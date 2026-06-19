はんこ作家が集う関東圏最大級のイベント「はんこコレクション」略して 『ハンコレ！』。ついに九州に初上陸し、大丸福岡天神でイベントを開催決定！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

『はんこ沼』という言葉をご存知でしょうか？

文具にハマる女子が数年前からブームとなっていますが、その中でもデザイナースタンプにハマってしまった方のことを“はんこ沼にハマる”と言われています。また、はんこの世界は奥深く、単に気に入ったはんこひとつを押して楽しむだけではなく、手帳デコとして組み合わせたり押したものをコラージュしたり楽しみは無限大です。

本イベントでは、東京でのイベント時に入場整理や個数制限を要したほど大人気の作家から、POPカルチャーのイラストレーターまで、さらには九州で活躍する作家を含めた総勢41名が集まりはんこの魅力をお伝えします。

参加作家の中から注目の作家を一部ご紹介

・国内外からも引っ張りだこのはんこクリエーター『Redbug』

～お菓子と可笑しなはんこ～

お菓子モチーフのはんこや、ちょっと可笑しな組み合わせで楽しむはんこたち。

なかでも注目は、Redbugオリジナルパッケージデザインのお菓子を集めた「スナックセット」です。

チョコレート、グミ、クッキーなどお菓子のはんこが並び、小箱入りのセットとバラ売りを販売します。

また福岡開催記念として、ご当地はんこの「豚骨ラーメン」と「モツ鍋」を用意予定です。お楽しみに！

▲小箱入りスナックはんこセット

サイズ20×20mm 9個入り 税込7,920円

▲お菓子はんこ各種

サイズ20×20mm 税込880円

▲陳列棚のはんこ

サイズ58×80mm 税込3,190円

▲ミニクッキーのはんこ各種

サイズ12×12mm 税込550円

▲缶ジュースのはんこ

サイズ12×20mm 税込770円

<ご当地はんこ>

▲モツ鍋のはんこ

サイズ20×20mm 税込880円

▲豚骨ラーメンのはんこ

サイズ20×20mm 税込880円

・唯一無二！中毒性のあるはんこ作家『はんこやムラミン』

～あなたのやる気奪います！脱力系はんこ作家～

「手にした人のやる気を奪う！」がコンセプトのユル～いテイストの唯一無二のはんこや雑貨たち。

昨年から文具イベントで大変人気のアイテム“ラベラーシール”は、使いやすくてかわいいスクエアサイズです。

エジプトの神様たちや、使う場面の多そうなフレーズ、シンプルな模様など、全部で15柄500枚入りです。

初日には、東京から来場し、”お名前はんこライブ”を開催予定です。

お好きなお名前な言葉をその場で彫って、その日にお渡しいたします。

▲スクエアのラベラーシール

サイズ (1片) 縦22×横24mm 税込880円

・消しゴムはんこ作家の時代からフォロワー多数の人気作家『もりりんご』

～いたずらっ子リスのスタンプ～

組み合わせることで一つの絵になるようなはんこたち。

夏のお祭りをイメージして、花火と縁日のリス達をデザインしました。

花火は季節を問わず、パレードやカーニバルにもお使いいただけます。

リスたちと花火の世界観をぜひお楽しみください。

▲花火(大)

サイズ 40×40mm 税込1,650円

▲花火(小)

