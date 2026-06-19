「Batmobile Racing」、加熱式たばこデバイスブランド「Fasoul」および「ライテック」とのパートナーシップを発表！新カラーリングのランボルギーニで富士スピードウェイに挑む

株式会社ライテック

喫煙具やライターの製造販売を手掛ける株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）と、加熱式たばこデバイスブランドFasoul（ファソウル）は、2026年6月20日に富士スピードウェイで開催される「ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア」において、Batmobile Racingチームのスポンサーとして同チームをサポートすることをお知らせいたします。

パートナーシップの背景

「Fasoul」は、加熱式たばこ（HNB）分野におけるイノベーションに注力するテクノロジー主導型ブランドです。継続的なエンジニアリング研究と製品開発を通じて、製品の進化とユーザー体験の向上を推進し、成人消費者により高い価値を提供することを目指しています。

富士スピードウェイにおけるFasoulのBatmobile Racingへのサポートは、技術革新、パフォーマンスの向上、継続的な進化を追求する両者の姿勢を示すものです。両者は、イノベーションによって新たな突破口を切り開き、テクノロジーを通じて価値を創造する精神を共有しています。

ライテックは1937年の創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造・販売してきた老舗のライターメーカーです。時代のニーズに合わせたライフスタイルライターなどの新製品開発や、加熱式たばこデバイスブランド「Fasoul」の取り扱いなどを通じて、より豊かで心地よいライフスタイルの実現を目指しています。今回のパートナーシップは、「Fasoul」の特徴や癒し、気分転換の効果をより多くの方に知っていただくことを目的としています。

今回のパートナーシップは、精密なものづくりへのこだわり、挑戦を続ける革新性、そしてパフォーマンスを追求する美意識という共通の価値観のもと実現したものです。

新カラーリングをまとった「Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2」を初披露

今回のパートナーシップは、3つのブランドが結集したプロジェクトです。チームは両ブランドのロゴやアイデンティティを表現した大胆な新カラーリングをまとった「3号車 Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2」を初披露します。

チームおよびドライバーコメント

Batmobile Racing チームマネージャー、Iris

FasoulおよびLightecとのパートナーシップは、Batmobile Racingの全員にとって誇らしい瞬間です。選手権をリードしているこのタイミングで、2つの優れたブランドに加わっていただけることは、チームが進む方向性を示すものです。チームは富士で力強い結果を出すことに全力を注いでいます。

ウィリアム・トレガーサ、3号車ドライバー

ジョナサンと私は、選手権首位というポジションを築くために全力で取り組んできました。今回、FasoulとLightecを迎えられることを大変うれしく思います。富士スピードウェイは伝統あるサーキットであり、私たちは最高の走りを見せる準備ができています。目標は明確です。勝ち続けることです。

ジョナサン・チェコット、3号車ドライバー

富士のコースに出られることは、チームにとっても私たちドライバーにとっても非常に楽しみな瞬間です。富士は攻める姿勢が求められるサーキットであり、Super Trofeo EVO2で走るには素晴らしい舞台です。今週末、FasoulとLightecが共にいてくれることも大きな励みです。私たちは選手権首位として日本に向かいます。そのポジションを全力で守り抜くつもりです。

イベント情報

シリーズ：ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア

会場：富士スピードウェイ（日本）

開催日程： 2026年6月20日（土）～21日

チーム：Batmobile Racing

車両番号：3号車

カテゴリー：Proクラス

ドライバー：ウィリアム・トレガーサ（GBR）＆ジョナサン・チェコット（MON）

パートナー：Fasoul＆Lightec

選手権順位：Proカテゴリー 総合1位

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く挑戦と創造で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/