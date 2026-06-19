「HUMANAGE SEMINAR 2026」――『AI×採用』時代のマーケット新潮流と、いま再定義する“組織を動かす人材”の本質 を開催

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三）は、2026年7月22日（水）、東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスにおいて、人事・採用ご担当者様向けセミナー「HUMANAGE SEMINAR 2026―『AI×採用』時代のマーケット新潮流と、いま再定義する“組織を動かす人材”の本質」を開催いたします。

AIが変える採用の常識──いま再定義する「本当に組織を動かすことのできる人材」

詳細・お申込みはこちら :https://seminar-info.humanage.co.jp/humanage-seminar/2026-summer/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=email&utm_campaign=202607_seminar

新卒採用で続く長期化・早期化の傾向と、一部で見られ始めた採用縮小という変化、キャリア採用における即戦力ニーズの高まりなど、雇用情勢は激しい変化を続けています。さらに、生成AIをはじめとするテクノロジーの台頭により、企業の採用活動は今、大きなパラダイムシフトを迎えています。

本セミナーでは、最新のマーケット動向や先駆的な取り組みの事例を交え、採用現場におけるデータ・AI活用のリアルな可能性を紐解きます。AIの位置づけが「仕事の代替」から「どう共生し、関係を築くか」へとシフトする今、この環境下だからこそ求められる「本当に組織を動かすことのできる人材」をいかに再定義し、見極めていくべきか。

これからの組織の未来を支える人材戦略のあり方を皆様とともに考える、人事ご担当者様必見のプログラムです。ぜひご参加ください。

詳細・お申込みはこちら（セミナー特設サイト）(https://seminar-info.humanage.co.jp/humanage-seminar/2026-summer/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=email&utm_campaign=202607_seminar)

開催概要――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

AI時代における採用のアップデート -試行錯誤の現場から-

三井物産株式会社 人事総務第一部 採用企画室 室長 井関 円 様

AI時代に本当に必要なEQとは何か ～人とAIの関係性から考える採用の新基準～

ビジネス・ブレークスルー大学 大学院 教授 川上 真史 氏

マーケットトレンドのご紹介 採用マーケットのトレンドと今後の展望

株式会社ヒューマネージ マーケティンググループ ディレクター 永野 史彰

（上記は講演順ではございません。また、内容は多少の変更の可能性がございます）

開催日 : 2026年7月22日（水）14時00分～17時15分（予定）

会場 : 東京ガーデンテラス紀尾井町・紀尾井カンファレンス「メインルーム」

参加特典 : ご参加いただいた方全員に『コンピテンシー面接マニュアル』（川上真史・齋藤亮三著、弘文堂）を差しあげます

参加費 : 無料

定員 : 300名（先着順。定員に達し次第、締め切らせていただきます）

登壇者プロフィール:

井関 円 様

三井物産株式会社 人事総務第一部 採用企画室 室長

2011年入社。アフリカでの電力・港湾等のインフラ新規事業開発を担当。2014年よりカナダに駐在し、火力・再生可能エネルギー等の発電事業を管理するアセットマネジメント会社へマネージャーとして出向。2017年より国内担当部署にて、電力、モビリティ、予防保全インフラ、地域創生等の次世代インフラ領域の新規事業開発に携わる。2022年に人事総務部へ異動となり、キャリア採用チームリーダーを経て、2025年10月より現職。新卒・キャリア採用の責任者を務める。

川上 真史 氏

ビジネス・ブレークスルー大学 大学院 教授／株式会社ヒューマネージ 顧問

産業能率大学総合研究所研究員、ヘイ・コンサルティンググループコンサルタント、タワーズワトソン ディレクターを経て、現職。 数多くの大手企業の人材マネジメント戦略、人事制度改革のコンサルティングに従事。著書に、『会社を変える社員はどこにいるか―ビジネスを生み出す人材を育てる方法』（ダイヤモンド社）、『コンピテンシー面接マニュアル』『人事のためのジョブ・クラフティング入門』（いずれも弘文堂）ほか多数。

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株式会社ヒューマネージについて;

社名:株式会社ヒューマネージhttps://www.humanage.co.jp/

代表取締役社長:齋藤 亮三

創業:1988年11月10日（設立:2004年12月1日）

資本金:50百万円

本社所在地:東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 18 階

主要事業:採用ソリューション事業、適性アセスメント事業、ウェルビーイングソリューション事業

以上