クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」、カスタマイズ対応可能なクラウド型ECサイト構築サービス9年連続シェアNo.1を獲得

株式会社インターファクトリー

株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登、以下 インターファクトリー）は、日本ネット経済新聞が発表した「ECソリューションマップ2026『ECサイト構築サービス編』」にて、クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」がカスタマイズ対応可能なクラウド型ECサイト構築サービスにおいて9年連続シェアNo.1（※）を獲得いたしました。

また、最新実績として導入店舗数は846サイト（2026年5月時点）、利用店舗の年間流通総額は2,045億円（2025年6月～2026年5月）となりました。

インターファクトリーは、2004年提供開始の前身サービスを経て、現在のEBISUMARTに至るまでの22年間にわたり、日本のEC市場の変遷を事業者様と共に歩んでまいりました。この「9年連続No.1」という確固たる信頼を背景に、今後も高い安全性と時流に合わせた柔軟な進化を両立するECプラットフォームとして、事業者様のEC事業の成長をサポートし続けてまいります。

（※）出典：日本ネット経済新聞 2026年6月11日号

2004年の前身サービスから22年。EC市場の変化と共に歩み、ECプラットフォームとして選ばれ続ける「EBISUMART」

「EBISUMART」が9年連続シェアNo.1を獲得できた背景には、2004年に提供を開始した前身サービスから数えて22年間にわたり、日本のEC市場の劇的な変化に先駆けて対応し、システムを進化させ続けてきた歴史があります。

2000年代当時、EC構築は数年ごとに高額な費用をかけて刷新する「パッケージ型」か、カスタマイズ非対応の「ASP型」の二者択一が一般的でした。

インターファクトリーは、2004年にパッケージ型サービスの提供を開始し、システムが古くなるという業界共通の課題を解決するため、2010年に「SaaS型」へバージョンアップ。「システムが自動でアップデートされ、かつ個社ごとの複雑な要件にもカスタマイズ対応できる」という、画期的な仕組みを確立し、EC事業者様のシステム刷新の負担を軽減しました。

日本のEC市場は、時代ごとに「システムに求められる役割」が大きく変化します。EBISUMARTは、今後もシステムの仕様にとらわれず、EC事業者様の「こうしたい」を実現する存在であり続けたいと考えています。

インターファクトリーの今後の展開について 代表コメント

皆さまに支えられ、9年連続でシェアNo.1という大きな節目を迎えることができました。サービス提供開始より、共に歩んでくださったすべての事業者さまとパートナーの皆さまに、心より感謝申し上げます。

現在、EC業界は大きな転換期を迎えています。私は「AIは単なる業務効率化のためのツールではなく、会社の形やECのあり方そのものを変える存在」だと強く感じています。今後、商品購入のプロセスや顧客接点などさまざまな部分が変化し、単純作業はAIが担い、人はより創造的な仕事に集中する時代がやってきます。そして、時間という制約から解放されることで、使用する人が元々持つ専門知識や思考の深さ、人が持つ本来のポテンシャルがより大きく発揮されるようになるはずです。

私たちは、ECサイトの公開はゴールではなく、お客さまとの関係のスタートだと考えています。だからこそ、すべてをAIに置き換えるのではなく、これまで培ってきた「人」の心のこもったサポートの強みを生かし、AIを前提とした新しい価値の提供を追求していきます。今後もEC運営の知見と実績を持つ企業として、お客さまのニーズにこれまで以上のスピードで応え、最適な価値を届けてまいります。

インターファクトリー

代表取締役社長兼CEO 蕪木 登

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」について

「EBISUMART」は、SaaS型の利点である、自動アップデートによる最新性の維持と、個社ごとの要件に応じた柔軟なフルカスタマイズ性を両立させたECサイト構築サービスです。高いセキュリティ基準を誇り、大手金融機関やエンタープライズ企業、BtoB取引のDX推進まで、広範な導入実績を持っています。

近年、製造業などのBtoB領域における複雑な商習慣（ロット数や取引単位、基幹システム連携）の需要拡大を受け、BtoB特有の業務要件を標準搭載した「EBISUMART BtoB」、スピーディーかつスモールスタート向けの「EBISUMART Lite」など、ニーズに合ったECサイトをご提案します。さらに、商品データを一元管理する「EBISU PIM」や、ECビジネスの成長を実運用まで伴走支援するEC支援サービス「EBISU GROWTH」を掛け合わせ、EC事業の全域をワンストップでサポートしています。

インターファクトリーは企業理念をもとに、EC事業者様にとって真に役立つプラットフォームを目指し、今後もより一層、皆さまのビジネスに貢献しうるサービスの拡充、ならびに企業価値の向上に努めてまいります。

インターファクトリー概要

会社名：株式会社インターファクトリー（東証グロース、証券コード：4057）

会社情報URL：https://www.interfactory.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム4階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 蕪木 登

設立：2003年6月

資本金：435,678,046円

事業内容：

クラウドコマースプラットフォーム事業

「EBISUMART Lite」サービスURL：https://ebisumart-lite.com/

「EBISUMART」サービスURL：https://ebisumart.com/

「EBISUMART Enterprise」サービスURL：https://ebisumart-enterprise.com/

「EBISUMART BtoB」サービスURL：https://btob.ebisumart.com/

ECビジネス成長支援事業

「EBISU GROWTH」サービスURL：https://ebisu-growth.com/

データ利活用プラットフォーム事業

「EBISU PIM」サービスURL：https://ebisu-pim.com/