【配達・医療現場で注目】屋根付き三輪電動バイク『EVデリバリー』展示試乗車を1台限定 特別価格で販売！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ）は、屋根付き三輪電動バイク『EVデリバリー』の展示試乗車を対象とした「EVデリバリー 1台限定！特別販売セール」を緊急開催いたします。

本セールでは、対象車両を通常より大幅に抑えた特別価格で販売いたします。

2026年6月30日（火）までの期間限定での実施となり、対象車両は1台限り。なお、売り切れ次第終了となります。

■ キャンペーン実施の背景

昨今の物価上昇やガソリン価格の高騰を背景に、企業・事業者における移動コストの負担は増加傾向にあります。こうした中、「少しでも導入費用や運用コストを抑えたい」といったニーズが高まっております。

また当社には、法人・個人を問わず多くのお問い合わせをいただいており、その中でも「より手頃に導入したい」「中古車やコストを抑えた車両はないか」といったご相談が増加しています。

このような背景を受け、ブレイズでは展示試乗車を活用した1台限定の特別販売を実施し、電動モビリティ導入のハードルを下げる機会を提供いたします。

■ キャンペーン概要

対象車両は展示および試乗に使用していた車両1台（ホワイト）限定となります。

名 称：EVデリバリー 1台限定！特別販売セール

車 種：屋根付き三輪電動バイク『EVデリバリー』

実施期間： 2026年6月30日（火）まで ※数量限定のため、無くなり次第終了

内容：対象車両1台限定で、通常車体価格：773,300(税込)※ のところ、500,000円(税込)で販売。

さらに、愛知県・三重県・岐阜県在住の方は、配送費無料

購入方法：購入ページ（https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000700/ct29/）

商品ページ（https://lp.blaze-inc.co.jp/evdelivery）

※陸送費を除いた価格になります。



注意事項：

・他のキャンペーンとの併用はできません。

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

・本車両には保証は付帯しておりませんので、あらかじめご了承のうえご検討ください。

■ 【東海3県にお住まいの方はさらにお得】配送費無料でご提供

地域活性化への取り組みの一環として、愛知県・三重県・岐阜県にお住まいの方には、通常発生する配送費を無料でご提供いたします。

対象エリアの方であれば、今回の特別価格に加え、さらにコストを抑えて導入いただける絶好の機会です。

対象エリア：愛知県・三重県・岐阜県

対 象 条 件：2026年6月30日（火）までのご注文・納品に限る

※配送手配の都合により一部7月納品となる場合がございます。

■ 対象商品の紹介

今回対象となる車両は、走行距離約500kmと低走行の良好なコンディションでありながら、通常、ルーフ（屋根）、BOX付きであれば、約77万円で販売されている車両となります。

また、通常48,000円かかる諸費用もすべて含めて「50万円（税込）」でご提供いたします。

なお、初期仕様のため、最高速度は約50km/hとなります。展示試乗車として使用されていたため軽微な小キズ等はございますが、走行性能には問題なく安心してご使用いただけます。

ルーフ付き・大容量BOX付きの実用性の高い仕様も大きな特長。ルーフは雨天時でも快適に走行できる設計となっており、梅雨シーズンにも最適です。

リアには110リットルの大容量BOXを搭載し、最大約90kgの積載が可能なため、配送業務や訪問サービスにも十分対応します。

また、本車両はミニカー登録のため、普通自動車免許で運転が可能で、二段階右折不要といった実用性も兼ね備えています。

さらに、家庭用コンセントから充電できる手軽さも特長としています。

■ 配達・医療福祉分野で広がる三輪EV

『EVデリバリー』は、小回りの利く車体と静音性を兼ね備えた三輪電動モビリティです。

狭い住宅地や路地でもスムーズに走行できることから、物流用途に加え、訪問介護・訪問看護など医療・福祉分野での活用も拡大しています。

電動ならではの静かな走行により、利用者や周囲への心理的負担を軽減できる点も評価されています。

■ ランニングコスト約6分の1の経済性

配達に（イメージ）訪問介護・看護に（イメージ）

『EVデリバリー』は、ガソリン車と比較してランニングコストを約6分の1に抑えることが可能です。

・1回の充電にかかる電気代：約140円

・満充電での走行距離：約100km

燃料費高騰が続く中で、コスト削減を実現する有効な選択肢となっています。

■『EVデリバリー』を含む11車種を乗り比べ！電動モビリティ試乗体験会を実施

6月の対象期間中、話題の電動モビリティを実際に体感できる試乗体験イベントを、名古屋市にある当社本社にて開催いたします。

本試乗体験会では、今回のキャンペーン対象である三輪電動バイク『EVデリバリー』を実際にお試しいただけるほか、話題の新商品である4輪特定小型原付『ブレイズ イーカーゴ』をはじめ、2輪電動バイクや電動ミニカーなど、全11車種の電動モビリティを一度に試乗可能です。

複数の車両を比較しながら体験できるため、用途やシーンに応じた最適な一台を見つける機会としてご活用いただけます。

開催日程：2026年6月20日（土）・21日（日）・27日（土）・28日（日）

会場：株式会社ブレイズ 本社（名古屋市）

備考：雨天決行

試乗体験会 詳細はこちら :https://portal.blaze-inc.co.jp/news/7912/■ お問い合わせ・その他導入相談

キャンペーン、その他導入相談についてなど、お気軽にお問い合わせください。

https://lp.blaze-inc.co.jp/evdelivery#contact

■商品紹介

EVデリバリーとは？

【EV DELIVERY（EVデリバリー）】

静かで環境に優しい【３輪タイプの屋根付き電動デリバリーバイク】です。

最大積載量90kg（ミニカー登録車両の場合）車体と荷台が分かれたセパレートスイング機構バック機能付き

≪特徴≫

・運転席と荷台が分かれるタイプのスイング機構と横揺れ防止のサスペンションでカーブもスムーズに曲がれ、ボックスに入れた荷物も安心して運搬。

・100Ｖの家庭用コンセントから充電ができるため、工事が不要。

・走行時に静かで環境に優しく、深夜や早朝の配達も安心。

・車検、車庫登録が不要のため、低ランニングコストを実現。

・原付登録モデル、ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択可能。

EVデリバリー公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/

■PRICE

ルーフレスタイプ ：車体価格 \545,000（税込 \599,500）

ルーフ装着タイプ ：車体価格 \588,000（税込 \646,800）

※諸費用は別途必要となります。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売