約2人に1人が「父に清潔感を求める」時代に！メンズスキンケアブランドDISMが「父の日プレゼントに関する意識調査2026」を実施

アンファー株式会社



アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」（以下、DISM）は、2026年6月に全国の15歳～69歳の男女300名を対象に、「父の日プレゼントに関する意識調査」を実施しました。男性美容が市場でも注目を集めていることを背景に、子どもから父親に渡すスキンケアギフトの需要について調査を実施したところ、「スキンケアは父の日ギフトの選択肢になる」と回答した人は46.7%と約半数が好意的という結果に。また、「父親に清潔感を意識してほしい」と答えた人は53.0%と、約2人に1人が父親に清潔感を求めていることが明らかになりました。

【調査概要】

調査名：父の日プレゼントに関する意識調査2026

調査手法： インターネットリサーチ

対象者条件：15歳～69歳男女（男性150名・女性150名）

サンプル数：n=300

調査地域：全国

調査実施日：2026年6月

【調査結果サマリ】

１. 父の日にプレゼントを贈る予定があるのは約4人に1人。（23.7%）

プレゼント選びで重視するのは「実用性」（50.7%）と「日常使い」。（35.7%）

２. 父の日ギフトの新候補に「男性向けスキンケア」！約半数（46.7%）が「選択肢になる」と支持

特に10代・20代では6割～7割が肯定的という結果に。

３. 父親に「清潔感を意識してほしい」人は53.0%と、約2人に1人が父親の清潔感を求めていることが明らかに。

【調査結果トピックス】

１. 父の日にプレゼントを贈る予定があるのは約4人に1人（23.7%）

今年の父の日プレゼントについて調査したところ、約4人に1人が「プレゼント贈る予定がある」を回答しており、父親への感謝を形にしようとする前向きな姿勢がうかがえます。

また、父の日プレゼントを選ぶ際に重視する点として、「実用性がある」が50.7%でトップ。次いで「日常的に使える」（35.7%）、「価格」（26.0%）が続きました。なるべく日ごろ使いやすい実用的なアイテムを渡したいという人が多いようです。

２. 父の日ギフトの新候補に「男性向けスキンケア」！約半数が「選択肢になる」と支持

近年、

男性美容が注目されていますが、「父の日の新しいギフトとして『男性向けスキンケア』は選択肢になると思いますか」という質問に対し、「選択肢になる」と回答した人は46.7%と、約半数にのぼりました。年代別に見ると、スキンケアをギフト選択肢「あり」とした肯定派は10代（15歳以上）が70.0%・20代が66.0%と突出して高く、30代以降は30～40%台にとどまりました。父の日スキンケアギフトの文化は、若い世代から徐々に広がりつつあることがデータから読み取れます。

３. 父親に「清潔感を意識してほしい」人は53.0%と、約2人に1人が父親の清潔感を求めていることが明らかに

スキンケアの潜在的な需要の高さは、男性の清潔感に対する意識の高まりが影響していると考えられます。今回の調査でも、「父親に清潔感を意識してほしい」と回答した人は53.0%という結果に。また、性別で見ると、女性63.3%・男性42.7%と女性が約20ポイント高く、女性のほうが父親の清潔感に注目していることが分かります。

また年代別では10代（15歳以上）が64.0%、20代が60.0%と若い世代ほど父親の清潔感への関心が高いことが分かりました。一方で、60代でも約半数（48％）が、「意識してほしい」と回答。10代女性は「父親と出かけることが度々あるので友達に会った時に清潔感があってほしい」、また60代男性は「清潔感は父親に限らず常識だから」などの声があげられました。

■DISMブランド担当者よりコメント

今回の調査から、ご自身の父親に対して「清潔感を意識してほしい」「いつまでも若々しくいてほしい」と思っている方が、約半数いることが明らかになりました。父の日に何を贈ろうか考えるとき、実際に美容アイテムを候補に入れる人はまだまだ少ないかもしれません。しかし、スキンケアをはじめとした美容アイテムをプレゼントすることは、"もっと自分を大切にしてほしい"“日々の変化を楽しんでほしい”という気持ちを伝えることができるギフトだと私たちは考えています。

DISMは、男性がスキンケアを愉しむ（たのしむ）文化をつくることを目指すブランドです。ギフトをきっかけに、親子の間に「スキンケア試してみたらどう？」「なんか変わってきた気がする！」など自然な会話が生まれる--そんな日常を、一緒につくっていけたら大変うれしく思います。

■スキンケア初心者でも使いやすい！父の日ギフトにおすすめのDISMアイテム3選

メンズスキンケアブランドDISMでは、父の日ギフトとしても渡しやすい、ベーシックケアアイテムからスペシャルケアアイテム・ガジェットまで展開しています。今回は人気アイテムより、おすすめ3選をご紹介します。

＜スキンケア初心者編＞

まずは毎日の洗顔から！シェービングフォームにも使える洗顔料

ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

炭※1×泥※2×ビタミンC※3×CICA※4配合の、黒の吸着泡洗顔 。

1プッシュで出るもちもちな泡が肌に密着。

汚れの吸着に優れた炭と、毛穴よりも小さい極微小の泥(クチャ)が、

毛穴汚れをしっかり吸着・洗浄。

＜洗顔料＞

商品名：ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

販売名：ディズム クリーミーフォームウォッシュBLQR2

内容量：120ｇ(1～1.5ヶ月分）

価格：2,000円（税抜） 2,200円（税込）

商品詳細：

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/normal/foamwashblack.html

※1吸着成分

※2海シルト(吸着成分)

※3リン酸アスコルビルMg(整肌成分)

※4ツボクサ葉/茎エキス(整肌成分)

＜スキンケア中級編＞

洗顔の次は保湿！1本で完結するオールインワンジェル

ディズム オールインワンジェル モイスト [しっとりタイプ]／ライト [さっぱりタイプ]

本でケアが完了する、多機能オールインワンジェル。

しっとりうるおうのにベタつかない、クリーム・マスクの機能も加わった5 in 1※1設計のモイストタイプと、

さっぱり軽い使い心地で3 in 1※2設計のライトタイプの2種。

＜保湿ジェル＞

商品名：ディズム オールインワンジェル モイスト [しっとりタイプ]

ディズム オールインワンジェル ライト [さっぱりタイプ]

販売名：ディズム オールインワンジェルＭＨＮ１

ディズム オールインワンジェルＬＳＴ１

内容量：90g(約2か月分)

価格：2,200円（税抜） 2,420円（税込）

商品詳細：

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/normal/gel.html

※1 5 in 1設計：化粧水・乳液・美容液・クリーム・マスク

※2 3 in 1設計：化粧水・乳液・美容液

＜スキンケア特別編＞

さらに特別なケアを贈りたい方に！

スキンケアを底上げする1台4役の多機能デバイス

ディズム EMS ポアディープクリア＆リフト ブラシ

毛穴ケアデバイスとしても、顔をリフトケア※1する美顔器としても使える、

１台4役の医師監修デバイス。

毛穴・フェイスラインなど年齢に応じたお悩みをこれ1台で。

＜洗顔ブラシ＞

製品名：ディズム EMS ポアディープクリア＆リフト ブラシ

種類：家庭用洗顔機器

本体質量：150g

価格：27,000円（税抜） 29,700円（税込）

商品詳細：～6/22（月）9:59までギフトラッピングも無料！

https://www.angfa-store.jp/product/DMGFT09XS

※1 肌を引き上げるように機器を上に動かすこと

■DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

・DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

・「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/special/

*1 肌を柔らげ、整える成分

*2 角層まで

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。