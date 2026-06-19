日本代表チームがマレーシアの地で優勝に輝きました！[マレーシアアルティメットオープン2026]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2026年6月13日（土）～6月14日（日）にマレーシア・プトラジャヤで開催されたマレーシアアルティメットオープン2026において、ミックス部門に日本代表チームが出場し、優勝したことをお知らせいたします。

＜試合結果＞

1日目

vs Malaysia Masters Wau(マレーシア) 15-4

vs Zingers(オーストラリア) 15-0

vs Zero Discplacement(シンガポール) 15-3

2日目

vs Zero Discplacement(シンガポール) 12-2

vs Freakshow(シンガポール) 15-8

最終結果: 優勝

フライングディスク競技「アルティメット」について

アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。

「マレーシアアルティメットオープン2026（MUO）」について

＜開催期間・場所＞

2026年6月13日（土）～6月14日（日）

マレーシア・プトラジャヤ

＜参加国数・チーム数＞

11の国と地域／3部門／37チーム

＜主催＞

Ultimate Outdoor Venture

本大会について、詳しくはこちら：

https://www.jfda.or.jp/2026/03/02/japan-nationalteam-muo2026-main/

【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/

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Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/

YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate

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加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp