手首への負担をやさしく軽減。抗菌加工で清潔に使える低反発リストレスト付きマウスパッドを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、手首への負担を軽減する低反発ウレタンを採用し、表面に抗菌加工を施した低反発リストレスト付きマウスパッド「MPD-MU5BK」を発売します。

本製品は、手首をやさしく支えるリストレスト一体型のマウスパッドです。低反発ウレタンが手首の形に合わせてゆっくり沈み込み、長時間のマウス操作による負担を軽減します。

また、表面にはJIS規格に適合した抗菌加工を施しており、清潔に使用できます。なめらかな表面生地と滑り止め付きの裏面により、快適なマウス操作をサポートします。

【掲載ページ】

品名：低反発リストレスト付きマウスパッド(抗菌）

品番：MPD-MU5BK 標準価格：1,100円（税抜き 1,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MPD-MU5BK

直販サイト：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MPD-MU5BK

手首をやさしく支えるリストレスト付き

マウスと机との段差を軽減し、高耐久・低反発ウレタンを内蔵したリストレストが、手首の形状に合わせてゆっくり沈み込み、圧力を分散します。長時間の作業でも手首の負担を軽減し、快適な操作をサポートします。

菌の繁殖を防ぐ抗菌加工生地

表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。

※抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。

※JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。

快適な滑り心地

ほど良い滑り心地で、マウスを軽い力でスムーズに操作できます。マウスソールの摩耗も抑え、快適な使用感が長く続きます。

限られたスペースでも使いやすい

四角形の形状により余白が生じにくく、マウスを端まで無駄なく使用できます。

壁際などの限られたスペースでも配置しやすく、安定した操作感が得られます。

しっかり支える約2.5cmの厚さ

厚さ約2.5cmの設計により手首をしっかりと支え、長時間のタイピングやマウス操作でも、手首の沈み込みを抑えます。

裏面滑り止め加工でズレを防止

裏面に滑り止め加工を施し、使用中のズレを防止します。

デスクに馴染むシンプルデザイン

シンプルなデザインのため、デスク環境を選ばず、オフィスや自宅などさまざまなシーンでご使用いただけます。

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【関連ページ】

マウスパッド

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/mousepad/index.html

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MPD-MU5BK

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