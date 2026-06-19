「RESOL HOTELS 旅のトークラウンジ」第3弾“横浜編”を2026年6月19日より配信開始 番組内容をリニューアルし、初の街歩きロケを実施！観光・グルメ・女子旅トークを複数回にわたりお届け

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営する「リソルホテルズ」は、2026年6月19日（金）より、ホテル発のPODCAST番組「RESOL HOTELS 旅のトークラウンジ」‟横浜編“の配信を開始します。

本番組は、各地域の魅力を知り尽くしたリソルホテルズの専任スタッフ“サービスコーディネーター（SC）”がゲストとともに旅の魅力を語る音声コンテンツです。函館編、博多編に続く第3弾となる今回は、番組内容をリニューアルし、ホテル内でのトークに加え、出演者が実際に街を巡るロケ収録を初めて実施し、横浜の観光・グルメ・文化の魅力を、まるでその場にいるかのような臨場感とともにお届けします。

■ラジオDJ×現役CA×サービスコーディネーターが届ける“聴けば旅したくなる”横浜トーク

第3弾となる“横浜編”では、中東エティハド航空の現役キャビンアテンダントとして活躍しながらSNSで旅や日常を発信するSNS総フォロワー数19万人を誇るMayuさんと、「ホテルリソル横浜桜木町」のサービスコーディネーター・二宮さんが出演します。さらに、ラジオDJとして長年活躍するやまだひさしさんが「PODCASTディレクター」として参加します。3名による掛け合いを通じて横浜ならではの観光スポットやグルメ情報に加え、旅好きならではのエピソードや女子旅トークなど、多彩なテーマを複数回にわたりお届けします。

また、今回からはスタジオを飛び出し、サービスコーディネーター・二宮さんとMayuさんによる街歩きロケを初めて実施します。サービスコーディネーターが案内する横浜の魅力を通じて、リスナーがまるで横浜を旅しているような気分を味える内容となっています。

「RESOL HOTELS 旅のトークラウンジ」について

「リソルホテルズ」では、ブランドコンセプト「物語のあるホテル」のもと、北海道から沖縄まで各地域の観光情報に精通した専任スタッフ“サービスコーディネーター”を全施設に配置しています。サービスコーディネーターは、ロビーアテンダント業務に加え、レストラン予約やタクシー手配、さらには〈観る〉 ・ 〈食べる〉 ・ 〈体験する〉 ・ 〈買い物する〉といった地域情報の提供を通じて、お客様一人ひとりに合わせた旅のコーディネートを提案しています。

本番組は、そうしたサービスコーディネーターの知見や地域とのつながりをより多くの方に知っていただくことを目的にスタートしました。これまでの函館編、博多編に続き、今後も各地のサービスコーディネーターが地域ならではの魅力を発信してまいります。

「リソルホテルズ」は、「RESOL HOTELS 旅のトークラウンジ」を通じて、旅先でしか出会えない“生の声”や地域ならではの魅力をお届けし、すべての旅人（ツーリスト）の心に響く物語を紡いでまいります。

■番組概要

番組タイトル：「RESOL HOTELS 旅のトークラウンジ」“横浜編”

配信開始日：2026年6月19日（金）13：00～ 毎週金曜日に配信

出演者：やまだひさしさん、Mayuさん、ホテルリソル横浜桜木町サービスコーディネーター・二宮さん

配信URL：

【Spotify】https://open.spotify.com/show/3Mtf6fQE1w8wFLpNEjyh6B

【Apple Podcast】https://podcasts.apple.com/us/podcast/resol-hotels-presents-sc-podcast/id1824766162

【Amazon Music】https://music.amazon.co.jp/podcasts/6c065aab-992e-41cf-9d13-528ffd7075e2/resol-hotels-presents%E3%80%8Csc-podcast-%E3%80%8D

【Youtube】https://www.youtube.com/@resolhotels_official/podcasts

■出演者プロフィール

やまだひさしさん

喋り屋。

TOKYO FM/JFN系列全国38局ネットプログラム「やまだひさしのラジアンリミテッド」でDJデビュー。

ギャラクシー賞ラジオ部門DJパーソナリティ賞と番組優秀賞をW受賞。

ナレーション、映画の吹き替え、声優、司会など精力的に活動 。

Mayuさん

中東エティハド航空の現役CA。

InstagramやTikTok、YoutubeなどSNSで仕事の様子や日常、推し活など等身大の姿を発信。

SNSの総フォロワー数は約19万人。

「サービスコーディネーター」について

「サービスコーディネーター」は、“ツーリストホテル”という唯一無二の市場を創出するための象徴的なサービスとして、全国のツーリストたちの1人1人異なる“旅の物語づくり”をサポートしています。北海道から沖縄までリソルホテルが展開する全国20施設の各地域に精通した専任スタッフが、ロビーアテンダント、レストランの 代行予約、タクシー等の手配に加え、滞在中の観光スポットのご紹介など、滞在中のお客様が楽しく、快適に過ごしていただけるようサポートするサービスです。

各ホテルのロビーに設置された専用デスク、またはフロントにオリジナルサインを設置の上、地域のことを知り尽くした「サービスコーディネーター」専任のスタッフが常駐し、各地域で異なる 〈観る〉 ・ 〈食べる〉 ・ 〈体験する〉 ・ 〈買い物する〉体験をサポートします。国内のお客様のみならず、外国人観光客のお客様にも対応しています。

『ホテルリソル横浜桜木町』概要

◇所在地： 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-78

◇アクセス： JR「桜木町」駅新南口（市役所口）より徒歩3分、

みなとみならい線「馬車道」駅1C出口より徒歩1分

◇公式サイト：https://www.resol-hotel.jp/yokohama-s/

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国21施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。

「リソルホテルズ」の定義する「ツーリストホテル」とは、おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性をメインターゲットに、個性的な空間デザインや充実のサービスによる高付加価値な旅をご利用いただきやすいお手ごろな価格帯で提供する、ワンランク上の「旅行者」のためのホテルのことを指しています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届けるオウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/