サイズ 30×30mm 税込1,210円

▲りんご飴リス、わたあめリス、水ヨーヨーリス

サイズ 20×20mm 税込 770円

▲金魚すくいのリスとハリー

サイズ 20×30mm 税込 880円

・オリジナルキャラクター油敏夫の博多バージョンが登場！ 『meganehanko』

～ふんわりと心をほぐすはんこ屋さん～

九州出身の作家で、本イベントに満を持して登場！

meganehankoの「３ねこ」、そして最近じわじわと人気が出ている『油敏夫（あぶらとしお）』ハンコが販売されます。

『油敏夫』は、インスタライブ中のコメントで「油と塩」の誤変換から生まれたおじさんのキャラクター。

今ではファンの間で「敏夫」、「敏夫さん」などと呼ばれ親しまれています。

今回、『油敏夫』に福岡名物“明太子”を頭に乗せた福岡会場ならでは作品が販売されますのでお楽しみに！

▲丼ご飯のはんこ

サイズ 12×25mm 税込781円

▲その他のサイズのはんこ

税込1,001円

・昨年から海外にも進出！刺繍もはんこもコレクションしたくなる作品たち！ 『がまぞく工房Rei』

～ミシン刺繍とにんまりハンコ～

思わずにんまりしてしまう世界をはんこや紙ものに。

ねこたちのゆるゆるとした表情や、自由気ままな仕草が楽しい作家です。

「ハンコレ！」初の福岡開催を記念して、地元の名物をモチーフにしたはんこを製作しました。

ホカホカのご飯の上で明太子になりきるねこが愛らしい「明太子ごはん」と、「うまかよ～！」とラーメンを茹でるねこが描かれた「博多ラーメン」の2種類です。

押した後にペンや色鉛筆で色を塗るのもおすすめです。

▲明太子ごはんのはんこ・博多ラーメンのはんこ

サイズ25×25mm 各 税込990円

・北海道の手帳デコ大好き作家がつくるゆる～いはんこたち『ikhanko』

～手帳デコ好きがつくるスタンプ～

北海道から手帳デコ好きがお届けするはんこです。

つい、クスッと笑ってしまうようなイラストや絶妙な言葉をはんこにしています。

3年前に息子と二人で旅行をした思い出の地、福岡。

今回フォロワーさんに私のイラストに合いそうな博多弁を教えていただき、その中から方言スタンプを作ってみました。

みなさんがつい使ってしまう言葉が手帳やお手紙の中で活かされたら楽しいなと思ったので、ぜひぜひクスッとしてください！

画像左上から順に

▲どうぶつ いっぱい

サイズ40×40mm 税込1,650円

▲調子が良い

サイズ30×20mm 税込1,210円

▲つい書いちゃう試し書き

サイズ30×20mm 税込1,210円

▲博多弁シリーズ(ハート)

サイズ12×20mm 税込880円

サイズ20×20mm 税込880円

・クールでかっこいいユニセックスなデザインが、男女問わず人気の作家『TAM‘S WORKS』

～イラスト＆ハンドレタリング作家～

シンプルで実用的、だけどちょっぴり特別なスタンプたち。

手帳やカードの彩りにおひとついかがでしょうか。

雑誌をメインテーマにデザインしたラバースタンプ4種と、シンプルなラベラーシール1巻のセット商品です。

スタンプは単体でも組み合わせても可愛く使えるデザインで、セット内のスタンプはもちろん、お手持ちのスタンプと組み合わせてもお楽しみいただけます。

ラベラーシールは書き込みのできる実用的なデザイン。どちらも手帳やカード、ラッピングなどのデコレーションアイテムとして幅広く活用いただけましたら嬉しいです。

▲雑誌モチーフのスタンプ4点＋ラベラーシール1巻 セット商品

サイズ スタンプ4点 ・40×30mm・20×20mm・20×20mm・12×40mm

サイズ ラベラーシール12×21.6mm(約1,000枚/巻)

税込4,620円

・福岡初開催の『ハンコレ！』に地元作家として初出店！『munimuni』

～シンプルと存在感を大切にしたいハンコ作家～

デザイン好きで始めたはんこ製作。

シンプルでも存在感があるデザインを意識し、楽しみながら活動中です。

ノートの１ページをはんこにしており、無地、ドット模様、チェック模様のノートのデザインです。

ノートのつなぎめ部分を合わせるようにおすと、見開きのノートのようになります。

無地ノートとドットノートを１ページにしてみたり、チェック模様のノートとドットノートを１ページにしてみたり…

ドットのノートは、ドットを目印に線を引いたり、向きを変えてカレンダーを書き込む使い方もできます。

自分だけのオリジナルノートを作ってお楽しみいただけます。

▲ノートのはんこ（無地・ドット模様・チェック模様）

印影サイズ 約37×32mm各 税込1,980円

・地元長崎をはじめ、関東や各地で出張ライブ開催の『はんこや小熊堂』

～Okacchiの小さなはんこやです～

ユルくて実用的、手にした方がちょっぴりHAPPYになれるはんこ作りをモットーに活動中。

今回長崎から来場し、”お名前はんこライブ”を開催予定です。

あなたのお名前をその場で彫ってはんこに仕立てます。

用件が済んだらはがして捨てれる付箋にぴったりサイズのはんこなので、ノートを汚さずスケジュール管理ができて便利です。

▲付箋にぴったりシリーズスタンプ

サイズ 72×25mm 税込1,760円

・おんせん県大分から、優しくて癒されるはんこをお届けする『sachi hanko』

～にっこり笑顔と幸せ運ぶ…～

手にした方が思わず笑顔になる、そんなはんこを作っている大分県から参加する作家です。

小さなはんこのささやかなあそびゴコロを感じてください。

風船に乗ってフワフワ風まかせ。

コトリやツバメとお話ししながら色んな街に遊びに行きます。

そんな物語をスタンプで表現しました。

また今回は、ご当地限定のはんこも作りましたので、ぜひ手に取ってご覧ください。

▲水玉の女の子 ・ 風船

サイズ20×30mm 各 税込990円

▲お家のスタンプ3種 ・ コトリ、ツバメのスタンプ

サイズ20×20mm 各 税込770円

▲木のスタンプ

サイズ20×12mm 税込550円

入場に関する情報

【7月1日（水）～7月5日（日） 一部エリアの入場制限について】

混雑緩和のため、「ももりんご」および「Redbug」エリアにつきましては、7月1日（水）～7月5日（日）の5日間は、「入場整理券」を配布する場合がございます。

あらかじめご了承ください。

【入場整理券配布について】

配布場所：本館8階催場

配布時間：各日午前10時～

なお、7月6日（月）以降は原則フリー入場を予定しておりますが、混雑状況により入場制限を実施する場合がございます。

※その他の作家エリアにつきましては、会期を通じてフリー入場となります。

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

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