＜PAO TOKO＞ピーナッツ夏秋柄の陶器「ビーグル・スカウト」＆「サッカー」を6月１日から販売中。保冷バッグとあわせて夏秋のスイーツ提案に

株式会社 東光

株式会社 東光（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高久 仁男）が展開する、和菓子店・洋菓子店さま向け限定のキャラクター「ピーナッツ」シリーズに、新商品が加わります。



2柄1セットの『2026夏秋スイーツ用陶器』は、2026年6月１日より販売中。「ビーグル・スカウト」と「サッカー」の夏秋柄を揃え、カップデザートや焼き菓子など、幅広いスイーツ提案に対応します。

また、S・Mの2サイズで展開するスイーツ用保冷バッグは、Mサイズを5月初旬に新柄「ピクニック」へ刷新。Sサイズ「ウッドストックイエロー」とあわせ、夏秋シーズンの持ち帰り提案やギフト提案を彩るラインアップです。

夏秋のスイーツに映える、明るいカラーの『ピーナッツ 陶器』シリーズ新柄

『ピーナッツ 陶器』シリーズに、夏秋シーズン向けの新柄「ビーグル・スカウト」「サッカー」が登場。2柄1セットで、2026年6月１日より販売中です。

「ビーグル・スカウト」は水色を基調にした爽やかなカラー、「サッカー」はオレンジをベースにした元気な印象のデザイン。カラフルながら同じトーンでまとまっているため、並べて展開しても統一感のある売場づくりを演出します。

プリンやチョコムースなどの定番スイーツから、夏フルーツを使用したパフェ、焼き菓子ギフトまで幅広く対応。容量約150ccのストレートなマグカップ型は、安定感のある形状で持ち運びしやすく、テイクアウト向けのスイーツ提案にもおすすめです。

また、シーズンごとに展開されるピーナッツ陶器シリーズは、季節感のある売場づくりにも活躍します。

※ピーナッツの絵柄をあしらった業務用スイーツ向け陶器は、洋菓子・和菓子直販店さま向けのBtoB限定商品です。生菓子や焼き菓子など、菓子を入れての販売用途に限ります。

【陶器 ピーナッツ ビーグル・スカウト＆サッカー】

商品詳細

ビーグル・スカウト 左ビーグル・スカウト 右サッカー 左サッカー 右[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168662/table/16_1_43aa5d7758a86a5559174487bf04ea67.jpg?v=202606191251 ]

※陶器カップは耐熱性がありますが、直火では使用できません。長時間の浸け置きは避けてください。※ご使用いただけるのは、生菓子や焼き菓子などの菓子を入れての販売に限ります。空のカップと菓子をセットにした販売はご遠慮ください。※季節商品につき、デザインや仕様は変更となる場合があります。※在庫状況についてはお問い合わせください。

暑い季節の持ち帰りに活躍する『ピーナッツ 保冷バッグ』

落ち着いた色合いで、夏秋柄の陶器シリーズとも組み合わせやすい『ピーナッツ 保冷バッグ』。暑い季節のスイーツ持ち帰り用途として活用できる、S・Mの2サイズ展開です。

【保冷バッグ ピーナッツ ピクニック M】

（表）（裏）

2026年5月初旬に新柄へ刷新したMサイズ。おなじみのキャラクターたちをあしらった、ピクニックをテーマにしたデザインです。ナチュラルカラーにダークブラウンの縁取りを組み合わせ、落ち着いた印象に仕上げました。

6号サイズのケーキ箱にも対応し、ホールケーキや焼き菓子ギフトなど、持ち帰り用バッグとして幅広くご使用いただけます。

【保冷バッグ ピーナッツ ウッドストックイエロー S】

（表）（裏）

ウッドストックとスヌーピーをあしらったコミック柄のデザイン。黄みがかったベージュカラーで、やわらかく明るい印象に仕上げました。

少量のスイーツにも使いやすいSサイズは、焼き菓子やカップスイーツなどの小型ギフトにもおすすめ。普段使いしやすいサイズ感で、気軽に持ち運びいただけます。

商品詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168662/table/16_2_ad88eed141ea74af3238478fd2030f69.jpg?v=202606191251 ]

※保冷バッグは、単体での販売、およびお菓子購入者への販売、保冷バッグ付き生ケーキ・焼き菓子ギフト商品としての販売に限ります。※無償での配布、景品としての提供、商品の販売を目的とした詰め合わせ商品の販売はご遠慮ください。※在庫状況についてはお問い合わせください。

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

ピーナッツ・キャラクター商品 お客様のご利用に関するご案内

＜ピーナッツ・キャラクター商品 注意事項（抜粋）＞

ピーナッツのキャラクター商品には、使用方法にいくつか決まりがございます。（一部抜粋）

●陶器は、生菓子や焼き菓子などの菓子を入れての販売に限ります。飲料などを入れての販売にはご利用いただけません。

●陶器を空のまま菓子とセットにして販売することはできません。

●陶器を単体で販売することはできず、必ずお菓子を入れてご利用いただく必要があります。

●保冷バッグを含む商品の詳しい取り扱い方法につきましては、ご注文の際に担当者よりご説明いたします。

ピーナッツの商品を弊社からご購入いただくお客様へのご案内

＜キャラクター商品の販売について＞

●この商品は洋菓子・和菓子直販店様限定商品（一般のお客様・雑貨専業・転売目的の方への販売不可）になります。他業態を持つ企業様はご相談ください。

●ご購入に関しては、最寄りの営業所担当者とご相談いただきながら進めさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

●商品はケース単位でのご注文となります。単品でのご提供は承っておりません。

●この商品は季節商品です。在庫状況につきましてはお問い合わせください。

●一般のお客様は、全国の洋菓子店・ケーキ店などでスイーツ商品としてお楽しみいただけます。東光からの販売は行っておりません。

■ 株式会社 東光（トウコウ）

販売・契約 お問い合わせフォーム :https://package.co.jp/contact.html最寄りの営業所より、担当者から折り返しご連絡を差し上げます。報道関係の方は同フォームから企画課あてにご連絡ください。

株式会社東光は1961年に創業した菓子業界向けパッケージメーカーです。

和洋菓子を中心に、紙容器・プラスチックカップ・成型シートなど、ご契約店・企業様向けのBtoB取引を主体に展開しています。

営業担当が直接お打ち合わせを行い、ご要望や商品の特徴に合わせたオリジナルパッケージを企画・製造・販売。

全国の洋菓子店やメーカーのギフト商品を中心に、魅力を引き立てる包装をお届けしています。

【公式HP】 https://www.package.co.jp/

【公式Instagram】 @pao.toko：https://www.instagram.com/pao.toko/

【WEBカタログ】 https://my.ebook5.net/PAOTOKO/

※報道・メディア関係のお問い合わせは公式ホームページのお問い合わせフォーム、またはこの記事上記のお問い合わせフォームボタンより「企画課」あてにご連絡ください。販促担当より折り返しご連絡いたします。

【Web販売 suipa】

当社ではオンラインショップ 「suipa」 を通じて一部商品を販売しています。

ただし、今回の記事でご紹介する商品は販売対象外となります。

また、全ての商品をWeb販売しているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

- suipa代表メール：suipa001@package.co.jp- suipa本店：https://suipa.package.co.jp/- suipa（楽天店）：http://www.rakuten.ne.jp/gold/suipa/- suipa（Amazon店）：https://www.amazon.co.jp/paotoko/- suipa LINE：https://lin.ee/hV5nyLX