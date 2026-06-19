Areeamから「ミニーマウス」のぬいぐるみマスコットが初登場！7月21日(火)よりルミネエスト新宿POPUP ストアにて数量限定で先行販売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、株式会社タカラトミーアーツが展開するぬいぐるみシリーズ「Petite Pop（プチポップ）」との初のコラボレーションアイテムを2026年8月7日（金）に公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

また、7月21日（火）から7月31（金）にルミネエスト新宿にて開催するPOPUP ストアにて先行販売を行います。

8月8日（土）より、「キデイランド」、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」おもちゃ売場（約150 店舗）にて販売いたします。（※店舗によってはお取り扱いがない場合もございます。）

Areeamは、『好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に…』をコンセプトに、インフルエンサー、YouTuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランドです。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開しております。

このたび、キャラクターの魅力を小さなサイズにぎゅっと詰め込んだ、持ち歩けるぬいぐるみシリーズ「プチポップ」から、Areeamが企画した「ミニーマウス」のボールチェーンマスコットが登場。ブランドらしいフェミニンな世界観を表現した「ミニーマウス」のボールチェーンマスコットをご用意いたしました。

本アイテムは、ラメツイードのワンピースやふんわりと広がるチュールスカート、愛らしいリボン、靴に使用する生地や色味に至るまで、本企画のために一から選定。Areeamならではのプリンセスシルエットを細部まで落とし込み、いつでも一緒に連れて歩きたくなる大人可愛いデザインに仕上げました。また、付属のボールチェーンやタグは、ブランドを象徴するピンクカラーで統一した本アイテム限定のデザインです。バッグに付けたり、お部屋に飾ったりとさまざまなシーンでお楽しみいただけます。

Areeamが想いを込めてお届けする、記憶に残る特別なアイテムにぜひご注目ください。

■『Minnie Mouse』Petite Pop販売概要

発売日：2026年8月7日（金）20時

販売場所：公式WEBストア「STRIPE CLUB」

2026年7月21日（火）～7月31日（金）開催のルミネエスト新宿POPUP ストアにて先行販売、2026年8月8日（土）より、「キデイランド」、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」、「イオンスタイル」おもちゃ売場（約150 店舗）にて販売（※店舗によってはお取り扱いがない場合もございます。）

販売アイテム：ミニーマウス/プチポップ/ボールチェーンマスコット

価格：税込2,970円

■『Minnie Mouse』Petite Popアイテム詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

株式会社タカラトミーアーツ「Petite Pop（プチポップ）」

キャラクターの魅力を小さなサイズにぎゅっと詰め込んだ、持ち歩けるぬいぐるみシリーズ。

全身がしっかり見える立ちポーズと、約15cmの手のひらサイズで、バッグにつけても、お部屋に飾っても可愛い仕様です。たくさん集めたくなる豊富なラインナップで、ぬい撮りや推し活にもぴったり。“いつでも一緒にお出かけしたくなる”新しいぬいぐるみブランドです。

Areeam（アリーム）

Areeamは「好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に、、」がキーワード

好きなものに出会った時のワクワク、好きなものを着るウキウキ、心が幸せだと自然と笑顔になれるはず！

好きな人に会うとき、好きな場所に行く時、とっておきの一枚があなたの魅力をより輝かせます！

男女ウケする女性らしさのある色合いや素材、シルエットに、遊び心もプラス。

簡単に着られるのにオシャレ、痩せ見えするなど細かなところにもこだわりを。

みなさんがAreeamの服の魔法の虜になりますように、、