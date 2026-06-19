総合印刷会社の高速オフセット、6/24～26東京ビッグサイト開催の「インバウンド向けグッズEXPO」に出展

株式会社 高速オフセット

全国の印刷物を手掛ける総合印刷会社の株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、東京ビッグサイトにて6/24～26に開催される「インバウンド向けグッズEXPO」に出展いたします。

出展情報

■展示会名

インバウンド向けグッズEXPO ※「第29回 ライフスタイルWeek夏」内

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/ib.html

■会期

6月24日（水）～26日（金）

■会場

東京ビッグサイト東７ホール

ブース番号：L43-82

ブースではインバウンド向けのOEMグッズほか、海外向けプロモーションや販促支援の事例、お土産配送のDXサービスなどを紹介します。

ブースで初登場！ 重ね合わせや紙の質感を楽しむノート「KASANE」

平安時代の十二単に代表されるように、日本では古来から重ねることで見える色のグラデーションを楽しむ文化があります。

また、目で見て楽しむだけではなく、手で触れて伝わるぬくもりや質感を大切にする文化もあります。例えば、日本の伝統文化である「和紙」は、手すきによって表現される凸凹の質感があり、細部まで行き届いた美意識が宿っています。

「KASANE note」は、そんな日本の美しい文化を取り入れて、OEMグッズとして展開しやすいように考えられたノートシリーズです。

人気のアクリルグッズ・クリア素材グッズやプロモーション事例を紹介

推し活で人気の高いアクリルグッズやトレカ、クリア素材グッズなども展示いたします。

また、グッズを活用したプロモーション事例についてもブースでご紹介します。

お土産配送のDXサービス「ハコボウヤ」のデモ実施

インバウンド向けの店舗で利用されている海外配送伝票DXサービス「ハコボウヤ」のデモが体験いただけます。

「ハコボウヤ」は、訪日外国人観光客向けの海外配送支援サービスです。

店舗に設置されたQRコードをスマホで読み取り、配送先情報を入力するだけで、DHLやEMSの送り状を簡単に作成できます。

多言語対応で店員の負担を軽減。購入機会の損失を防ぐことでお土産やオーダーメイド品の海外発送をスムーズにし、インバウンド消費の拡大に貢献します。

「KANSAI DX AWARD 2024」金賞受賞。また、第９回「 ジャパン・ツーリズム・アワード」の最終選考に選出されました。

https://hakoboya.com/

名刺交換でノベルティ品プレゼント

当日ブースにてお名刺交換いただいた方に、先着で表紙が選べるノートをプレゼントいたします。

※ノベルティは無くなり次第終了。

※画像はイメージです。

※企画は予告なく変更する場合がございます。

ぜひブースへお立ち寄りください。

来場登録はインバウンド向けグッズEXPO公式サイトよりお申込みください。

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/ib.html

会社概要

株式会社高速オフセット

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により設立。以降、地方自治体の広報物制作（取材／デザイン／印刷）等を手掛ける

・2014年 大阪観光局公式キャラクター「Osaka Bob」を発表（Xフォロワー1.5万人、Instagramフォロワー2.6万人）

・2016年 大阪を海外に紹介するフリーマガジン「Falling in love with Osaka」発行

・2018年 フリーマガジンの名称を「MAIDO。」に変更

・2019年 大阪の観光や穴場スポットを紹介するサイト「MAIDO。」を公開（日本語／英語／簡体字／韓国語）

・2021年 インバウンド向け事業総合サービス「HAKO-BU.net」をスタート。海外伝票発行サービス「ハコボウヤ」Android版リリース。海外向けメディア「Kodawari Times（東南アジア向け）」「日本Go！日本購（台湾向け）」「醉日本（中国向け）」を公開

・2023年 海外ビジネスEXPO大阪・東京に「ハコボウヤ」出展。ツーリズムEXPOジャパン2023大阪に「ハコボウヤ」出展

・2024年 大阪・関西万博PRサプライヤーに認定。ハコボウヤのiOS版リリース。ハコボウヤ×DHL版リリース。「ハコボウヤ」が「KANSAI DX AWARD 2024」金賞を受賞。ツーリズムEXPOジャパン2024に出展

・2025年 大阪DX推進プロジェクトにハコボウヤが事例掲載。近畿税理士会様主催「業務デジタル化フォーラム」にセミナー登壇。「DX認定」取得。ハコボウヤが「スマレジ」と連携。海外サービスのプロバイダーリスト「JS-Links」に掲載

本社所在地：大阪市西区北堀江2丁目5番24号 KOUSOKU堀江ビル

https://www.kousoku-offset.co.jp/

※PRTimesを見てのセールスは固くお断りしております。