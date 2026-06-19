この夏、東日本に初オープン！ココロもカラダもごちゃまぜで楽しめ！体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX」が ”MARK IS みなとみらい” 登場！

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MARK IS みなとみらい(神奈川県横浜市／運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)では、この夏、株式会社カプコン(本社：大阪市中央区､代表取締役社長：辻本春弘)が運営する、体験型のアミューズメント施設「CAPCOMIX (カプコミクス) みなとみらい店」及び、「カプコンストア ミナトミライ」をオープンいたします。

今回、MARK IS みなとみらい内にオープンする「CAPCOMIX みなとみらい店」は、2026年3月に大阪市阿倍野区にオープンした「CAPCOMIX あべのHoop店」に続く２つ目の施設で、東日本では初展開となります。

本施設では、お子様はもちろん大人の方も楽しめる大型フィジカルアクティビティ「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS(クレイジーバネット ウィズ カプコン オールスターズ)」をはじめ、オリジナルVRを体験できる「VR-X」、最新情報を“見て・触れて・遊べる”体感型施設「DIVE! CAPCOM」、クレーンゲームをはじめ、プリントシール機を取り揃えたアミューズメント施設など、“ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめる”最新の体験型アミューズメント施設です。

さらに神奈川県に初出店となる「カプコンストア ミナトミライ」も同日にオープンいたします。

「CAPCOMIX みなとみらい店」イメージ

「CAPCOMIX みなとみらい店」及び、「カプコンストア ミナトミライ」は、総面積800坪超の大型アミューズメント施設として、MARK IS みなとみらいと株式会社カプコンが、約4年にわたり準備を重ねてきた一大プロジェクトです。2024年に開業した映画館に続く核機能として、当施設の掲げる「ライフエンターテインメントモール」のテーマをより一層強化してまいります。

本オープンに際し、MARK IS みなとみらい館長 中村 允也は、「MARK IS みなとみらいは開業から13年を迎え、これまで地域の皆さまに支えられながら、商業施設としての価値向上、新たな価値創造に努めてまいりました。今回の出店により、非日常の楽しさや新たな体験価値を提供する場として、当施設の魅力がさらに高まるものと期待しております。今後も、地域の皆さま、遠方から来館の皆さまにとって魅力ある施設づくりに努めてまいります。」とコメントしています。

詳細なオープン日などの「CAPCOMIX みなとみらい店」及び、「CAPCOM STORE MINATOMIRAI(カプコンストア ミナトミライ)」の情報は、随時公開予定となります。

この夏は、ぜひMARK IS みなとみらいにて、新たな驚きが詰まった「CAPCOMIX」をぜひお楽しみください。

店舗概要

【店舗名称】

CAPCOMIX (カプコミクス) みなとみらい店 ★東日本初展開★

CAPCOM STORE MINATOMIRAI (カプコンストア ミナトミライ) ★神奈川県初出店★

【フロア】4階

【オープン日】 2026年夏 予定

※オープン日など詳細は、MARK IS みなとみらいHP及び、カプコン公式サイトで後日公開いたします。

施設案内

■施設案内１.： 「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」(クレイジーバネット ウィズ カプコンオールスターズ)

カプコンの人気キャラクターをテーマにした「ストリートファイター 昇龍拳ジャンプ」や「モンスターハンター アーチェリー」など、多彩な遊具を取り揃えた大型デジタルアクティビティゾーン。

お子様はもちろん、大人の方まで幅広い年代の皆さまにお楽しみいただけます。

なお、未就学児のお子様を対象としたアクティビティ「Kids BANeT(キッズバネット)」も隣接いたします。

各遊具の詳細は後日公開予定ですので、続報を楽しみにお待ちください。

■施設案内２.：「VR-X」

「VR-X」は、カプコンが運営するアミューズメント施設で展開するVR施設です。 本施設での「VR-X」では、『鬼武者VR SHADOW TEAM』、『BIOHAZARD VALIANT RAID(バイオハザード バリアントレイド)』、『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』の3種類の最新VRをお楽しみいただけます。

【VR内容】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/399_1_291abbdab78b65ed8414ce4afac528dc.jpg?v=202606191251 ]

「VR-X」公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/vr-x/

■施設案内３.：「DIVE! CAPCOM（ダイブカプコン）」

カプコンの最新情報を、見て、触れて、遊ぶことができる体感型施設です。ブース内では、カプコン最新タイトルをプレイできる試遊台や、あの人気キャラクターの等身大フィギュアも常設しております。ここでしか味わえない没入感を、ぜひご体験ください。

■施設案内４.：アミューズメント施設

大人気キャラクターのプライズ景品が入ったクレーンゲームをはじめ、プリントシール機、ビデオゲーム機など、オールジャンルの最新機種と取り揃えた大型アミューズメントゾーン。

■施設案内５.：「CAPCOM STORE MINATOMIRAI(カプコンストア ミナトミライ)」

「モンスターハンター」をはじめ、「バイオハザード」・「ストリートファイター」といったカプコンの人気キャラクターのグッズを取り揃えたカプコンのアンテナショップです。

「CAPCOM STORE」は、現在8店舗(日本国内：6店舗、海外：２店舗)あり、こちらのみなとみらい店で9店舗目となります。ここでしか買えない限定グッズも続々登場予定なので、何度ご来店いただいても新たな出会いがあります。

(C)CAPCOM

【一般の方のお問い合わせ先】

MARK IS みなとみらい

TEL:045‐224‐0650 (10:00～20:00)