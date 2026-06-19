横浜バニラ、圧倒的な口溶けと上質なコクが際立つ《″口溶け″ 生バニラチーズケーキ》が、2026年6月24日より店頭販売開始！横浜高島屋店、大阪高島屋ポップアップストアにて数量限定展開！

横浜バニラ株式会社横浜バニラ《"口溶け" 生バニラチーズケーキ》

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、2026年6月3日(水)より高島屋オンラインストア(https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/?utm_source=hp&utm_medium=special&utm_campaign=summergift&utm_content=yokohama)にて受注を開始した限定生スイーツ《"口溶け" 生バニラチーズケーキ》を、2026年6月24日(水)より、常設の横浜高島屋店・及び同日より開催予定の大阪高島屋での期間限定ポップアップストアにて販売することを発表いたします。

本商品は、当社が初めて迎えるお中元シーズンに合わせてお披露目された、体温でとろけるように計算された圧倒的な口溶けが特徴の本格バスクチーズケーキです。

6月3日の受注開始直後から多くのお客様にご支持をいただき、この度ついに店頭でもお求めいただけるようになりました。

大切な方への贈り物にはもちろん、ご自身へのご褒美にも。

横浜バニラの考えるバスクチーズケーキの最適解を、ぜひこの機会にご賞味ください。

オンラインストアでのご注文はこちら！ :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002483853&sub_cd=001

■《"口溶け" 生バニラチーズケーキ》の商品概要

商品名称："口溶け" 生バニラチーズケーキ

販売価格：

(オンラインストア)4,968円(税込・送料込・冷凍便)

(店頭販売)3,402円(税込)

販売場所：高島屋オンラインストア(https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/summergift/?utm_source=hp&utm_medium=special&utm_campaign=summergift&utm_content=yokohama)、横浜高島屋店、大阪高島屋

販売期間：

(オンラインストア)販売中

(店頭販売)2026年6月24日(水)～



■大阪高島屋 期間限定ポップアップストアの販売概要

販売場所：大阪高島屋 地下1階 POP UP STATION[BF2]

販売期間：2026年6月24日(水)～30日(火)

販売方法：フリー販売

販売時間：10:00～20:00

販売商品：

「塩バニラフィナンシェ」

3個入りミニギフトボックス、6個入りギフトボックス、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ、しゃりじゅわ檸檬

「塩バニラクリーミーサブレ」

8個入りミニギフトボックス、16個入りギフトボックス

「"口溶け" 生バニラチーズケーキ」

販売価格：

「塩バニラフィナンシェ」

3個入り：1,100円(税込)

6個入り：2,160円(税込)

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ、3個入り：1,620円(税込)

しゃりじゅわ檸檬、4個入り：2,376円(税込)

「塩バニラクリーミーサブレ」

8個入り：1,550円(税込)

16個入り：2,970円(税込)

「"口溶け" 生バニラチーズケーキ」

1本：3,402円(店頭・税込・数量限定)

「"口溶け" 生バニラチーズケーキ」についてのご案内

※数量限定でのお取り扱いとなります。

※店頭ではお一人様3点限りの販売とさせていただきます。

※商品が冷凍された状態でのお渡しとなります。お持ち歩きは1.5時間までが目安となります。

横浜高島屋の公式HPはこちら！ :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/大阪高島屋の公式HPはこちら！ :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※横浜バニラの会員ポイントは付与対象外です。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■横浜バニラ《"口溶け" 生バニラチーズケーキ》の商品詳細

横浜バニラ《"口溶け" 生バニラチーズケーキ》

・横浜バニラ《"口溶け" 生バニラチーズケーキ》、4,968円(お中元・税込・送料込)/3,402円(店頭・税込)

「体温でとろけるように計算された、バスクチーズケーキ」。

高温短時間で一気に焼き上げることで、体温でとろけるように計算された、圧倒的な口溶けのバスクチーズケーキをお楽しみください。

【本商品の特徴】

■体温でとろけるように計算された、バスクチーズケーキ

小麦粉を一切使用しないことで生まれた、極限までやわらかく、なめらかな生地をベースに、厳密な温度管理のもと、何度も試作を重ね、高温短時間で一気に焼き上げることで、体温でとろけるように計算された、圧倒的な口溶けのバスクチーズケーキが実現しました。

■バニラを極限まで際立たせる、ノルマンディー産のクリームチーズ

横浜バニラのアイデンティティである、圧倒的なバニラ感を極限まで際立たせるチーズを追求してきました。そこで私たちが出会ったのがノルマンディー産のクリームチーズ。 上質なコクを持ちながらも、なによりもバニラを主役にできる、このチーズとのマリアージュ。これが横浜バニラの考えるバスクチーズケーキの最適解です。

■半解凍でも美味しい！食べ方の2面性

完全解凍で圧倒的なバニラと濃厚なノルマンディー産のクリームチーズのコクを楽しんでいただくだけにとどまらず、暑い日には半解凍していただくと、まるでアイスケーキのような冷たくさっぱりとした口当たりです。 横浜バニラらしい味の2面性をお楽しみください。

■《特製バニ丸ステッカー 雨あがりver.》のプレゼント概要

期間中、横浜高島屋店、大阪高島屋ポップアップストアにて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを２箱ご購入いただくごとに、《特製バニ丸ステッカー 雨あがりver.》を1枚プレゼントいたします。

《特製バニ丸ステッカー 雨あがりver.》

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yokohamavanilla

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com