「蓼科 東急ホテル」コテージ棟 第一期リニューアルオープン

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 辰明、以下「東急不動産」）が保有し、東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山脇 賢一、以下「東急リゾーツ＆ステイ」）が運営するリゾートホテル「蓼科 東急ホテル」（長野県茅野市、総支配人：齋藤 太加志、以下「本ホテル」）は、コテージ棟第一期リニューアル工事を行い、2026年8月下旬より「ペットウェルカムコテージ」として新装オープンいたします。

リニューアルオープンに合わせて、エリア内には新たに約200平方メートル のドッグランを併設しました。愛犬と共に自然に囲まれて伸び伸びと過ごしたり、森の静けさの中でゆったりと寛ぐことができたりと、かけがえのないリゾートライフをお過ごしいただけます。

■リニューアルコンセプト：「深い森のちいさな隠れ家へ。愛犬と過ごすナチュラルステイ」

雄大な蓼科の森に佇む本ホテルは、「東急リゾートタウン蓼科」（⾧野県茅野市、統括支配人：笹本 宏哉、以下「タウン」）にある、40年以上の歴史を誇るクラシックなリゾートホテルです。37,131平方メートル の広大な敷地に独立したコテージ棟20室が点在し、今回の第1期では全20室のうち10室が新たに生まれ変わります。

リニューアルコンセプトは「深い森のちいさな隠れ家へ。愛犬と過ごすナチュラルステイ」。都会の喧騒から離れたプライベートな癒しの空間で、愛犬にも飼い主の方にも、まるで第二の我が家のようにリラックスしていただける上質な滞在をご提案いたします。

近年の気候変動の影響で、都心部では夏場日中35℃を越えることも多いなか、タウンがある長野県茅野市の８月の平均気温は25.5℃と、高原リゾートらしい過ごしやすい気候です。フィトンチッドによるリラックス効果だけでなく、高温のアスファルトで肉球をやけどする恐れも少なく愛犬を物理的にも守ることができ、真夏でも屋外に出てアクティブで豊かな滞在が可能です。

また、本ホテルには四季折々に表情を変える庭園が広がり、凛と澄んだ空気のなかテラスでゆったり過ごしたり、木漏れ日のなかでウォーキングを楽しんだりと、愛犬との癒しの時間をお過ごしいただけます。

■公式Instagram開設

「蓼科 東急ホテル ペットコテージ」公式Instagramアカウントを開設いたしました。

今後企画予定の“ペットウェルカム”なサービスやイベント情報、愛犬と一緒に楽しめるタウンのアクティビティやレストラン情報、近隣エリアの情報などを随時発信してまいります。

蓼科 東急ホテル ペットコテージ公式Instagram：https://www.instagram.com/tateshina_tokyu_petcottage

■「蓼科 東急ホテル」概要

「蓼科 東急ホテル」は標高 1,300ｍ、八ヶ岳や南アルプスの山々をのぞむ複合リゾートエリア「東急リゾートタウン蓼科」内にあります。薪の香りが染みついた木のぬくもりが心地よい館内中央にはシンボルである暖炉が配され、蓼科の四季の表情が美しい広大なプライベートガーデンなどを備える、瀟洒なクラシックホテルです。周辺にはゴルフ場、テニスコート、トレッキングコース、スキー場があり、四季を通じて山岳リゾートを楽しめます。

所 在 地：〒391-0301 長野県茅野市北山字鹿山4026-2

客 室 数：78室（ホテル棟58室、コテージ棟20室）

交通：車｜中央自動車道「諏訪南IC」から約40分／中央自動車道「諏訪IC」から約30分

電車｜中央本線「茅野駅」東口からウェルカムバス（予約不要／無料）で約45分

付帯施設：レストラン、ラウンジ、会議室、ショップほか

公式サイト：https://www.tateshinatokyuhotel.com/

ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/tateshina_tokyu_hotel/

■「東急リゾートタウン蓼科」概要

東急リゾートタウン蓼科は、長野県中部、八ヶ岳連峰北端の蓼科山・北横岳の西側に広がる自然豊かな山岳リゾート地にある、およそ660 ha（東京ドーム約 140 個分）の広大なリゾート施設です。本格的なゴルフコースをはじめ、スキー場、テニスコートのほか、別荘、ホテル、温泉スパ、レストランなど様々な施設が整っています。森と「遊ぶ」「泊まる」「食べる」「癒す」「学ぶ」「働く」の自然との触れ合いがすべて叶えられる、自然共生型の体感型サステナブルリゾートです。

所在地：〒391- 0301 長野県茅野市北山字鹿山4026-2

交通：車｜中央自動車道「諏訪南IC」から約40分／中央自動車道「諏訪IC」から約30分

電車｜中央本線「茅野駅」東口からウェルカムバス（予約不要／無料）で約45分

東急リゾートタウン蓼科公式サイト：https://www.tateshina-tokyu.com/

もりぐらし公式サイト：https://morigurashi.com/

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートの3社は「体感型サステナブルリゾート」として、3つのテーマ「体験」・「地域」・「環境」に基づいた、楽しみながら地球や地域に優しく過ごせるサステナブルな空間や体験・活動を、施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様へ提供していきます。

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトや、当社リゾート施設で提供している環境体験を紹介するWEB サイトはこちらから

ENJOY！GREEN GUIDE ｜https://www.tokyu-green-resort.com/