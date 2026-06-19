テレビ東京系「アンパラレルド～ニッポン発、世界へ～」でARグラスの可能性とCellidのウェイブガイド技術が紹介されました

Cellid株式会社

次世代デバイスのARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を手がけるCellid株式会社(https://cellid.com/)（読み方：セリッド、本社：東京都港区、代表取締役：白神 賢、以下「Cellid」）は、2026年6月17日に放送されたテレビ東京系の経済トーク番組「アンパラレルド～ニッポン発、世界へ～」(https://www.tv-tokyo.co.jp/wakabayashi-keizai/)で紹介されました。

番組では、Cellidの創業背景やARグラスの社会実装に向けた可能性、独自のウェイブガイド技術、ARスマート眼鏡「SABERA（サベラ）」(https://sabera.glass/)の開発背景、日本発のディープテック企業としての挑戦について紹介されました。なお、本放送はTVerでも期間限定でご視聴いただけます。

放送情報

番組名：「アンパラレルド～ニッポン発、世界へ～」

番組リンク：https://www.tv-tokyo.co.jp/wakabayashi-keizai/

Tverリンク：https://tver.jp/episodes/epjou44fs6

番組で紹介された内容

今回の放送では、歩きスマホが社会課題となる中、ARグラスによる課題解決の可能性をテーマに、CellidのARグラス向けディスプレイ技術と事業ビジョンが紹介されました。CEOの白神が創業経緯や事業内容、ARグラスの社会実装ビジョンを、開発部長の川原がコア技術と開発への取り組みを解説しました。またjig.jp・ボストンクラブ・Cellidの3社が共同開発した、日本発ARスマートグラス「SABERA（サベラ）」も紹介されました。注目が高まるスマートグラス市場において、グローバル展開を目指す日本発ディープテック企業としてのCellidの技術力と将来展望にも焦点が当てられました。

MCの若林氏にはリアルタイム翻訳、マップナビゲーション、AIアシスタント機能に加え、鮮明な映像を映し出すARグラス試作機のデモを体験いただき、「どえらいことになるぞ」「とても軽いですね」といった率直なコメントをいただくなど、ARグラスがもたらす新たな情報体験の可能性についても紹介されました。

CellidはARグラス向けディスプレイ技術の開発を手がけており、実用化における「鮮明な映像表示」と「軽量化」の両立という課題に対し、独自のプラスチック製ウェイブガイド技術で取り組んでいます。ARグラスは情報体験を大きく変える可能性を持つ技術であり、Cellidは現実世界とデジタル世界の融合を実現すべく、引き続き技術開発を推進してまいります。

SABERAについて

「SABERA（サベラ）(https://sabera.glass/)」は、jig.jp・ボストンクラブ・Cellidの3社が共同開発した日本発のARスマート眼鏡です。一見すると通常の眼鏡と変わらないデザインながら、リアルタイム翻訳、マップナビゲーション、AIアシスタントなどの機能を搭載しています。重量約40g、連続稼働最大12時間を実現し、日常利用を意識した設計となっています。

Makuakeにおける応援購入について

SABERAは現在、応援購入サービス「Makuake」にて応援購入(https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/)を受け付けています。2026年4月20日の公開開始から、多くのご支援をいただき、応援購入総額は1億円を突破しています。

受付期間：2026年4月20日～6月29日（月）

販売価格：72,990円（税込）（通常価格 92,400円）

発送予定時期：2026年7月以降順次

SABERA公式サイト：https://sabera.glass/

SABERA Makuake応援購入ページ：https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/

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Cellid株式会社（セリッド）について

Cellidは、次世代デバイスのARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を主軸とする事業を展開しています。ARグラス用ディスプレイとして、最先端の光学シースルーディスプレイ方式のウェイブガイド（DOE方式）を製造しています。Cellid独自の光学シミュレーションと生産技術で、一般的なメガネレンズと同等の薄さと軽さ、鮮明な画像、ウェイブガイドで世界最大級の広視野角を実現したディスプレイモジュール製品を展開しています。またCellid SLAMなどの空間認識ソフトウェア技術を用いた、産業別ソリューションの開発、提供もしています。

ARディスプレイのハードウェアの技術と、現実世界の空間認識のソフトウェアの技術を連携し、現実世界とデジタル世界の融合「Blending the Physical and Digital Worlds」を促進し、より人間に身近で段違いに便利な情報ツールの実現を主導していきます。

公式ホームページ：https://cellid.com/