鷹祭 SUMMER BOOST 2026 in 東京ドーム ゲスト発表！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、6月30日（火）に東京ドームで開催する「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」において、NovelbrightとEXILE MAKIDAIさんの出演が決定したことをお知らせいたします。

当日は、試合前セレモニーの出演アーティストとしてNovelbrightが、試合を通して球場を音楽で盛り上げるDJとしてEXILE MAKIDAIさんが登場し、鷹祭 SUMMER BOOSTとして初めてとなる東京ドーム開催を彩ります。また、この東京ドーム開催を皮切りに今年の鷹祭 SUMMER BOOSTがスタートし、続くみずほPayPayドーム福岡での開催に向けて弾みをつける特別な1日となります。

この日だけの特別な演出や豪華ゲストによるパフォーマンスなど、「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」がお届けする野球イベントの枠を超えた夏のエンターテインメントをぜひ球場でお楽しみください。

■「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」東京ドーム開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/548_1_4014893fef40c7e31887ebb046e16dc4.jpg?v=202606191251 ]

■出演アーティスト

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/548_2_d97f1727a210be124c35c0023683793e.jpg?v=202606191251 ]

■出演DJ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/548_3_142f9d6d432f707bc0767fd4be38f417.jpg?v=202606191251 ]

■鷹祭 SUMMER BOOST 2026 特設サイト

そのほかのイベント情報や当日のグッズ・グルメ情報など、特設サイトをご覧ください。

https://www.softbankhawks.co.jp/ex/takasai_summerboost/

以上