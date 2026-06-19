FLAFFYから、愛犬の水分補給をサポートする犬用経口補水タブレット「osampo-1」が新登場。

株式会社FLAFFY

"ペットとヒトの関係をフラットに"をコンセプトに、総フォロワー25万人の国内最大級ペットメディア事業や、数万人が来場する国内最大級のペットフェスなどを手掛ける株式会社FLAFFY（本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙、以下「当社」）は、愛犬の水分補給をサポートする犬用経口補水タブレット「osampo-1（おさんぽワン）」を、2026年6月19日(金)から発売しました。

発売背景

FLAFFYは、国内最大級のペットイベントやメディアを運営する中で、多くの飼い主さまから「お散歩中に愛犬がなかなか水を飲まない」「暑い季節の水分補給が心配」といった声をいただいてきました。

特に近年は気温上昇の影響もあり、愛犬の健康維持において日常的な水分補給の重要性が高まっています。

そこで当社は、経口補水タブレットで溶かすだけで手軽に水分とミネラルが補給できることに着目し、ヤギミルク風味でおいしく続けられる犬用経口補水タブレット「osampo-1」を開発いたしました。お散歩やお出かけ、旅行、ドッグイベントなど、さまざまなシーンで愛犬の水分補給習慣をサポートします。

500個完売！「ジャパンわんこフェスタ2026」で先行販売

公式発売に先駆けて、2026年6月12日(金)～14日(日)に開催された「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」において、「osampo-1」の先行販売を実施いたしました。

イベント期間中は、多くの来場者に商品を手に取っていただき、3日間で用意していた500個が完売。想定を上回る反響をいただきました。

会場では、

・「SNSで見て気になっていました」

・「お散歩中に水をあまり飲まないので試してみたい」

・「外出先でも手軽に水分補給できるのが嬉しい」

・「暑い季節にぴったりの商品だと思う」

など、愛犬家の皆さまからさまざまな声が寄せられました。

また、実際に試食した愛犬が喜んで口にする様子も多く見られ、商品への期待の高さがうかがえました。

ご来場いただいた皆さま、ならびに「osampo-1」をお手に取ってくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

「osampo-1」商品詳細

「osampo-1」は、愛犬の水分補給をサポートするために開発された犬用経口補水タブレットです。

持ち運びしやすいタブレットタイプのため、お散歩バッグやお出かけ先でも水に溶かして手軽に与えることができます。また、嗜好性に配慮してヤギミルクを配合し、水を飲むきっかけづくりをサポートします。

特長１.：電解質配合で水分を素早く吸収！

電解質配合の水は、水道水と比べて浸透圧がわんちゃんの体液に近く、すばやい水分補給をサポートします。お散歩や運動後、お出かけ時など、水分補給が気になるシーンで手軽に与えることができます。

特長２.：ヤギミルク入りでおいしく続けやすい

ヤギミルク粉末入りで嗜好性が高く、牛乳に比べて乳糖が少ないのが特徴です。さらにオリゴ糖もプラスし、毎日続けやすい配合に仕上げました。

特長３.：外出に便利なタブレットタイプ

タブレットタイプで持ち運びがしやすく、外出先でも水に入れるだけで、簡単に経口補水液を作ることができます。お散歩や旅行、ドッグイベントなど外出先でも手軽に使用できます。

特長４.：こだわりの無添加(※1)設計

わんちゃんの体にやさしい、着色料・香料不使用のシンプルな成分で、毎日の習慣としてお使いいただけます。

余計なものは加えず、素材そのものを活かした製法にこだわりました。タブレットタイプですので、保存料も不使用です。

獣医師チェック済

神奈川県内動物病院勤務 本多美聡先生にも、コメントをいただいております。

「犬は、体の大部分が水分で占められており、毎日の水分補給は健康維持に欠かせません。特に、お散歩後や暑い時期は、水分だけでなく電解質のバランスにも配慮することが大切です。

『osampo-1』は、今までになかったタブレットタイプで、水分と電解質を手軽に補いやすい設計になっており、日常の水分補給サポートとして取り入れやすい製品だと感じました。毎日の健康管理の一つとして、ご活用いただけます。」

