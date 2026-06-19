NEO Skin Clinic 銀座、次世代型スキンブースター「スキンプラス（Skinplus／セルディエム）」を提供開始

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）が経営支援を行うNEO Skin Clinic 銀座は、2026年6月19日（金）より、加齢とともに変化する肌の土台成分「ECM（細胞外マトリックス）」を補うことを目的とした、ヒト由来の次世代型スキンブースター「スキンプラス（Skinplus／セルディエム）」の提供を開始いたします。

近年、「肌そのものの質感を改善したい」「自然な変化で若々しい印象を目指したい」といったニーズの高まりを背景に、肌育治療への関心が高まっています。スキンプラスは、加齢とともに変化する肌の土台成分「ECM（細胞外マトリックス）」に着目したヒト由来のスキンブースターです。ハリ・弾力・毛穴の開きなど、複合的な肌悩みへのアプローチが期待される新たな選択肢として導入いたしました。

スキンプラスは、ヒト由来の無細胞性皮膚基質（hADM：Human Acellular Dermal Matrix）を主成分とする製剤です。肌育治療における水分補充や組織修復とは異なるアプローチとして、肌の土台であるECMに着目した「Matrix Restoration（マトリックス・リストレーション）」という治療コンセプトに基づいて開発されました。NEO Skin Clinic 銀座では、すでに同じhADM製剤である「リトゥオ（Re2O）／ブナジュ（BNAJU）」を導入しています。両製剤とも肌質改善を目的とする点は共通していますが、それぞれ特徴が異なるため、お客さまの肌状態やご希望に応じて適切に使い分けることで、より幅広いニーズへの対応を目指します。

SBCは、国内外の先進的な医療知見を継続的に取り入れながら、専門教育を通じた知識・技術水準の向上を推進しています。日進月歩で進化する美容医療において、独自の厳格な検証体制のもと安全性と再現性を徹底的に追求し、最新知見・テクノロジーを活用した新治療を柔軟に導入してまいります。今後もグローバル水準を踏まえ、安全性・透明性・持続的な価値向上に努めてまいります。

「スキンプラス（Skinplus／セルディエム）」についての詳細はこちら(https://www.sbc-neoskinclinic.jp/menu/skinplus.html)をご覧ください。

※セルディエムは、スキンプラスと商品名が異なるのみで、成分・製造プロセスは同一の製剤です。

※hADM：ヒトの皮膚組織から細胞成分を取り除き、ECM成分のみを残したものです。

※本治療は自由診療（保険適用外）です。

※施術後に赤み、腫れ、内出血、熱感、痛みが生じる場合があります（程度には個人差があります）。

※効果の感じ方・持続には個人差があります。

※本製剤は、医療目的で適切な同意のもとに提供されたヒト由来組織を原料とする製剤（hADM）です。本施術を受けられた方は、以降、献血を行うことができません。あらかじめご了承ください。

※施術の可否や内容は、医師の診察・カウンセリングのうえで判断いたします。

NEO Skin Clinic 銀座 院長 森川医師のコメント

日々お客さまからご相談を受けるなかで、肌そのもののコンディションを整えたいというニーズの高まりを強く感じています。スキンプラスは、肌の土台となるECM（細胞外マトリックス）に着目した製剤であり、肌治療における新たな選択肢の一つになると期待しています。肌治療では、お客さまのお悩みや肌状態、ご希望とされる仕上がりに合わせて、適切な治療を選択・組み合わせることが重要です。本製剤の導入により治療の選択肢がさらに広がることで、これまで以上に幅広いお悩みに対応できるようになると考えています。今後も安全性を第一に、お客さま一人ひとりに寄り添った治療提案を行ってまいります。

森川医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.sbc-neoskinclinic.jp/about/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

NEO Skin Clinic：https://www.sbc-neoskinclinic.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp