日本代表チームがマレーシアの地で優勝に輝きました！[マレーシアアルティメットオープン2026]

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一般社団法人日本フライングディスク協会


2026年6月13日（土）～6月14日（日）にマレーシア・プトラジャヤで開催されたマレーシアアルティメットオープン2026において、ミックス部門に日本代表チームが出場し、優勝したことをお知らせいたします。



＜試合結果＞


1日目


vs Malaysia Masters Wau(マレーシア) 15-4


vs Zingers(オーストラリア) 15-0


vs Zero Discplacement(シンガポール) 15-3



2日目


vs Zero Discplacement(シンガポール) 12-2


vs Freakshow(シンガポール) 15-8



最終結果: 優勝











フライングディスク競技「アルティメット」について




アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。





「マレーシアアルティメットオープン2026（MUO）」について





＜開催期間・場所＞


2026年6月13日（土）～6月14日（日）
マレーシア・プトラジャヤ



＜参加国数・チーム数＞


11の国と地域／3部門／37チーム



＜主催＞


Ultimate Outdoor Venture




本大会について、詳しくはこちら：


https://www.jfda.or.jp/2026/03/02/japan-nationalteam-muo2026-main/



【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013　東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長　齊藤 晴義


URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
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加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会

【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp