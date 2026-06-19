『SHINOBI 復讐の斬撃』Nintendo Switch(TM) 2 版が9月24日（木）に発売決定！国内ゲームメディアによる称賛コメント映像を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、『SHINOBI 復讐の斬撃』Nintendo Switch(TM) 2 版を、2026年9月24日（木）に発売いたします。現在、全国のゲーム取扱店にてパッケージ版の予約を受け付けております。あわせて、ニンテンドーeショップにてダウンロード版(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115233)の予約も開始しております。

また、Nintendo Switch 2 版の発売決定を記念して、国内のゲームメディアから寄せられた称賛コメントを収録した「アコレードトレーラー第2弾」を公開しました。熱い評価の声を、ぜひ映像でお楽しみください。

『SHINOBI 復讐の斬撃』Nintendo Switch(TM) 2 で発売決定！

アコレードトレーラー第２弾を公開！

https://youtu.be/38Sq4pFdAsw(https://youtu.be/38Sq4pFdAsw)

■デジタルデラックス版も予約受け付け中

本作のデジタルデラックス版(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000036142)もニンテンドーeショップにて予約受け付け中です。ゲーム内アイテムをセットにした「スターターパック」、セガタイトルのキャラクターがボスとして登場する「セガ ヴィランズステージ」、さらに「デジタルアートブック＋サウンドトラック」が付属します。

＜デジタルデラックス版 内容＞

・『SHINOBI 復讐の斬撃』ゲーム本編

・デジタルデラックスアップグレード

- スターターパック

（ジョー・ムサシ追加衣装「ゴーストスタイル」、追加護符「応急手当」、ゲーム内通貨）

- セガ ヴィランズステージ

- デジタルアートブック＋サウンドトラック

※「セガ ヴィランズステージ」は発売日よりダウンロードコンテンツ（DLC）として単体でもご購入いただけます。

■予約特典・早期購入購入特典情報

【予約特典／早期購入特典】（パッケージ版／デジタル版共通）

ダウンロード版の予約特典、パッケージ版の早期購入特典として、ゲーム内で使用できるDLCが付属します。

＜予約特典／早期購入特典内容＞

・ジョー・ムサシ追加衣装「アーケードスタイル」（ゲーム内アイテム）

・追加護符「祝福」（ゲーム内アイテム）

※パッケージ版の早期購入特典の有無につきましては、ご予約時に各販売店にてご確認ください。

※デジタル版の予約特典付与期限は、2026年9月24日（木）12:59までとなります。

【店舗別早期購入特典】

対象店舗にてパッケージ版をご購入いただくと、各店舗オリジナルの早期購入特典が付属します。

・セガストア オンライン(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026092421/)：オリジナルB3タペストリー（本作キービジュアル使用）

・Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5TZMJR1)：オリジナル壁紙

■『SHINOBI 復讐の斬撃』とは

本作は、セガと世界中で高評価を獲得し大ヒットを記録した『ベア・ナックル4』の開発スタジオLizardcubeが贈る、全く新しい忍者アクションゲームです。ロサンゼルスで開催された世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2025」では、「Best Action Game（ベスト・アクションゲーム）」にノミネートされるなどの高い評価を受けています。

復讐心に満ちた一人の忍の物語が、独特の手描きアートスタイルで繊細かつ鮮やかに描かれます。ギミック満載で遊びごたえのあるステージと、多彩な技を組み合わせてコンボをつなげるスピーディーで爽快なバトル。手触りの良さを徹底的に追求した、本格忍者アクションをお楽しみください。

■あらすじ

忍を極めし伝説の忍者「ジョー・ムサシ」は、焼き尽くされた村と石に変えられた仲間を目の当たりにし、復讐の旅に出る。比類なき巨悪に立ち向かい、仲間の仇を討つために……。

【製品概要】

商品名：SHINOBI 復讐の斬撃

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：2026年9月24日（木）発売予定

希望小売価格：

通常版 3,000円（税込3,300円）

デジタルデラックス版 4,000円（税込4,400円）

ジャンル：プラットフォームバトルアクション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://shinobi-art-of-vengeance.sega.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。