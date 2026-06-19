@cosme、RNAに基づく肌タイプを推定する「お肌のケアどき診断」の結果から、自分に合う商品を見つけられる新機能をローンチ

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗 以下、アイスタイル）は、このたび「お肌のケアどき診断」をアップデートし、2026年5月末より順次提供を開始いたしました。 「お肌のケアどき診断」は、スマートフォンで素顔を撮影するだけで、皮脂中に含まれるRNA（皮脂RNA）の発現情報から肌タイプを即時に推定する「肌遺伝子モード*1判定」技術を搭載した機能です。当社も加わる「RNA共創コンソーシアム」の参画企業、花王株式会社（代表取締役 社長執行役員：長谷部 佳宏）およびパーフェクト株式会社（代表取締役社長：磯崎 順信）の技術を活用しています。今回のアップデートでは、「肌遺伝子モードC1（つるつる期）」「肌遺伝子モードC2（ぴかぴか期）」それぞれの肌遺伝子モードの生活者が、商品をどのように評価しているかを表示すると共に、診断結果画面から、自分の肌遺伝子モードにおすすめの商品が確認できるようになりました。

2025年5月にリリースした「お肌のケアどき診断」は、約1年で、想定を上回る累計約17万人にご利用いただいています。

デジタルメディアやSNSの普及により、美容や健康に関するサービスや情報は市場にあふれています。選択肢が多いほど「何が自分に合うのか」がわかりにくくなり、自分に合った商品を選ぶための新たな基準を求める生活者のニーズが、改めて浮き彫りになっています。 今回のアップデートでは、肌遺伝子モードをもとに、自分と同じ肌遺伝子モードの生活者がどう評価しているかを見ながら、商品を選べるようになりました。同じ肌遺伝子モードの人の評価という目安によって、「自分に合わないかも」という不安が小さくなり、安心して、新しい化粧品との出会いを楽しめます。



アイスタイルは引き続き、花王をはじめとするRNA共創コンソーシアム参画企業と共に、肌遺伝子モードなどを使って、生活者が自分に合う商品を選択できる新たな仕組みの構築や次世代サービス開発を推進してまいります。



*1 肌遺伝子モード

スマートフォンで素顔の写真を撮影し、皮脂中に含まれるRNA（皮脂RNA）発現情報に基づく肌タイプを推定したもの。「肌遺伝子モードC1（つるつる期）」または「肌遺伝子モードC2（ぴかぴか期）」のいずれかに分類される



■「お肌のケアどき診断」ローンチ時のニュースリリース

https://www.istyle.co.jp/news/press/2025/05/0521.html

■新機能にについて

１. 商品ページで「使いどき」がわかる

商品詳細画面に「この商品の使いどきガイド」を追加しました。

すでに「お肌のケアどき診断」を利用したユーザーには、その商品が自分の肌遺伝子モード（つるつる期／ぴかぴか期）にとっての使いどきかどうかが表示されます。未診断の方や前回の診断から一定期間が経過している方は「ケアどき診断」の案内が表示されます。

２. 「使いどき」の理由がわかる

ガイドを開くと、その商品が自分と同じ肌遺伝子モードのユーザーから高評価されている場合は「GOOD」と表示されます。その商品が自分とは逆の肌遺伝子モードのユーザーから高評価されている場合は、自分の肌の状態とその商品の使いどきのアドバイスが表示されます。

３. 診断結果から商品に出会える

診断結果の画面に「今のあなたの使いどき商品」「あなたが気になりそうな商品」をピックアップして表示します。

自分と同じ肌タイプ（肌遺伝子モード）のユーザーから高評価されている商品や、「商品の使いどきガイド」がある商品群のなかから、アプリでの商品閲覧履歴をもとに、ユーザーが気になりそうな商品をピックアップ提案。自分に合う商品との出会いのきっかけになります。

■「RNA共創コンソーシアム」について

アイスタイルと花王は、2024年3月11日、ビューティ＆ヘルス産業のサステナブルな発展のため、

「皮脂RNAモニタリング」技術を核としたビジネス共創をめざす「RNA共創コンソーシアム」を共同設立しました。

・正式名称：「RNA共創コンソーシアム」（RNA Co-creation Consortium）

・公式サイト：https://www.rna-co-creation.jp

【株式会社アイスタイル 会社概要】 https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合サイト「@cosme（アットコスメ）」の企画・運営、関連広告サービス・マーケティング・リサーチサービスの提供

【お問合せ】

株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室

■Email: istyle-press@istyle.co.jp