出雲・竹野屋旅館を舞台とした浅田真央さんCMの新バージョン

株式会社エアウィーヴ

株式会社エアウィーヴ（東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：高岡本州、以下「エアウィーヴ」）は、6月19日(金)から新CM『竹野屋旅館 旅先』篇を公開いたします。本ＣＭ動画は、エアウィーヴ公式ホームページ、公式 YouTube チャンネルからもご覧いただけます。

本CMは、2025年3月に公開した、浅田真央さんが出雲大社の目の前に位置する竹野屋旅館を訪れるCMを再編集したものです。竹野屋旅館を舞台に、旅の中で感じる静かなひとときや、移ろいゆく空気感、そしてその先に広がる上質な時間を描いています。また、旅先での自然な時間の流れを通して、エアウィーヴが提案する「質の高い休息」や「心と身体を整える時間」を表現しています。

音楽には、2024年にエアウィーヴのCM曲として竹内まりやさんが書き下ろした楽曲「Days of Love」を使用しています。楽曲がもつあたたかさとやさしさが、旅館でのくつろぎや心地よい眠りの空気感と重なり合い、より深く印象に残るCMに仕上がっています。

「Days of Love」について

「Days of Love」は43年ぶりに山下達郎さん作曲、竹内まりやさん作詞・歌唱を担当したミドル・テンポのナンバーです。 ギターやキーボード、コーラスなどバックの演奏は達郎さんが全て担当され、達郎さんの魅力も詰まった一曲です。

なお、エアウィーヴは、昨年実施されたまりやさんのコンサートツアー『souvenir 2025 ～mariya takeuchi live～』 を協賛しました。本ツアーの模様を収録したDVDおよびBlu-rayが７月22日（水）に発売予定です。

【出雲の老舗旅館 竹野屋旅館にて撮影】

出雲大社正門まで徒歩1分、明治10年に創業し140年以上の歴史を誇る老舗宿「竹野屋旅館」。趣ある和の空間で、地元食材を活かした料理と心温まるおもてなしをご提供します。神話の地・出雲を訪れる旅の拠点として、歴史と伝統に包まれた癒しのひとときをお過ごしいただけます。2023年よりエアウィーヴが全室に採用されています。

［所在地］ 島根県出雲市大社町杵築南857

ＣＭはエアウィーヴ公式ホームページにて公開中！

エアウィーヴ公式ホームページ特設サイト https://airweave.jp/pickup/CM_takenoyaryokan/