こんなシーンにおすすめ

・毎日のお散歩時の水分補給に

・暑い季節のお出かけに

・ドッグランやアウトドアレジャーに

・車移動や旅行時に

・シニア犬の水分補給サポートに

お客様の声

osampo-1をご愛用いただいている飼い主様からも、嬉しいお声が届いています。

■ドッグランや旅行のお供に最高です！(レオちゃん)

毎週末ドッグランに行くのですが、ペット用の液体スポーツドリンクを何本も持ち歩くのは重くて大変でした。osampo-1なら軽いタブレットを数粒ポーチに入れておくだけ！現地でお水に溶かすだけでいつでも新鮮な経口補水液が作れるので、荷物も減って大助かりです。大好きな味みたいで、激しく遊んだあとの合間にしっかり水分補給してくれます。

■お腹が弱いうちの子にも！(ナルちゃん)

うちの子は元々お腹が緩くなりやすく、少し体調を崩した時の水分補給に悩んでいました。osampo-1は体液に近い浸透圧で体にスッと吸収されるだけでなく、オリゴ糖も入っているのが嬉しいポイント。食欲がない時でも、これなら美味しそうに飲んでくれました。いざという時のために、救急箱の横に必ずストックしておきたいアイテムです。

■シニア犬の水分補給にピッタリ！(グリちゃん)

15歳になり、最近めっきりお水を飲む量が減ってしまい心配でした。シリンジで無理やり飲ませるのもストレスが心配で困っていた時、こちらを見つけました。ヤギミルクのおかげで美味しいのか、osampo-1を溶かしたお水を作ると、自分からお皿に近づいてぺろぺろと飲んでくれます！水分をたくさん摂ってくれて、本当に助かっています。これからもリピートしたいです。

定期便限定！特別キャンペーン

新発売を記念し、定期便をご購入の方向けに「25％OFFの特別キャンペーン」を実施いたします。

【内容】

■1袋10個入り×1ヶ月分2袋セット

通常価格「合計2,640円(税込)+送料330円(税込)」のところを、

定期便限定価格、25%OFFの「合計1,980円(税込)+送料無料」でお届けします。

※初回注文から毎月お届け

※配送サイクルの変更・休止はいつでも可能

商品概要

商品名：osampo-1（おさんぽワン）

名称：犬用経口補水タブレット

内容量：1袋10粒入り

通常価格：1,320円(税込)

発売日：2026年6月19日(金)～

販売場所：osampo-1公式オンラインストア

購入ページ：https://flaffy.me/pages/osampo-1

Instagram：https://www.instagram.com/osampo1/

【osampo-1（おさんぽワン）について】

「osampo-1」は、「愛犬の水分補給を徹底サポート」をコンセプトに開発された犬用経口補水タブレットです。

お散歩やお出かけ、運動後など、さまざまなシーンで、水に溶かすだけで手軽に与えられるタブレットタイプを採用。ヤギミルク配合による高い嗜好性と、持ち運びやすさ、無添加(※1)設計にこだわり、愛犬の毎日の健康管理をサポートします。

※1：香料・着色料不使用のこと

FLAFFYについて

FLAFFYは、“ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい”という想いのもとに生まれた、ペットライフのプラットフォーム企業です。数万人が来場する国内最大規模の野外ペットフェスの開催や、月間1,300万人が訪れる国内最大級のペットメディアの運営、年間100社を超えるペット関連企業様やペットオーナーを対象とした、商品開発や企画立案、戦略設計、SNS運用代行、プロモーションなどの総合支援を行うプロデュース事業などを展開しています。

【FLAFFY会社概要】

代表： 廣田 智沙

本社： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

＜事業内容＞

(1)メディア事業｜「FLAFFY.me(https://www.instagram.com/flaffy.me/)」（総フォロワー数、約25万人のSNSメディア）

(2) イベント事業｜「ジャパンわんこフェスタ」などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス「SNAFFY」や「FLAFFY TAYLOR」/「Maison flaffy」などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA

お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me