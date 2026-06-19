癒し系人気コミックを集めた「ちびっこ夏休みフェア」が7月1日より全国対象書店で開催決定！今だけの【学習帳風イラストカード】がもらえる！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、7月1日(水)より、全国の対象書店にて、心温まる世界観や愛らしいキャラクターが好評な異世界ファンタジーコミックスの既刊を対象とした「ちびっこ夏休みフェア～夏の思い出、物語といっしょに～」フェアを開催いたします。

■フェア概要

＜施策名＞

ちびっこ夏休みフェア～夏の思い出、物語といっしょに～

＜開催期間＞

2026年7月1日(水)～ ※特典が無くなり次第終了となります。

＜開催店舗＞

全国の対象書店の情報はこちら(https://note.com/tobooks/n/n1af24a0087c2)から

＜フェア内容＞

期間中、対象書店にてフェア対象書籍を1冊ご購入につき、対応する作品の「学習帳風イラストカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。

＜対象書籍＞

- 『異世界転生したら辺境伯令嬢だった～推しと共に生きる辺境生活～@COMIC 第1巻』（ISBN：9784867948521）- 『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。@COMIC 第1巻』（ISBN：9784866990194）- 『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。@COMIC 第2巻』（ISBN：9784866991979）- 『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。@COMIC 第3巻』（ISBN：9784866994505）- 『不遇皇子は天才錬金術師～皇帝なんて柄じゃないので弟妹を可愛がりたい～@COMIC 第1巻』（ISBN：9784867944127）- 『不遇皇子は天才錬金術師～皇帝なんて柄じゃないので弟妹を可愛がりたい～@COMIC 第2巻』（ISBN：9784867946978）- 『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。～憧れの田舎は人外魔境でした～@COMIC 第1巻』（ISBN：9784866999050）- 『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。～憧れの田舎は人外魔境でした～@COMIC 第2巻』（ISBN：9784867941027）

■対象書籍＆特典詳細

『異世界転生したら辺境伯令嬢だった～推しと共に生きる辺境生活～@COMIC』

＜対象巻＞

第1巻（ISBN：9784867948521）

＜ノベル情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20861/related-contents)から＞

1～4巻好評発売中！

あなたがいれば毎日が尊い！

ひたむきな幸せインフルエンサーが愛と癒しをばら撒く、ほっこりバラ色スローライフ！

特典イメージ画像『異世界転生したら辺境伯令嬢だった～推しと共に生きる辺境生活～@COMIC』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。@COMIC』

＜対象巻＞

第1巻（ISBN：9784866990194）

第2巻（ISBN：9784866991979）

第3巻（ISBN：9784866994505）

＼コミックス1～8巻好評発売中！／

＜ノベル情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21748/same-series-contents)から＞

1～16巻好評発売中！

最新17巻は7/10発売予定！

著者シリーズ累計350万部突破！（電子書籍含む）

かわいいが止まらないっ！！！！！！！！

気弱な魔物使いとレアスライムのほのぼのサバイバルファンタジー！

特典イメージ画像『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。@COMIC』『不遇皇子は天才錬金術師～皇帝なんて柄じゃないので弟妹を可愛がりたい～@COMIC』

＜対象巻＞

第1巻（ISBN：9784867944127）

第2巻（ISBN：9784867946978）

＼コミックス1～3巻好評発売中！／

＜ノベル情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21261/same-series-contents)から＞

1～9巻好評発売中！

最新10巻は7/10発売予定！

シリーズ累計20万部突破（電子書籍含む）

「大発明で、愛されお兄様になる！」

偉大なるマイペース兄上が四面楚歌の宮中から目指す、ほのぼのブラザーズファンタジー！

特典イメージ画像『不遇皇子は天才錬金術師～皇帝なんて柄じゃないので弟妹を可愛がりたい～@COMIC』『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。～憧れの田舎は人外魔境でした～@COMIC』

＜対象巻＞

第1巻（ISBN：9784866999050）

第2巻（ISBN：9784867941027）

＼コミックス1～4巻好評発売中！／

最新5巻は7/15発売予定！

＜ノベル情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21682/same-series-contents)から＞

1～8巻好評発売中！

シリーズ累計35万部突破！（電子書籍含む）

巨大カブトムシに火を吹く蛍!?

そんなの聞いてないよ！

きっとふるさとを思い出す！

臆病少年の命がけ（？）ほのぼのファンタジー！

特典イメージ画像『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。～憧れの田舎は人外魔境でした～@COMIC』

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/