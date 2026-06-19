東日本に初オープン！　ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめ！　体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX」が“MARK IS みなとみらい”にこの夏、登場！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、横浜市西区にある商業施設MARK IS みなとみらいに、この夏、体感型のアミューズメント施設「CAPCOMIX みなとみらい店」をオープンすることを発表いたしました。

こちらの「CAPCOMIX」は、2026年3月に大阪市阿倍野区にオープンした「CAPCOMIX あべのHoop店」に続く、東日本初出店店舗となります。

「CAPCOMIX みなとみらい店」でも、お子様はもちろん大人の方も楽しめる大型フィジカルアクティビティ「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS（クレイジーバネット ウィズ カプコン オールスターズ）」をはじめ、オリジナルVRを体験できる「VR-X」、最新情報を“見て・触れて・遊べる”体感型施設「DIVE! CAPCOM」、クレーンゲームをはじめ、プリントシール機を取り揃えたアミューズメント施設など、“ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめる”最新の体験型アミューズメント施設です。

さらに、本施設では、神奈川県に初進出となる「カプコンストア みなとみらい店」もオープンいたします。

「CAPCOMIX みなとみらい店」及び、「カプコンストア みなとみらい店」の情報は随時公開予定となります。

新たな驚きが詰まった本施設にぜひご期待ください。

■店舗概要■

・店舗名称 ：CAPCOMIX（カプコミクス） みなとみらい店

CAPCOM STORE MINATOMIRAI（カプコンストア ミナトミライ）

・住所 ：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号 4階

・オープン日：2026年夏 予定

■施設案内１.：「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」（クレイジーバネット ウィズ カプコンオールスターズ）

カプコンの人気キャラクターをテーマにした「ストリートファイター 昇龍拳ジャンプ」や「モンスターハンター アーチェリー」など、多彩な遊具を取り揃えた大型デジタルアクティビティゾーン。

お子さまはもちろん、大人の方まで幅広い年代の皆さまにお楽しみいただけます。

なお、未就学児のお子様を対象としたアクティビティ「Kids BANeT（キッズバネット）」も隣接いたします。

各遊具の詳細は後日公開予定ですので、続報を楽しみにお待ちください。

■施設案内２.：「VR-X」

「VR-X」は、カプコンが運営するアミューズメント施設で展開するVR施設です。

本施設での「VR-X」では、『鬼武者VR SHADOW TEAM』、『BIOHAZARD VALIANT RAID（バイオハザード バリアントレイド）』、『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』の3種類の最新VRをお楽しみいただけます。

【VR内容】（タイトル／プレイ人数）

・『鬼武者VR SHADOW TEAM』 １～4名

・『BIOHAZARD VALIANT RAID』 １～4名

・『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』 1名

「VR-X」公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/vr-x/

■施設案内３.：「DIVE! CAPCOM」

カプコンの最新情報を、見て、触れて、遊ぶことができる体感型施設です。

ブース内では、カプコン最新タイトルをプレイできる試遊台や、あの人気キャラクターの等身大フィギュアも常設しております。

ここでしか味わえない没入感を、ぜひご体験ください。

■施設案内４.：アミューズメント施設

大人気のキャラクターのプライズ景品が入ったクレーンゲームをはじめ、プリントシール機、ビデオゲーム機など、オールジャンルの最新機種と取り揃えた大型アミューズメントゾーン。

■施設案内５.：「CAPCOM STORE MINATOMIRAI（カプコンストア ミナトミライ）」

「モンスターハンター」をはじめ、「バイオハザード」・「ストリートファイター」といったカプコンの人気キャラクターのグッズを取り揃えたカプコンのアンテナショップです。

「CAPCOM STORE」は、現在8店舗（日本国内：6店舗、海外：2店舗）あり、こちらのみなとみらい店で9店舗目となります。ここでしか買えない限定グッズも続々登場予定なので、何度ご来店いただいても新たな出会いがあります。

▼カプコンストア公式サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/

(C)CAPCOM

【一般の方のお問い合わせ先】

MARK IS みなとみらい TEL:045‐224‐0650 (10:00～20:00)