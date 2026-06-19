“婚約破棄”された34歳美人社長、“浮気発言”を大反省「いい歳して恥ずかしい」　「若くないです」27歳人気モデル、結婚観について植草美幸からキッパリ苦言『時計じかけのマリッジ』最終回後の特別映像公開中

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月16日（火）に最終回を迎えたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』のスペシャルコンテンツを「ABEMAプレミアム」にて配信中です。

『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である 3 人の女性が、30 日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。中野綾香（あやか）、西澤由夏（ゆか／ABEMAアナウンサー）、徳本夏恵（なつえ）の3 人が、平均年収 2,000 万円超えのハイスペック男性総勢 30 人との婚活に挑戦。6 月 16 日（火）には最終回を迎え、SNSを中心に大きな反響を呼びました。

このたび公開されたスペシャルコンテンツでは、婚活プログラムに参加し、SNSでも話題を呼んだ34歳美人経営者のあやか、27歳人気モデルのなつえ、年収1億円の東大卒エリート・チェンと、敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏が、30日間の婚活を振り返る「婚活大反省会」を実施しました。

■“婚約破棄”された34歳美人社長、“浮気発言”を大反省「いい歳して恥ずかしい」

最終回で年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキから“婚約破棄”を言い渡された34歳美人経営者・あやかは、植草氏との反省会で、ヒロキとのすれ違いの決定的な原因となった“浮気発言”について、「一番の大反省でした」と振り返ります。「我が道を行っちゃって…」「本当に恥ずかしいです、いい歳して」と猛省するあやか。素直なあやかの言葉に、植草氏は思わず笑いつつ、エールを送ります。そして最後に「1年以内に結婚したいです」と前向きな姿勢を見せたあやかは、「“時戻しデート”を使えたら誰に？」という質問に対して意外な男性メンバーの名前を挙げるなど、赤裸々な胸の内を告白。放送中、SNSを中心に発言が度々話題になったあやかが、30日間の婚活プログラムを経て感じた本音とは？

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■「若くないです」27歳人気モデル、結婚観について植草美幸からキッパリ苦言

また、自ら“婚約破棄”の決断を下した27歳人気モデル・なつえも登場。チェンと長期間“同棲”の決断をし続けたものの、彼からのアピールに対し「120%を出し続けてくれるけど…」と、別れを選んだ素直な理由を語り始めます。さらに、なつえが「自分の理想をまだ追いかけていていい歳だって気づいた」と語ると、植草氏は「決して若くないです」とキッパリ苦言。「“まだまだチャンスある”って思ったと思うけど、婚活現場でみんなが言うセリフ」「“まだいけるよね”って、意味のない、自分に対しての慰めみたいなもの」と婚活の厳しい現実を突きつけました。予想外の言葉を浴びたなつえの表情は…？

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■“年収1億円エリート”、SNSで物議を醸したタワマン家賃＆間取りに持論展開「欲がない」

そして、男性参加者から年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンも植草氏との反省会に参加。植草氏からコミュニケーション不足を指摘されるとともに、話題はチェンのプライベートへ。年収1億円でありながら家賃21万円の家に住んでいることについて、植草氏から「めちゃくちゃバランス悪い」「1億円稼いでいる人は、普通100万円、150万円くらいのところに住んでる」と指摘されますが、チェンは「物欲とか見栄がないんですよね」と反論。さらに、SNSでも物議を醸した独特な“長細い間取り”について、植草氏が「変わったのを選んだなと思って…」「ドン引き」とツッコミを入れると、チェンは引き続き持論を展開します。また植草氏はチェンの会話の癖について、同席した20代の娘・れいあさんの意見にも耳を傾けながら、バッサリと指摘。チェンが思わずタジタジになる一幕も見られました。

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婚活に向き合ってきた女性3人がそれぞれの結末を迎えた『時計じかけのマリッジ』最終回は、現在もABEMAにて無料見逃し配信中。そして、参加者たちの赤裸々な本音やリアルな反省が引き出された「婚活大反省会」は「ABEMAプレミアム」にて限定配信中です。ぜひ、あわせてご覧ください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第8話（最終回）＞

第8話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p80

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

＜ABEMAプレミアム限定配信＞

最後の植草面談！Part.1 結婚に大切なのは"擦り合わせ"

https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p210

最後の植草面談！Part.2 ああ言えばこう言う男に物申す！

https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p220

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/