「肌グミ」×「FRUBI by果汁グミ」コラボキャンペーン実施　洗顔も間食も”グミ”で変わる！手軽にキレイを叶える新・美容習慣を提案　～2026年6月21日（日）スタート～

株式会社資生堂

資生堂ジャパンの美容グミ洗顔「肌グミ」は、株式会社 明治の美容発想グミ「FRUBI by果汁グミ」とのコラボレーションキャンペーンを2026年6月21日（日）より実施します。なでるだけで”ぷるちゅる”肌に導く美容液生まれのグミ洗顔で”洗顔習慣”を義務から楽しみに変える「肌グミ」と、美容サポート成分配合のグミで”間食習慣”を心身に寄り添う時間に変える「FRUBI by果汁グミ」がコラボすることにより、”グミ”を通じて毎日手軽にキレイを叶える新たな美容習慣を提案します。

《コラボレーションの背景》

洗顔や間食といった「日常の当たり前の行動」を、身近な”グミ”をフックに「手軽でワクワクする美容習慣」へと変えたい――。両商品の想いが重なり、業界の垣根を超えたコラボレーションが実現しました。

2026年3月にSNS上で先行実施したプレゼントキャンペーンでは、「”洗う＆食べる”のどちらも気になる」「グミで楽しくキレイになりたい」など想定以上の反響をいただきました。これを受け、2026年6月の「肌グミ」の再販売と「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」の新発売を機に、キャンペーンの本格展開へと発展しました。

「肌グミ」と「FRUBI by果汁グミ」は、なでるだけでキレイが叶う”洗顔”と美味しくキレイと向き合う”間食”を組み合わせた提案を通じて、美容をより楽しく、誰もが手軽に日常に取り入れられる新習慣へとアップデートします。また、本取り組みを起点に今後も継続的な協業を展開し、「グミ美容」という新たなトレンドの創出を目指します。

《キャンペーン概要》

■店頭キャンペーン

期間中、対象店舗で「肌グミ」を1品以上購入されたお客さまに、先着で「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」の現品1品を進呈

＜キャンペーン期間＞2026年6月21日（日）～なくなり次第終了

＜対象店舗＞下記URLよりご確認ください。

https://www.shiseido.co.jp/hadagumi/assets/pdf/shopList.pdf?rt_pr=trv14

※「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」の進呈はお一人さま1品限りとなります。

■SNSキャンペーン

明治グミ公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をハッシュタグ「#FRUBI」「#肌グミ」を付けて引用リポストした方の中から、抽選で10名さまに「肌グミ（ぴかぴか）」と「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」をセットで進呈

＜キャンペーン期間＞2026年6月19日（金）11:00～7月3日（金）23:59

＜URL＞明治グミ【公式】 https://x.com/kamulab_meiji

《「肌グミ」について》

「肌グミ」は、なでるだけで肌の汚れを取り除きながら、洗うたびに”ぷるちゅる”な素肌を叶える美容液生まれの洗顔料です。高い機能性と手軽さを兼ね備えた新感触のグミ洗顔で、日常の忙しさや疲労から洗顔を省略しがちな現代人に向けて、洗顔を心地よい習慣に変える新しい提案をしてきました。マツキヨココカラ＆カンパニー限定品として2025年9月に一部店舗で発売し、想定以上の好評を得たことから、2026年6月21日より取扱店舗を大幅に拡大し、再販売することを決定しました。

■WEB動画「美容液生まれ」篇 https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20260617/01/?rt_pr=trv14

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SSHD2KgDTtU ]

「S 肌グミ N」＜洗顔料＞

2026年6月21日 数量限定発売

【マツキヨココカラ＆カンパニー限定品】

60g 全3品 2,200円（税込2,420円）

※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

なでるだけでぷるちゅる素肌へ

洗うたびに、肌がキレイになるぷるぷる感触の美容グミ洗顔

○従来の固型洗顔料では実現できなかったレベルまで美容液を配合したベース基材の中に、洗浄＆角質除去成分を配合し、40日間熟成してグミ状に固めた独自技術※1「美容グミ製法」採用。

○泡立て不要。なでるだけで、うるおいを奪わずに皮脂汚れや古い角質を取り除き、洗うたび”ぷるちゅる”な素肌に導きます。

○グミのように変形し、摩擦レスで肌の凹凸にぴったり密着。顔のすみずみまで優しく洗い上げます。

○成分や気分で選べる3タイプ。特長成分として、「ぴかぴか」には「ビタC※2」、「そよそよ」には「CICA※3」、「ぷりぷり」には「ペプチドGL※4」を配合。

※1 資生堂ホネケーキ工業(株)の独自技術 ※2 アスコルビン酸グルコシド、グリセリン（保湿）

※3 ツボクサ葉／茎エキス、グリセリン（保湿） ※4 パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7、グリセリン（保湿）

■「肌グミ」特設サイト https://www.shiseido.co.jp/hadagumi/?rt_pr=trv14

《「FRUBI by果汁グミ」について》

「FRUBI by果汁グミ」は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドの新シリーズです。おいしさそのままに、美容サポート成分を配合し、噛み応えある満足食感が特徴でココロとカラダに寄り添う、美容発想の間食タイムを提案しています。2026年3月に発売した「ブルーベリー＆ザクロ」に加え、6月に新フレーバー「レモン＆キウイ」が登場しました。

「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」＜食品＞

2026年6月16日よりマツキヨココカラカンパニーにて販売開始、他コンビニエンスストア・駅売店にて販売中

※7月以降順次経路拡大予定

57g オープンプライス

ココロとカラダにご褒美容

1.コラーゲン、ビタミンC、カカオから抽出した明治独自のセラミド素材※5を配合

2.レモン＆キウイ果汁100（生果汁換算比）※6

3.着色料不使用で、素材の色をそのまま生かしたかわいいダブルハート型

※5グルコシルセラミド含有カカオ抽出物

※6生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、7.4倍濃縮の果汁（レモン、キウイ）を約7.9g配合しております。

■「FRUBI by果汁グミ」ブランドサイト https://www.meiji.co.jp/products/brand/frubi_gummi/