ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の限定プライズが登場！ ウッディ＆バズ・ライトイヤーのペアマスコット、サッカーボールやトートバッグなどが７月３日（金）より展開開始
株式会社イオンファンタジー（本社︓千葉県千葉市、代表取締役社長︓藤原徳也、以下、当社）は、2026年７月３日（金）公開のディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の限定プライズゲーム用景品４アイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて７月３日（金）より順次展開いたします。
◆詳細・展開店舗一覧はこちら︓https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#toystory(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#toystory)
また、限定プライズの展開を記念し、モーリーファンタジー公式 X・Instagram で「トイ・ストーリー５ プライズコンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
■『トイ・ストーリー５』に登場するキャラクターたちのかわいいアイテムがプライズに登場！
「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』のかわいいマスコットや雑貨アイテムが、モーリーファンタジー・PALO に登場。「プレイタイムマスコット」、ウッディ＆バズ・ライトイヤー、ジェシー＆ブルズアイ、エイリアンの「ペアマスコット」、使っても良し、飾っても良しな「プラチナムザッカサッカーボール」、メッシュ生地の普段使いに便利な「プラチナムザッカメッシュトートバッグ」の４アイテム全11種類を展開いたします。
『トイ・ストーリー５』プライズゲーム用景品 概要
景品︓
トイ・ストーリー５ プレイタイムマスコット 全４種
トイ・ストーリー５ ペアマスコット 全３種
トイ・ストーリー５ プラチナムザッカサッカーボール 全２種
トイ・ストーリー５ プラチナムザッカメッシュトートバッグ 全２種
展開期間︓ 2026年７月３日（金） ～ 無くなり次第終了
店舗︓モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン
『トイ・ストーリー５』 プライズゲーム用景品
トイ・ストーリー５ プレイタイムマスコット 全４種
たて約10cm×よこ約５cm×奥行約５cm
トイ・ストーリー５ ペアマスコット 全３種
たて約８cm×よこ約11cm×奥行約４cm
キャラクターたちがペアになっているマスコット。
ウッディ＆バズ・ライトイヤー、ジェシー&ブルズアイ、エイリアンの全３種類。
トイ・ストーリー５ プラチナムザッカサッカーボール 全２種
たて約21cm×よこ約21cm×奥行約21cm
ウッディやバズ・ライトイヤーたちがデザインされた使っても良し、飾っても良しなサッカーボール。
バズ・ライトイヤーがデザインされたパープルのサッカーボール、ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤーがデザインされたイエロー&ブルーのサッカーボール全２種類。
トイ・ストーリー５ プラチナムザッカメッシュトートバッグ 全２種
たて約40cm×よこ約30cm×奥行約10cm
メッシュ生地の普段使いに便利なトートバッグ。
バズ・ライトイヤーがデザインされたグリーン生地のトートバッグ、ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤーがデザインされたブルー生地のトートバッグ全２種類。
■『トイ・ストーリー５』の映画半券を提示または、対象ブースに500円投入する毎に、限定「二層式カード」をランダムで1 枚プレゼント！
映画『トイ・ストーリー５』の映画半券&イオンファンタジー公式 LINE アカウントのクーポンを提示または、対象景品が展開されたプライズゲーム機に500円投入する毎に、「二層式カード」をランダムで１枚プレゼントいたします。
※モーリーオンラインでの参加方法の詳細はモーリーオンラインサービス内のお知らせページをご確認ください。
キャンペーン期間︓2026年７月３日（金）～ なくなり次第終了
※お子さま 1 人1回限り有効（半券をお持ちのご家族も対象）
※半券（デジタルチケット、購入完了メール）1 枚につき、1 回限り有効
※一部対象外の店舗がございます
※他イベントやクーポンとの併用不可
※期限切れ、使用済みクーポンは利用不可
※サービスは予告なく中止になる場合があります
※使用期限は各店舗の営業時間に準じます
※プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了です
※プレゼントの絵柄はえらべません
◼「トイ・ストーリー５ プライズコンプリートセット」が当たる SNS キャンペーンを開催！
モーリーファンタジー公式 X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各３名さま計６名さまに、「トイ・ストーリー５ プライズコンプリートセット」をプレゼントいたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。
応募方法︓下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。
１.モーリーファンタジー公式 X をフォローし、指定ポストをリポスト
２.モーリーファンタジー公式 Instagram をフォローし、指定の投稿に「いいね」
応募期間︓2026 年６月19日(金) 17:30 ~ ７月12日(日) 23︓59
モーリーファンタジー公式 X︓https://x.com/mollyfantasy_of
モーリーファンタジー公式 Instagram︓https://instagram.com/mollyfantasy_jp
●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは
オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALO でしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。
（一部セット発送対象景品は除く）
新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500 円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット 1 枚もプレゼント！
公式サイト︓https://www.molly.online/
モーリーオンライン紹介ページ︓https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/
モーリーオンライン公式 X︓https://x.com/MOLLYONLINE_of
(C) Disney/Pixar
※画像はイメージです。
※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。
※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。
※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。