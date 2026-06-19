山梨県「～障害のある方との共生社会を目指して～」ロゴマーク全国公募開始

山梨県

山梨県（知事 長崎 幸太郎）は、障害のある方との共生社会の実現を目指す新たな取り組み「やまふくプラス」の象徴となるロゴマークの公募を、令和8年6月22日（月）より開始します。

本プロジェクトは、障害のある方を「支援される存在」だけでなく「共に社会をつくるパートナー」へと捉え直し、福祉の新たな価値を社会に広げるものです。

今回の公募は、その理念を広く発信するとともに、デザインを通じて誰もが関わり、共感し、つながる--そんな新しい福祉のかたちを社会に提案します。

「やまふくプラス」とは

「やまふくプラス」は、これまでの福祉施策を再編・統合し、「山梨の福祉に新たな価値を加える」ことを目指した取り組みです。

そのコンセプトは、次の3つの要素で構成されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/489_1_6241ef26f48bc833461177ce758d5e7a.jpg?v=202606191251 ]

これらを通じて、福祉施設や企業、自治体が連携し、障害のある方の社会参加や活躍の場を広げていくことを目指します。

募集概要

募集するロゴマークは、「やまふくプラス」の理念や方向性を的確に表現し、親しみやすいデザインとすることで、県全体の取り組みの認知向上を図るものです。

募集内容

「やまふくプラス」ロゴマーク

募集期間

令和8年6月22日（月）～7月21日（火）17時まで

応募資格

日本国内在住者（未成年者は保護者の同意が必要）

応募方法

専用フォームより応募

https://form.run/@yamafuku-plus.

募集要項

https://prtimes.jp/a/?f=d78927-489-68423f36b94ba5d8c2c7564077816ab3.pdf

賞・結果発表

最優秀賞（1点）

・副賞：5万円（高校生以下は図書カード）

優秀賞（2点）

・副賞：1万円（高校生以下は図書カード）

結果は受賞者へ直接通知されるほか、県ホームページ等で発表します（令和8年9月中旬頃）。

ロゴマークに込める期待

今回のロゴマークは、「やまふくプラス」に関する様々な事業に統一感と親しみやすさをもたらす象徴し、事業の認知度の向上を図るために活用されます。

県では、ポータルサイトの構築やストーリー発信、商品開発支援、農福連携イベントなど、多様な取り組みを通じて、障害のある方の魅力や可能性を社会に広げています。

ロゴマークの公募を通じて、より多くの県民や関係者が本取組に関わるきっかけを創出し、共生社会の実現に向けた機運を高めていきます。