の旬食材をアジアンスタイルで味わう夏限定「アジアン・サマーブッフェ」 開催！ライブキッチンで楽しむ「白身魚のしゃぶしゃぶ風トムヤムクン」が登場

株式会社ホテルマネージメントジャパン

沖縄本島最南端、穏やかな海と空が広がる糸満市。この地に建つサザンビーチホテル＆リゾート沖縄（所在地：沖縄県糸満市西崎町）は、2026年7月1日(水)から9月30日(水)まで、オーシャンビューレストラン「レイール」にて沖縄の島食材とスパイス香るアジアン料理を融合させた、夏を乗り切る「アジアン・サマーブッフェ」を開催します。

本フェアは、豊かな自然が育んだ糸満をはじめとする美味しい旬の地元食材を県内外のお客様により広く知っていただきたいという想いから企画されました。メイン料理にはタイの伝統的な世界三大スープのひとつ「トムヤムクン」を、沖縄県産の白身魚とあわせて味わう新感覚メニュー「白身魚のしゃぶしゃぶ風トムヤムクン」をご用意します。

シェフが目の前で仕上げる、白身魚のしゃぶしゃぶ風トムヤムクン

ランチブッフェディナーブッフェ■白身魚のしゃぶしゃぶ風トムヤムクン 【ライブキッチン】

世界三大スープの一つとして知られるタイ料理トムヤムクンをベースに、沖縄県産の白身魚をライブキッチンで楽しむ新感覚メニューにアレンジ。 海老の旨味と香草の爽やかな香り、酸味と辛味が調和したスープに、新鮮な白身魚をさっとくぐらせ、特製たれを絡めてお召し上がりいただけます。

ディナータイムには、白身魚に加え、沖縄近海で水揚げされる大型の高級食材「セーイカ（ソデイカ）」も登場。もっちりとした食感と上品な甘みは、県外ではなかなか味わえない沖縄ならではの美味しさです。出来たての美味しさをご堪能ください。

沖縄食材を使用したこだわりメニュー

白身魚のしゃぶしゃぶ風トムヤムクン■「ぬちまーす」を使用したココナッツプリン

濃厚なココナッツプリンの隠し味に、沖縄を代表する塩ブランド「ぬちまーす」を使用しました。沖縄の海水100%から作られた塩で、一般の塩よりもミネラルが豊富で、まろやかな塩気が特徴の沖縄を代表する海塩です。贅沢なミネラルを含む優しい塩気が、ココナッツの優しい甘みを引き立てます。

（※「ぬちまーす」は株式会社ぬちまーすの登録商標です。）

「ぬちまーす」を使用したココナッツプリン

■日本最南端の平飼い養鶏所が育む「白卵（しろたま）」のプリン【ディナー限定】

地元・糸満市「園芸ファームなかむら」が育む、日本最南端の平飼い養鶏所で、お米中心の飼料と沖縄の温暖な気候のもと、伸び伸びと育てられた鶏から生まれた黄身まで白い希少な「白卵（しろたま）」を贅沢に使用した限定プリンです。 卵特有のクセがなく、すっきりとした上品な甘みを持つ白卵だからこそ実現できた、これまでにないなめらかな口どけと、美しい白さ。ディナータイム限定でご提供する特別なデザートです。

当メニューは、久手堅総料理長が監修し、こだわり抜いて商品開発いたしました。

「白卵（しろたま）」のプリン総料理長 久手堅正光（くでけん まさみつ）コメント

地元・糸満をはじめ、沖縄の熱い夏を乗り切るためのエネルギーが詰まった島食材を、アジアンテイストのブッフェに仕上げました。

今後もサステナブルな地産地消への取り組みとして地域の生産者様との繋がりを大切にし、持続可能な食循環に貢献するメニュー開発に努めてまいります。

総料理長 久手堅正光ガパオライス

キーマカレー＆ナン

フォー

エビ焼売、肉焼売

「アジアン・サマーブッフェ」の開催概要

期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）

会場：2階 オーシャンビューレストラン「レイール」

時間：［ランチ］11:30～15:00（L.O. 14:30）［ディナー］17:30～21:30（L.O. 21:00）

料金：［ランチ］大人（中学生以上）\3,500 ／ シニア（65歳以上）\3,300 ／ 小学生 \1,300 ／

幼児（4～6歳）\550

［ディナー］大人（中学生以上）\5,500 ／ 小学生 \2,200 ／ 幼児（4～6歳）\1,100

※3歳以下無料 ※表示料金には消費税・サービス料が含まれております。

■オーシャンビューレストラン 「レイール」

「アジアン・サマーブッフェ」の詳細URL :https://www.southernbeach-okinawa.com/news/30/

大きな窓から開放感あふれる東シナ海の海景色を望むブッフェレストラン「レイール」。

店名に込められたスペイン語の「笑う」という言葉通り、笑顔があふれるひとときをお届けします。

朝食、ランチ、ディナーと、一日を通じて新鮮な魚介や厳選素材を活かしたシェフ自慢のバラエティ豊かなメニューをご用意しております。心を込めたおもてなしとともに、贅沢な時間をお楽しみください。

■サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

オーシャンビューレストラン 「レイール」

2009年6月開業。沖縄本島南部・糸満市に位置する、全448室を有する大型ビーチリゾートホテル。那覇空港から約10km、車で約20分とアクセスに優れ、ホテル目の前には市営ビーチ「美々ビーチいとまん」が広がり、徒歩1分で海へと出られるロケーションが特長です。那覇空港から車で約20分、ホテル目の前には「美々ビーチいとまん」が広がる好立地。レンタカーなしでもリゾートステイを満喫いただけます。客室はすべて30平方メートル 以上のゆとりある設計で、オーシャンビューをはじめ多彩なタイプを用意。朝食では、洋食・和食・スイーツまで豊富なラインアップに加え、黒糖サーターアンダギーや豆腐チャンプルー、ポークランチョンミートなど沖縄らしさを感じるご当地メニューや、出来立てを楽しめるライブキッチンスタイルのメニューを提供。旅のはじまりを彩る特別な朝の時間を演出します。このほか、レストラン、宴会・コンベンション、ウエディング、マリンレジャー、屋外プール、エステサロン、ショップなど充実した施設を備え、多様な滞在ニーズに対応しています。

-ホームページ：https://www.southernbeach-okinawa.com/

-Facebook：https://www.facebook.com/sbokinawa/

-Instagram：https://www.instagram.com/southernbeachokinawa

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内18ホテル（総客室数4,837室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

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-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,045名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「シェラトン」、「ハイアット」、「ヒルトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年6月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/