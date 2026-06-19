約200種のグッズアイディアを展示！「第3回インバウンド向けグッズEXPO 夏」に出展

アイグッズ株式会社

オリジナルグッズを企画製造するアイグッズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）、東京ビッグサイト東展示棟にて開催する「第3回インバウンド向けグッズEXPO 夏」（主催：RX Japan株式会社）に出展します。

「第3回インバウンド向けグッズEXPO 夏」は、訪日外国人向けのお土産・和雑貨・伝統工芸品・日本食品が一堂に集結するインバウンド向けグッズ専門の展示会です。当社は今回、オリジナル推し活グッズアイディア100種の展示と、小ロット多品種で気軽に小物やキーホルダーを製作できる新ブランド「カタチル」を初お披露目をします。

◼︎ 【推し活グッズ担当者様へ】マンネリを打破する100の「新定番アイテム」を一挙展示

2つの自社キャラクターをベースに、計100通りのグッズ展開例を展示します。イベントごとに異なるコンセプトで展開されることが多いキャラクター業界のニーズに合わせ、「和風」や「ダイナー風」といった世界観別のアイテムアイディアも豊富に展開予定。注目は、以下の4つのアイテム群です。

＜注目の新定番推し活アイテム＞

1.アクリルアイテム

スマホスタンドにもなるアクリルキーホルダーや、最近流行りのアクリルお守りなどを展示。定番のアクリル素材も見せ方やグッズの掛け合わせ次第で、目新しさを取り入れられます。

2.立体アイテム

本体と着ぐるみを取り外せる着せ替えPVCフィギュアや、もこもことした質感が可愛いさがら刺繍のフェイスミニポーチなど、立体的で存在感のあるアイテムをご用意。ぬい撮りなどのSNS映えアイテムとして活躍します。

3.推し活カードアイテム

ホログラム素材の輝くクリアしおりや、オリジナルコンセプトに合わせてデザインを書き起こしたチケット風カードなどを展示。素材やデザインにこだわった、様々なカードに注目です。

4.ビッグプリントアイテム

ライブやイベント会場でインパクトを放つフルカラーのはっぴや、推しを大きくアピールできる大判のバスタオルなどを展示。当社の強みであるフルカラー印刷により、大型アイテムであっても細部まで色鮮やかで綺麗に出力可能です。キャラクター業界で重視される印刷の美しさを、ぜひ実物でご覧ください。

◼︎【手軽にグッズ製作したい担当者様へ】 小ロット×多品種の小物・キーホルダー製作なら「カタチル」

展示予定の推し活「新定番アイテム」

さらに、当社の新ブランド「カタチル」をお披露目。気軽にオリジナルの小物キーホルダーを製作できる法人向けブランドです。自社で小物・キーホルダーのパーツを豊富に保有しているため、セミオーダーからフルオーダーまで、貴社IPを活かしたアイテムを柔軟に製作できます。

＜カタチルで叶う、3つのものづくり＞

1.パーソナライズサービス

日付やイニシャル、誕生石などの当社が保有するチャームと、オリジナルで製作できるパーツを組み合わせて、カスタマイズキーホルダーをつくれるサービスです。さらに、推し活需要に刺さるカスタムポーチも展開しており、組み合わせは7,000万通り以上にも及びます。

2.オリジナルカプセルトイサービス

カプセル自販機のレンタル～オリジナルトイグッズ製作までをすべて対応するサービス。自販機に挿入するPOP製作や、カプセル封入といった運用業務も対応します。余っている場所を有効活用し、イベントなどで話題性を持たせることが可能です。

3.ブラインドボックスサービス

製作したグッズをブラインド梱包するサービスです。ブラインドの仕様は、アルミ袋タイプ・ボックスタイプ・カプセルタイプの3種から選択可能できます。「開けるまでわからない」というワクワク感を演出でき、SNSでの話題性を生み出します。

◼︎ 当日は専門チームが常駐！推し活グッズ製作のアイディアをその場でご提案

アイテムのご提案から販売方法のご相談までトータルサポート

当社は創業以来、3,000社以上のオリジナルグッズ製作を手掛けてきました。企画からデザイン、製造まで一気通貫で行うワンストップ体制が特徴的で、コストを抑え、短納期でスピーディーな対応を実現します。さらにアニメ・VTuber業界に精通した専門チームも組成しており、キャラクターの世界観とファン心理を踏まえた提案が可能です。企業様が抱える「こだわりを追求したい」「まずは手軽に作りたい」というあらゆるフェーズの想いを形にします。

さらに当日は、キャラクター業界とカタチルの専門チームがそれぞれ常駐。ご来場いただいた方のお悩みに、その場で対応します。他にも、お越しいただいた方全員へ推し活グッズアイディアを100種掲載したチラシを配布予定です。

「目新しいグッズを企画したい」「小ロットで多品種を展開したい」といったお悩みをお持ちのご担当者様は、ぜひ当社ブースまでお立ち寄りください。

当日プレゼント！推し活グッズを100種掲載したアイディアチラシ

当社は今後も、一気通貫の生産体制と業界の専門ノウハウを活かしたご提案を通じて、キャラクター分野のオリジナルグッズ制作を支えるパートナーであり続けます。

＜取材のご案内＞

当日の取材をご希望の方は、2026年6月25日（火）までに以下ご記載の上、「r.mizutani@i-goods.co.jp」までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

・御社名

・御担当媒体

・御芳名、人数

・TEL

・メールアドレス

・撮影有無

連絡先：アイグッズ株式会社 広報担当 水谷（連絡先：r.mizutani@i-goods.co.jp）

【出展概要】

展示会名：第3回インバウンド向けグッズEXPO 夏

主催： RX Japan株式会社

開催日時：2026年6月24日（水）～6月26日（金）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3丁目11－1）

当社ブース番号：東8ホール L42-16

当日展示内容：推し活グッズ / インバウンド向けお土産品の展示

展示会ウェブサイト：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/ib.html

【会社概要】

・社名：アイグッズ株式会社

・代表者：代表取締役 三木 章平

・設立：2016年1月20日

・資本金：3,000万円

・HP：https://www.i-goods.co.jp/

・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目２３－２３ 恵比寿スクエア1F 6F

・TEL：03-6450-4915

・事業内容：フルオーダーメイドのオリジナルグッズ、ノベルティのデザイン・製造・販売及び輸出入

【アイグッズとは】

フルオーダーオリジナルグッズの企画生産がコア事業。百貨店外商・アパレル・化粧品・コンサート業界の販売用雑貨、ノベルティや製品用資材を製造しています。さらには、高まるSDGs需要に対し、企業のサステナブルな取り組みを後押ししたいと考え、サステナブルなOEM・オリジナルグッズ制作事業、SDGsに関する情報発信を実施。主にホテル・旅館に向けたノベルティやアメニティをエコかつオリジナルで制作できるサービスや、企業の廃棄物を回収し、価値あるグッズへアップサイクルする『SUS CYCLE』サービスの提供を行っています。他にも、年々深刻化している人手不足の社会課題に対して、清掃・配膳などのサービスロボットを取り扱うブランド「ROBOTI（ロボティ）」を展開。このように、社会の要請を敏感に察知し、スピーディーに事業展開を行うことで斜陽化著しいものづくり業界にありながら、安定成長を実現しています。『アジア太平洋地域の急成長企業ランキング』では対象企業100万社中、2022年には総合39位、国内製造業では日本1位に、2023年には3年連続ランクインするなど、国内外で高い評価を受けています。