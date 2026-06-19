【小林製薬紅麹事件】株式会社薫製倶楽部、大阪市保健所に対し情報公開条例に基づく開示請求を実施

株式会社薫製倶楽部

株式会社薫製倶楽部（岡山県都窪郡早島町、代表取締役・薬剤師 森 雅昭、以下「当社」）は、大阪市保健所に対し大阪市情報公開条例に基づく開示請求を行いました。請求の対象は、後述する4件の質問書・公開質問状のすべてに関連する文書としています。

当社は令和8年5月29日から6月9日にかけて、大阪市保健所に対し文書での回答期限を付した質問書・公開質問状を計4件送付しましたが、本日時点で4件すべてについて回答期限を経過しており、回答は1件も得られていません。

開示請求は実施機関に法令上一定期間内の対応義務が課される手続きであることから、当社は任意の回答を求める質問書から、対応義務を伴う開示請求へ切り替えることとしました。

送付済みの質問書・公開質問状（4件）

※経過日数は本リリース時点（令和8年6月19日）での、各回答期限からの経過日数。

開示請求の内容

今回の開示請求では、上記4件の質問書・公開質問状のすべてに関連する文書を請求対象としています。

【会社概要】

会社名：株式会社薫製倶楽部

所在地：岡山県都窪郡早島町

事業内容：食品製造・販売

紅麹関連情報：https://kunsei.com/archives/category/benikoji