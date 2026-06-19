「床丸洗いローラーモップ」搭載！まるで床ごと“洗濯”するような、汚れを残さない清掃力を実現　MOVA「S70 Roller」が7月1日（水）よりオンライン新発売

Spacewalker TechnologyJapan株式会社

スマート家電のリーディングカンパニーであるMOVAの日本法人 Spacewalker Technology Japan株式会社（以下、MOVA）は、ロボット掃除機「S70 Roller」を、2026年7月1日（水）よりMOVA公式オンラインストアおよびAmazon公式ストアにて新発売します。Amazon公式ストアでは2026年6月20日（土）より予約販売を開始します。

MOVA 「S70 Roller」は、「床丸洗いローラーモップ」による高圧拭きあげと、28,000Paの圧倒的吸引力で、手作業の掃除だけでは難しかった、本当に清潔な床を実現するロボット掃除機です。皮脂汚れや、小さな子どもならではの食べ飲みこぼしや、ペット特有の抜け毛やよだれなど、これらのしつこい汚れは掃除機の単純な「吸う」機能だけでは落ちづらいです。MOVA 「S70 Roller」はたった1台で、吸引から水拭きまでを実現し、まるで床ごと“洗濯”したかのような、清潔な環境を実現します。

MOVA「S70 Roller」３つの注目ポイント

１．まるで床を“洗濯”する、HydroForce(TM)床丸洗いローラーモップを搭載

「S70 Roller」が搭載するHydroForce(TM)床丸洗いローラーモップは、従来のロータリー型や帯状モップとは根本的に異なる設計です。幅27cmの大型ローラーが床全面に均等な下向き圧力（4,700Pa＊1）をかけながら、12ノズル＊2から常に新鮮な水を供給。汚れた水はリアルタイムで回収されるため、回転するたびにクリーンな面で拭き取ります。これまでのロボット掃除機の水拭き機能の多くは、汚れた水のまま床を拭いていたため「拭いたのに汚れが残る」原因となっていました。S70 Rollerなら、しつこい汚れでもまるで床をまるごと洗濯したかのようにすっきりきれいにすることが可能です。最高68℃の高温水によるモップ自動洗浄（常温・微温・温水・高温水の4段階調整が可能＊3）で、モップ自体も常に清潔に保たれます。

＊1：自社ラボのテスト結果に基づく数値です。実際の結果は使用環境により異なる場合があります。

＊2：自社ラボのデータに基づく数値です。

＊3：室温約23℃の環境下における、ベースステーション排出口での水温で、自社ラボのテストデータに基づく数値です。実際の結果は使用環境により異なる場合があります。

２．28,000Paの圧倒的吸引力 × 超薄型90mmボディ

業界最高水準クラスの28,000Pa*という強力吸引は、ペットの毛・微細なほこり・食べこぼしを一度の走行でしっかりキャッチ。ラバーブラシが高速回転し、カーペットや凹凸のある床面でも確実にゴミを掻き上げます。さらに内蔵型dToFセンサーを採用した超薄型90mmボディにより、ソファやベッドの下など、従来のロボット掃除機が入れなかった狭い空間にも潜り込み、隠れたほこりやペットの毛を徹底除去。CovertSens(TM)ナビゲーションが家の間取りを高精度にマッピングし、障害物を自動回避しながら効率よく清掃を完了します。

＊：自社ラボのテスト結果に基づく数値です。実際の結果は使用環境により異なる場合があります。

３．隅から隅までムラなくカバーし、ゴミや汚れを残さない

27 cm＊1とワイドな床丸洗いローラーモップが、最大4.4cm＊1まで本体外側に伸長。壁際や部屋の角にも正確にアプローチし、清掃カバレッジ率99.99%＊2（TUV SUD認証）を達成しています。「ロボット掃除機は隅が苦手」という常識を覆す設計です。

＊1：自社ラボのデータに基づく数値です。実際の結果は使用環境により異なる場合があります。

＊2：TUV SUD認証取得。実際の性能は使用環境や使用状況により異なる場合があります。

MOVA「S70 Roller」その他スペック詳細

■ ベースステーション全自動管理で、ユーザーの手間はほぼゼロ

「S70 Roller」のオールインワンベースステーションは、清掃が終わるたびに自動で以下を行います。日々のメンテナンスに時間をとられることなく、常にフレッシュな状態で次の清掃に備えます。

・自動ゴミ収集：3.2L大容量ダストバッグ＊1で最大100日間ゴミ捨て不要

・自動モップ洗浄：最大68℃の熱水でローラーモップを除菌洗浄

・自動モップ温風乾燥：洗浄後は温風で自動乾燥し、雑菌・臭いを防止

・自動給水：5L大容量クリーンウォータータンクにより、最大1,200平方メートル 分＊2の清掃が給水不要

＊1：特定条件下における自社ラボのテスト結果に基づく数値です。実際の性能は使用環境や使用状況により異なる場合があります。

＊2：1200平方メートル は、特定モード（水節約モード＋35平方メートル ごとにモップ洗浄へ戻る設定）においてロボット掃除機が清掃することができる最大床面積です。

■ リアルタイムで清掃状況を「可視化」するアプリ

アプリはシンプルかつ直感的な操作が可能。2.5Dマップで清掃エリアと状況をリアルタイム表示で可視化するので、安心です。夜でも快適なダークモードも備えています。

■ 「20万円クラスの性能」を、10万円台で実現

「S70 Roller」と同等の吸引力、ローラーモップ高圧洗浄、高温水によるモップ自動洗浄機能を備えた従来の他社モデルは、20万円以上のクラスが中心です。しかしながら、「S70 Roller」は定価148,800円（税込）を実現しました。高性能な機能を、納得の価格でご提供します。

■「S70 Roller」製品概要

■「S70 Roller」販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162722/table/23_1_10b78675ebfcbd0be4eed0c20625f0ff.jpg?v=202606190551 ]

MOVA「S70 Roller」は、2026年7月1日（火）よりMOVA公式オンラインストアにて販売開始、Amazon公式ストアでは2026年6月20日（土）より予約販売を開始します。

・MOVA公式オンラインストア：https://jp.mova.tech/products/s70-roller

・Amazon公式ストア ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWLWR9K

【MOVAについて】

MOVAは、テクノロジーとデザインを融合させ、より豊かな生活体験を生み出すための家電ブランドです。2024年11月に日本法人として本格参入し、すでに世界60以上の国と地域で展開しています。新しいブランドだからこそ、既存の枠にとらわれず、常に挑戦と改善を続ける姿勢を大切にしています。「Move Ahead（前へ進め、新たな挑戦へ）」という精神のもと、私たちは製品ひとつひとつに「より良いものを届ける」という想いを込めています。MOVAは、革新性と品質、そしてスタイルを兼ね備えたスマート家電ブランドとして、トレンドを追うのではなく、新しい基準そのものをつくり出していきます。

・公式WEBサイト：https://jp.mova.tech/

・公式Xアカウント：@mova_jp

・公式Instagramアカウント：@mova_jp

・公式LINEアカウント：MOVA JAPAN公式

・Amazon公式ストア：https://x.gd/LuQLG

・日本法人：Spacewalker Technology Japan株式会社

（東京都葛飾区東金町六丁目6番5号センタ-ビル金町4階418室）