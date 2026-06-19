株式会社Jitera

株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下「Jitera」）は、AnthropicがAIネイティブなスタートアップ企業の成長支援を目的に展開する「Strategic Startup Program」に参画したことをお知らせします。

本プログラムへの参画を通じて、JiteraはAnthropicとの継続的な連携を深めながら、AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」のさらなる高度化と、企業のAI活用を支えるプロダクト開発を推進してまいります。

背景

株式会社Jitera、米国Anthropic本社「Strategic Startup Program」へ参画

生成AIの活用が企業活動のあらゆる領域に広がる中、AIを一時的な業務効率化ツールとして導入するだけでなく、組織の知識・業務プロセス・開発資産と結びつけ、継続的に価値を生み出すための基盤づくりが重要になっています。

Jiteraは、AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を通じて、企業が持つドキュメント、仕様、議事録、プロジェクト情報などの多様なコンテキストをAIが活用できる状態に整え、プロダクト開発やDX推進における意思決定・実行を支援してきました。

このたび、Anthropicの「Strategic Startup Program」へ参画することで、JiteraはAnthropicとの接点をより継続的かつ戦略的なものとし、AI活用の品質・安全性・拡張性を高める取り組みを一層加速します。

Anthropicとの連携について

「Strategic Startup Program」は、AIを中核に事業成長を目指すスタートアップに対し、技術的な知見、プロダクト活用に関する支援、成長フェーズに応じた協業機会などを提供するプログラムです。

Jiteraは本プログラムへの参画を通じて、Anthropicと連携しながら、AIコンテキストプラットフォームとしての体験向上、エンタープライズ利用に求められる品質向上、そして日本企業のAI活用を支える新たなユースケースの創出に取り組んでまいります。

なお、両社間の具体的な契約条件、技術検討の詳細、利用規模等については、守秘義務の観点から非公開です。

今後の展望

Jiteraは今後も、Anthropicをはじめとする先進的なAI企業との連携を通じて、企業がAIをより安全かつ実践的に活用できる環境づくりを進めていきます。

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、企業内に散在する情報をAIが扱いやすい形で活用し、チームやプロジェクトの文脈を理解した支援を行うことで、ソフトウェア開発、業務改善、DX推進の現場におけるAI活用を次の段階へ引き上げることを目指しています。

今回のプログラム参画を契機に、JiteraはAnthropicとの協業可能性をさらに広げ、製造、金融、公共、ITサービスなど、幅広い領域における企業のAI Ready化を支援してまいります。

株式会社Jitera 代表取締役 柳澤 直 コメント

「Jiteraは、AIが単に回答を生成するだけでなく、企業やプロジェクトの文脈を理解し、実際の業務成果につながる形で活用される世界を目指しています。AnthropicのStrategic Startup Programへの参画は、当社にとってAIコンテキストプラットフォームの進化をさらに加速させる重要な機会です。今後もAnthropicとの連携を深めながら、日本企業のAI活用をより実践的で安全なものにしていきます。」

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

「Jitera」は、企業やプロジェクトに蓄積されたドキュメント、仕様、議事録、設計情報、業務ナレッジなどをAIが活用できるコンテキストとして整理し、チームの業務遂行を支援するAIコンテキストプラットフォームです。

開発・業務改善・DX推進の現場において、必要な情報をAIが参照しながら、ドキュメント作成、要件整理、仕様理解、プロジェクト推進などを支援します。

会社概要

会社名：株式会社Jitera

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 柳澤 直

事業内容：AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」の開発・提供

URL：https://jitera.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Jitera 広報担当

お問い合わせ：https://jitera.com/contact

※本リリースに記載されている内容は発表日現在の情報です。今後予告なく変更される場合があります。