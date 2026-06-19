日本代表チームがマレーシアの地で優勝に輝きました！[マレーシアアルティメットオープン2026]
2026年6月13日（土）～6月14日（日）にマレーシア・プトラジャヤで開催されたマレーシアアルティメットオープン2026において、ミックス部門に日本代表チームが出場し、優勝したことをお知らせいたします。
＜試合結果＞
1日目
vs Malaysia Masters Wau(マレーシア) 15-4
vs Zingers(オーストラリア) 15-0
vs Zero Discplacement(シンガポール) 15-3
2日目
vs Zero Discplacement(シンガポール) 12-2
vs Freakshow(シンガポール) 15-8
最終結果: 優勝
フライングディスク競技「アルティメット」について
アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。
「マレーシアアルティメットオープン2026（MUO）」について
＜開催期間・場所＞
2026年6月13日（土）～6月14日（日）
マレーシア・プトラジャヤ
＜参加国数・チーム数＞
11の国と地域／3部門／37チーム
＜主催＞
Ultimate Outdoor Venture
本大会について、詳しくはこちら：
https://www.jfda.or.jp/2026/03/02/japan-nationalteam-muo2026-main/
【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長 齊藤 晴義
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/
YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会
【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp